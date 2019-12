Tutti i segni zodiacali per il nuovo anno 2020 subiranno il fascino della "novità". Il quadro astrale per i nati dello Scorpione appare forte e deciso, siete al timone del vostro destino. Il vento del cambiamento soffia impetuoso per i Pesci, mentre il Toro sarà pervaso da nuove emozioni. L'ago per il segno della Bilancia si muove in direzione della concretezza in amore. Ancora cambiamenti per la Vergine, è giunto il momento di afferrare le redini della vita e andare avanti.

Oroscopo 2020: le previsioni

Ariete: l'amore non tarderà ad arrivare, le stelle indicano nuovi risvolti verso la metà dell'anno. Propizi i primi giorni di giugno per i sentimenti, l'amore busserà alla vostra porta inaspettatamente. Prestate attenzione all'ago della bilancia. Novità astrali anche sul profilo professionale, in vista nuove prospettive lavorative.

Toro: il 2020 sarà l'anno in cui l'amore trionferà senza paragoni. Ottime le previsioni astrali per le coppie che progettano il matrimonio, soddisfazioni importanti nella conferma dei rapporti datati, riaffiora un'instabilità quasi smarrita nel 2019.

È il momento giusto per chi intende aprire una nuova attività o lavora in proprio. Piccoli malanni di stagione, lievi stati febbrili vi accompagneranno nel primo mese dell'anno.

Gemelli: fermi, placidi, troppo distratti per infilarvi nelle questioni di cuore. Non vi resta che armarvi di santa pazienza e aspettare l'ebbrezza della primavera prima d'infilarvi in una storia d'amore. Evitare ogni forma d'irrequietezza che potrebbe compromettere i progetti in corso.

Cancro: il 2020 nasce sotto il segno delle struggenti passioni. Per tutto l'anno non farete che giocare con l'amore, lasciandovi trasportare solo dalle forze istintive della passione. Burrasca in vista per le coppie stabili. Nessuna novità nel lavoro.

Leone: i nati sotto il segno del Leone per tutto il 2020 saranno cullati dagli astri.

Nessun tentennamento nel lavoro, anzi buone opportunità sia per una nuova attività che per una promozione. Vitalità e determinazione vi guideranno in ogni campo.

Vergine: l'inaspettato apre la porta alla gioia. Le stelle vi suggeriscono di smuovervi dalla poltrona per non perdere l'occasione che vi si presenterà all'orizzonte. Non lasciatevi distrarre nel campo lavorativo, rischiereste di perdere un'ottima opportunità d'incasso.

Bilancia: difficile prevedere cosa faranno i nati sotto il segno della Bilancia. Il nuovo anno si mostra più arduo del previsto. Le certezze si affievoliscono. L'ansia accumulata non vi fa bene. L'umore è pessimo e le relazioni amorose sono legate a un filo. Nelle vostre mani una scelta molto importante: perseverare in una relazione o troncare nell'immediato senza troppi fronzoli.

Tenacia nel lavoro.

Scorpione: il 2020 è ricco zeppo d'imprevisti piacevoli, affascinanti quasi irresistibili. Per i single l'amore sarà folle sotto ogni punto di vista. Potreste ottenere grandi successi. Sotto il piano astrale il segno dello Scorpione è quello più forte, nessuna ombra all'orizzonte, nessun tremore sotto i piedi. Ogni porta che aprirete vi donerà piacevoli sorprese.

Sagittario: nessuna impeccabilità. Tutto è decisamente piatto, il che non vi dispiace, anzi questo clima di tepore vi rassicura. In un quadro astrale che appare propizio per i progetti in corso e per i nuovi avvi.

Capricorno: nel 2020 riscoprirete quell'innata realtà, forse smarrita da troppo tempo.

Il cammino stellare impone la lealtà in amore, nel lavoro per superare gli ostacoli.

Acquario: vi attende un anno particolare. Le stelle vi consigliano di abbattere le barriere relazionali. Nel corso del tempo avete alzato troppi muri inutili. Basta alle scappatoie e alle piccole bugie, è arrivato il momento di perseguire la sincerità. Lasciatevi scivolare quella strana "pesantezza" che vi accompagna da troppo tempo.

Pesci: i nati sotto il segno dei Pesci godono di un 2020 ricco di voglia di fare. È possibile esprimersi a 360° senza barriere. Assaporerete la vera essenza della vita. Afferrerete l'amore passionale, struggente tra le dita, riscoprendo quell'innata passione, assopita da troppo tempo.

Per chi vive un rapporto stabile, le stelle suggeriscono molta pazienza e impegno. Piccoli acciacchi di Salute spuntano come funghi. Il quadro astrale nel profilo lavorativo mostra un avvio decisivo e forte, siete preparati a tutto, ma comunque baciati dalla fortuna e dall'amore.