Il nuovo anno sta per iniziare, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per questa prima giornata 2020 per i dodici segni dello Zodiaco. L'anno inizia nel migliore dei modi per il Capricorno influenzato positivamente dal Sole, ma anche per i Pesci, che ritrovano l'ottimismo e i Gemelli, per i quali ci saranno belle novità. Incertezze per il Leone, si recupera a partire dalla metà del mese. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo dell'1 gennaio 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 1 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: c’è un po’ di confusione nel vostro cielo, il 2020 inizia portandosi dietro i malumori dell’anno passato. Durante il mese di gennaio non mancheranno i contrasti in amore e in ambito familiare, così come i momenti sottotono e le agitazioni. Sarà bene cercare di non esporsi più del dovuto, si recupera con l’avvicinarsi della fine del mese.

Toro: la prima giornata del nuovo anno potrebbe portare lievi contrasti nella coppia, voi e il vostro partner potreste avere idee diverse.

Risolvere i contrasti non sarà impossibile e già dalle prossime ore potrete concentrarvi sui vostri progetti e obiettivi. Il lavoro regala belle soddisfazioni.

Gemelli: con la giornata di mercoledì 1 gennaio si apre per il segno un anno impegnativo, ma ricco di novità. Durante le prossime giornate potrete risolvere i contrasti nati in amore e in ambito familiare, le vostre doti comunicative vi aiuteranno a ritrovare l’equilibrio e la serenità nei rapporti interpersonali. Bene la sfera lavorativa, ma non è il momento ideale per rischiare qualcosa di nuovo.

Cancro: il 2020 inizia con forza e determinazione, in amore soprattutto sarà possibile recuperare alle incomprensioni dei mesi precedenti e ritrovare la serenità. Anche gli incontri sono favoriti. Il lavoro invece riserverà qualche incertezza, nonostante la vostra determinazione gli obiettivi da raggiungere potrebbero essere ancora lontani.

Lavorate con costanza, esponendo le vostre idee con diplomazia, con pazienza potrete raggiungere la meta.

Leone: il nuovo anno sarà molto vantaggioso per il segno sotto tutti i punti di vista. In ambito lavorativo, dopo un momento sottotono, la situazione andrà meglio. Chi ha iniziato da poco un nuovo impiego, si sentirà ora a proprio agio, il lavoro dei mesi precedenti verrà ripagato. In amore, per alcune coppie, potrebbero esserci delle incertezze, causate dalla gestione dei soldi o della casa, ma a partire dal 15 gennaio arriveranno delle soluzioni. Incontri favoriti.

Vergine: la prima giornata dell’anno inizia con qualche incertezza e una certa stanchezza. I nativi del segno potrebbero risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici, vedendosi costretti a prendersi una pausa.

Il nervosismo accumulato potrebbe favorire l nascita di contrasti in amore o in famiglia, agite con cautela, potreste dire qualcosa di cui pentirvi.

Bilancia: le stelle vi supportano durante questo 2020, tuttavia quella di mercoledì 1 gennaio non sarà una giornata serena per voi. In amore, così come in famiglia potrebbero continuare i contrasti, meglio aspettare il weekend per cercare di risolverli. Migliorano le cose in ambito lavorativo, anche se sarà bene non fare passi azzardati. Gli astri lasciano presagire tante novità a partire dalla Primavera per il segno.

Scorpione: la prima giornata dell’anno sarà leggermente sottotono per il segno, qualcuno potrebbe sentirsi fuori forma ed accusare lievi malesseri.

Non è inoltre da escludere la possibilità che nascano contrasti e discussioni sia in amore che in ambito lavorativo, cercate di evitare un atteggiamento eccessivamente critico e polemico. Recupero durante il fine settimana.

Sagittario: sono giornate estremamente positive per il segno, che entro la giornata di venerdì riuscirà a vincere una sfida importante. Le stelle vi sorridono in amore, c’è passione e romanticismo all'intero del rapporto di coppia e anche gli incontri sono favoriti. È un buon momento per quanto riguarda la sfera lavorativa, gli astri vi danno una marcia in più, potrebbe nascere qualcosa di molto interessante.

Capricorno: con Mercurio, Giove, Saturno e Sole gennaio 2020 inizia nel migliore dei modi per il segno, che entro la giornata di domenica riuscirà a sbloccare alcune situazioni. È un momento di recupero per il fisico ma anche e soprattutto per l’amore, c’è serenità nei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti. I single e coloro i quali vogliono ricominciare dopo una separazione o una storia finita, potrebbero fare conoscenza importanti per il futuro durante le prossime ore.

Acquario: la forza è con voi in questi primi giorni dell'anno e il tuo modo di pensare e fare è abbastanza disinibito.

Vi sentite creativi ed energici, è il momento ideale per cercare di riparare agli screzi dei mesi precedenti. Anche in ambito lavorativo ci saranno dei miglioramenti, tuttavia sarà bene cercare di mantenere la calma ed evitare la nascita di contrasti con i colleghi.

Pesci: la giornata di mercoledì 1 gennaio porterà forza ed ottimismo, si apre con questa giornata un momento estremamente vantaggioso per il segno soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Durante il corso del mese qualcuno riceverà delle conferme o delle nuove proposte. Miglioramenti in amore, anche se potrebbero esserci dei contrasti con il Leone o il Sagittario.