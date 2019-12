L'Oroscopo di domani, martedì 31 dicembre, è pronto a svelare cosa riserveranno gli astri per quest'ultima giornata del 2019.

Avremo la Luna in Pesci, e ciò rappresenta una fase importante specie per i segni d'acqua. Sarà un San Silvestro spettacolare, una sorta di resa dei conti. Tuttavia, per alcuni sarà un San Silvestro insolito come nel caso dei nativi del Toro. Gli animi si rassereneranno e i problemi quotidiani verranno lasciati in stand-by.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e la relativa classifica.

Classifica e previsioni

Toro - 12° posto - Ogni volta, all'avvicinarsi del Capodanno, riponete molte speranze nell'anno nuovo. Nutrite numerose aspettative che però, puntualmente, vengono infrante. Per questo sarete un po' disillusi e allo stesso tempo malinconici. Cercate di scuotervi perché il 2020 sarà molto importante per i nativi di questo splendido segno che sono alla perenne ricerca della sicurezza e della solidità. Avrete modo di trascorrere un Capodanno insolito, cioè diverso dal solito.

Qualcuno ripenserà ad una persona che ha fatto parte del suo passato e che ha amato intensamente. I più fortunati avranno modo di brindare in coppia e qualcuno si abbandonerà alla passione subito dopo i tradizionali fuochi d'artificio.

Leone - 11° in classifica - Da un po' di tempo le cose girano male anche a causa di una serie di incomprensioni tra amici e parenti. In casa la tensione si taglia con il coltello, ma in questa giornata ci saranno meno insidie del solito. Saranno 48 ore rilassanti e vi lascerete scivolare di dosso ogni pensiero negativo. Trascorrerete la serata in lieta compagnia, ma cercate di tenervi alla larga dalle discussioni spinose e dalle persone poco benevole. Dovrete stare attenti a non perdere il controllo e a cercare di prendere le cose così come vengono. Nel 2020 sarà possibile ottenere un chiarimento in amore.

Riceverete numerose chiamate.

Ariete - 10° in classifica - La vigilia di Capodanno sarà molto serena anche se passerete buona parte delle ore a riflettere profondamente. In molti trascorreranno la serata in casa, insieme ad amici o familiari. Qualcuno sceglierà di scatenarsi in un locale in buona compagnia. I più giovani avranno modo di fare delle conoscenze interessanti lasciandosi trasportare da nuove ed entusiasmanti esperienze. Tuttavia, sarà importante tenere gli occhi aperti e cercare di fare estrema attenzione. Per questa giornata scrollatevi le preoccupazioni di dosso e brindate senza pensieri all'anno nuovo. Non mancherà il tradizionale bacio di mezzanotte per le coppie.

Acquario - 9° posto - In giornata la vostra pazienza sarà messa a dura prova e rischierete di andare in escandescenze.

Magari vi siete accollati i preparativi del Veglione di Capodanno. Cercate di partire in anticipo altrimenti vi ritroverete in alto mare. Attenzione anche ai parenti 'serpenti' che si faranno sentire proprio in questa giornata. Non fatevi guastare l'umore da nessuno. Tra le vostre amicizie avete un ammiratore segreto, dunque tenete gli occhi bene aperti. Chi è in coppia da anni e ultimamente non sta attraversando un buon momento con il partner, si ritroverà a combattere una profonda battaglia interiore. Brindate senza pensieri e abbracciate con entusiasmo l'anno nuovo.

Capricorno - Sarà un San Silvestro pieno di sorprese.

Chi in compagnia della famiglia e chi con gli amici, avrete modo di trascorrere una giornata molto rilassante e divertente. Coloro che hanno avuto dei problemi fisici finalmente si riprenderanno, ma bisognerà fare attenzione a non ammalarsi nuovamente. Musica, chiacchiere, balli e cibo, non mancherà proprio niente in questa serata di fine anno. L'amore tornerà protagonista e i sentimenti si infiammeranno nuovamente. Le prossime giornate saranno intense, per cui cercate di lasciarvi andare.

Vergine - 7° posto - Dopo giornate intere trascorse a sistemare casa e a prepararvi per il fatidico conto alla rovescia, finalmente avrete modo di riposare.

Queste settimane non sono state affatto semplici, avete corso avanti e indietro destreggiandovi in mille attività. Avete perso la pazienza, soprattutto con i familiari. Non brontolate e cercate di prendere le cose come vengono. Gustatevi la serata e siate moderati. Evitate ogni eccesso altrimenti il giorno dopo pagherete delle grosse conseguenze. Preparatevi a vivere un 2020 pieno di occasioni e avventure, ma tutto dipenderà da voi.

Oroscopo del giorno

Sagittario - 6° in classifica - Vi lascerete trasportare dall'atmosfera dell'ultimo dell'anno. Anche se sarete oberati di faccende, vi ritroverete a rimuginare sulla vostra vita.

Qualcosa che non vi piace sarà al più presto eliminata. Questo è stato un anno travagliato in cui avete combattuto contro gli attacchi di panico, la noia e la tristezza. Tuttavia, ci sono state anche delle liete giornate piene di emozioni e d'amore, dunque cercate di focalizzarvi su questi aspetti positivi. In serata vi divertirete tra chiacchiere in compagnia, musica e brindisi spettacolari. I single avranno delle ottime opportunità di incontrare una persona speciale, ma la serata potrebbe riservare delle sorprese speciali per le coppie che stanno insieme da molto tempo e che desiderano ampliare la famiglia.

Scorpione - 5° in classifica - Avrete 48 ore di pace e serenità anche se in mattinata ci saranno un po' di cose da sbrigare. Nei giorni scorsi avete attraversato dei momenti di tensione in famiglia ed anche il Natale non è stato granché. Sono anni che progettate in grande, tuttavia non perdete la speranza perché il 2020 avrà in serbo una serie di meravigliose occasioni. Ci saranno dei cambiamenti, qualcuno si trasferirà, altri troveranno un certo lavoro. Questa sarà la giornata favorevole per coloro che cercano una gravidanza. Approfittate degli influssi positivi per trascorrere un piacevole Capodanno, ma non strafate.

Gemelli - 4° posto - Per il 2020 sarete intenzionati a mettere una serie di punti fermi sulla vostra vita. In questo martedì sarete impegnati in alcuni preparativi e la mattinata partirà con il turbo anche se vi alzerete più tardi del solito. Sarete molto carichi e sorridenti. Qualcuno sarà estremamente contento al solo pensiero che presto le festività volgeranno a conclusione e tornerà la calma quotidiana. Da tempo avete una gran voglia di ripartire e di darvi da fare, anche perché, secondo le previsioni astrologiche, sarà un anno importante e avverranno alcuni cambiamenti radicali. Chi è in coppia si ritroverà impegnato con il partner tra spesa e ultime sistemazioni.

Cercate di tenere a bada l'agitazione.

Cancro - 3° posto - L’Oroscopo del 31 dicembre dice che trascorrerete una giornata importante. In mattinata dovrete darvi da fare per cercare di chiarire una certa questione rimasta in sospeso. Avrete modo di riflettere su dove sta andando la vostra vita e su tutti i fatti accaduti durante l'intero anno. Ne avete passate di cotte e crude, anche a livello economico e lavorativo. Le ultime ore del 2019 saranno molte intense. Queste settimane festive sono state un cumulo di tensioni e discussioni, in famiglia ci sono state delle incomprensioni. Tuttavia, tutto ciò sarà sciolto definitivamente in serata.

Cercherete di essere più rilassati e socievoli possibili. I più giovani balleranno fino all'alba.

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche di questo martedì parlano di San Silvestro interessante. Ci sarà un imprevisto ma nonostante ciò, riuscirete a festeggiare l'anno nuovo in allegria. Per un po' di ore spegnerete tutti i tormenti e penserete solo a godervi l'attimo. Rifletterete sulle cose che volete realizzare nel 2020 e vi prometterete di essere costanti rispetto agli anni scorsi. In casa dovrete sistemare alcune cose, fatevi aiutare altrimenti finirete per impazzire. Coloro che hanno dei bimbi piccoli da accudire, saranno maggiormente affaticati.

Le coppie, invece, trascorreranno una giornata piena d'amore e di intesa.

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà festeggiare in maniera diversa dal solito. Con la Luna nel vostro segno vi riscoprirete maggiormente passionali, dolci e sognatori. In questa giornata riceverete una chiamata inaspettata che vi strapperà un sorriso. Coloro che hanno sofferto per una rottura o un lutto, potranno godere di un Capodanno spensierato. I più giovani si divertiranno in compagnia fino a tardi.