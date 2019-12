L'Oroscopo di domani, domenica 15 dicembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà per tutti i segni.

Dopo due giorni importanti, la Luna lascerà il Cancro per tuffarsi nel segno del Leone. Questo consentirà un buon recupero psicofisico e donerà la giusta ispirazione per portare avanti certe attività. Qualcuno avrà da sistemare alcune cose, altri invece cercheranno di non pensare a niente. Pur essendo una giornata di riposo, i nativi dello Scorpione avranno delle pulizie di casa da effettuare, mentre per i Pesci sarà il momento giusto per mettersi a dieta in vista delle festività natalizie.

Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 15 dicembre

Vergine - 12° in classifica - Sarà una domenica con il morale sotto ai piedi. Ci saranno dei conti da fare e dei problemi fisici da superare. Non lasciatevi schiacciare dalla tristezza e provate a scuotervi organizzando un viaggio da fare nella settimana a cavallo tra Natale e Capodanno. La vostra mente da un po' di tempo desidera un cambio d'aria. Da alcuni mesi, infatti, state avendo un calo della performance. Arriveranno delle promesse, ma cercate di non essere sempre pessimisti.

Sagittario - 11° in classifica - La giornata comincerà con assoluta calma, finalmente arriverà il giorno dell'agognato riposo anche se non per tutti. Alcuni nativi di questo segno avranno delle faccende da sbrigare in casa e degli ospiti da ricevere. Tuttavia, si escludono delle uscite, magari in compagnia. Dovrete cercare di non spendere più del dovuto altrimenti avrete difficoltà a fronteggiare le spese delle prossime settimane. Ultimamente vi sentite a corto di denaro. Questo risulta essere anche un periodo di forte intesa e passione.

All'interno del rapporto di coppia dovrete cercare di tenere i piedi per terra.

Toro - 10° in classifica - Sarà una giornata traballante per l'amore di coppia. Cercherete di coinvolgere il partner nelle faccende di casa ma non sarà facile e rischierete di rimanerci male. Comunque sia, arriverà una telefonata o un messaggino da parte di un parente. Possibili inviti, anche per i single che da tempo cercano l'amore. Coloro che lavorano o studiano avranno delle difficoltà a cercare di rimettersi in pari e a concentrarsi.

Se qualcosa non vi sarà chiaro, non dovrete farvi problemi a chiedere aiuto. Chi ha da poco combattuto contro l'influenza stagionale, potrà recuperare.

Ariete - 9° posto - In questa domenica avrete modo di correre ai ripari, ossia di mettervi in pari con tutte quelle faccende che avete rinviato nei giorni scorsi. Sarete talmente stanchi che in serata vi addormenterete in men che non si dica. Nei prossimi giorni avrete molte cose da fare, ma per fortuna non sarete soli. Da tempo c'è qualche problema che vi tormenta, ma confidarvi con una persona fidata vi aiuterà ad alleggerire il peso.

Nel 2020 avrete modo di ripartire e ci saranno le migliori occasioni da cogliere al volo.

Bilancia - 8° posto - Le previsioni astrologiche parlano di una domenica in cui sarete alle prese con una difficoltà familiare che si trascina avanti da troppo tempo. Siete un segno altruista e non riuscite a voltare le spalle a chi ha bisogno, ma spesso siete tentati a scappare lontano. Di solito ve ne state rintanati in casa, ma questo non ha mai impedito ai problemi di tormentarvi. Tendete a rifugiarvi nel vostro mondo immaginario dove tutto è perfetto, ma mettere la testa fuori casa non farebbe male.

In amore vivrete dei momenti romantici. I single riceveranno delle novità in quanto potrebbero conoscere una persona interessante, probabilmente via social.

Cancro - 7° in classifica - L’Oroscopo del 15 dicembre invita a riposare in vista di una movimentata settimana. Da tempo, in casa ci sono delle cose che vi stanno strette ed avete bisogno di fare dei cambiamenti. Coloro che inseguono il successo e la carriera, avranno modo di sfruttare questa domenica di riposo per approfondire, studiare o colmare una lacuna.

Cercate di non stressarvi troppo e delegate qualcosa. In famiglia ci saranno delle liete sorprese e sarà possibile riconciliarsi con un parente. Pensate di più al vostro fisico, perché da tempo lo state trascurando.

Oroscopo del giorno

Scorpione - 6° in classifica - Possibili pulizie di casa anche dopo una settimana frenetica in cui siete stati sommersi da molteplici impegni. Per fortuna a partire dal tardo pomeriggio riuscirete a trovare un momento per voi stessi. Vi dedicherete alle cose che più vi piacciono: romanzo, tv, ricami, ecc. Qualcuno cercherà di stuzzicarvi, ma se non volete guastarvi questo momento idilliaco evitate di discutere.

Nei prossimi giorni avrete modo di recuperare la forma fisica e di prendere appuntamento dal parrucchiere.

Gemelli - 5° posto - Domenica da trascorrere nel dolce far niente e nella tranquillità di casa propria. Ogni giorno vi fate in quattro per mandare avanti la famiglia o per fare carriera, ma è importante prendersi dei momenti di riposo. Per coloro che da tempo portano avanti una relazione morta o che hanno difficoltà lavorative, presto arriverà la svolta. Nell'amore, le coppie vivranno un momento di profonda intimità e condivisione. Giornata favorevole per chi ama cucinare e sperimentare nuove ricette.

Per voi la migliore serata è quella da trascorrere davanti ad un bel film e in lieta compagnia.

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani vi vede in buona ripresa, infatti qualcosa in voi è migliorato rispetto ai mesi scorsi. Coloro che sono soli da molto tempo avranno modo di fare delle conoscenze interessanti, anche via social. Nei prossimi mesi, sarà possibile fare il grande passo, basta essere tenaci e costanti. Vi sentirete ben riposati e soddisfatti, anche se qualche piccola turbolenza non mancherà. Siete degli ottimi ascoltatori, riuscite sempre a spronare chi ha un problema ma a volte desiderate ricevere lo stesso trattamento.

Valutate di mettervi a dieta in vista delle imminenti festività di Natale e Capodanno.

Acquario - 3° in classifica - Avete numerosi sogni nel cassetto, ma vi frenano i dubbi e la paura di fallire. Questa giornata risulta favorevole per riflettere e per combattere il malumore che vi ha tormentato nei giorni scorsi. In famiglia ci saranno dei piccoli problemi, ma nulla di grave. Ultimamente non riuscite a chiudere occhio e la colpa è delle mille preoccupazioni che vi tormentano puntualmente quando siete sotto le coperte. Chi sta frequentando da poco una nuova persona dovrà cercare di non crearsi false illusioni.

Capricorno - 2° in classifica - Possibili novità in arrivo, finalmente avrete una giornata interessante e indubbiamente migliore dell'intera settimana. Concedetevi una coccola, magari una maschera facciale, un trattamento ai capelli o una bella passeggiata in mezzo alla natura. Cercate di godervi il presente e in amore abbandonatevi alla passione. A qualsiasi età è possibile sognare in grande e realizzare grossi progetti. Cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno perché non tutto è perduto. Siete un segno razionale e pianificatore, per cui in settimana avrete modo di mettere nero su bianco tutti i vostri propositi da realizzare nel 2020.

Leone - 1° posto - Concedetevi un premio in tarda serata, ve lo meritate. Siete sempre di corsa e non riuscite mai a trovare del tempo per voi stessi. Questo è finora un mese travagliato, ma nei prossimi giorni migliorerà tutto. Non aspettate un cambiamento ma attuatelo voi in prima persona. Nel lavoro, da tempo qualcuno aspetta un aumento o un riconoscimento. Sfruttate gli influssi di questa giornata per riaccendere la passione con il partner. Possibili uscite, cercate di non spendere troppo denaro perché ultimamente ne siete a corto.