Nuovo appuntamento con l'Oroscopo, che in questa sede si sofferma sul giorno 15 dicembre.

Questa domenica vedrà i nativi del Toro avere la voglia di spendere, mentre per le persone dello Scorpione è un periodo pieno di romanticismo. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni segno per segno.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Questo è il miglior periodo dell'anno per quanto riguarda le questioni amorose. Qualsiasi sia la vostra condizione riuscite a ottenere qualcosa di più rispetto ai mesi scorsi.

Il vostro modo di percepire le cose è positivo. Per tale ragione dovete sfruttare questo positivismo al massimo, anche se alcune esperienze passate vi scoraggiano. Arrivano opportunità inaspettate anche nel campo professionale: trasformate le vostre idee in realtà e avrete successo.

Toro – In questo periodo prenatalizio vi viene la voglia di spendere tutto ciò che avete guadagnato quest'anno. Ricordate, però, che ci sono ancora alcune spese da sostenere, sia per il vostro lavoro che per la casa. Ciò vuol dire che gli sfizi possono attendere ancora.

Con tempo resterete soddisfatti grazie al vostro risparmio. I cuori solitari sono sempre in grado di rialzarsi, anche dopo una serie di storielle non andate a buon fine. Prima o poi l'anima gemella vi busserà alla porta.

Gemelli – Le coppie, in questo periodo, potrebbero avere qualche screzio, ma niente riuscirà a dividerle. Se avete deciso che quel partner è fatto per voi, difficilmente lo lascerete scappare, anzi, darete tutta la vostra anima affinché il rapporto duri il più a lungo possibile.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

In campo lavorativo dovete avere fiducia nelle vostre capacità e vedrete che tutto andrà come progettato. Molte persone vi sostengono, iniziano a prendere conoscenza delle vostre capacità e non si limiteranno soltanto alle semplici parole.

Previsioni di domenica 15 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Molti di voi, nei mesi scorsi, si sono innamorati di persone sbagliate. Ora tutto sembra cambiato. Cercate una persona stabile e che abbia voglia di programmare qualcosa di solido e positivo. Desiderate un rapporto che duri il più a lungo possibile.

In campo professionale siete un po' limitati, non farete affari grandiosi, soprattutto perché non ne avrete voglia e forse non avete nemmeno il tempo. Alcuni colleghi diventeranno sempre più antipatici.

Leone – In questo periodo cercate di comportarvi con il partner nel modo più onesto possibile, la gelosia potrebbe essere un disturbo nei vostri rapporti. Dovete avere pazienza e ascoltare anche le ragioni del vostro partner. Maggiore fiducia potrebbe certamente aiutare. In campo lavorativo sarete un po' limitati.

Non riuscite a conciliare lavoro, divertimento e sentimenti. Trovate del tempo per ricaricarvi.

Vergine – Periodo favorevole. Avrete modo di esprimervi meglio e trovare la vostra anima gemella, se ancora non l'avete trovata. Siete davvero fortunati a poter contare su giornate così belle, in compagnia di gente interessante. Anche in campo professionale farete scintille. La vostra mente è un vulcano di idee e, quindi nuovi progetti non mancheranno di venire alla luce.

Predizioni astrali: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Quando vi impegnate siete davvero temibili e quasi impossibili da sconfiggere.

Peccato che questi momenti vengano offuscati dalla vostra pigrizia. Conservate il vostro entusiasmo per il 2020, quando ogni cosa riprenderà a pieno ritmo. In questo periodo, le relazioni durevoli saranno ancora di più rafforzate. Sicuramente non vi mancheranno alcune occasioni da sfruttare. Non lasciatevi ingannare da guadagni apparentemente facili.

Scorpione – Questo è un periodo pieno di romanticismo, avrete sempre vicino qualcuno che vi consiglia anche in quei pochi momenti di sconforto. Avete tanta strada davanti a voi da percorrere, ma troverete anche il modo di tagliare il vostro traguardo ed essere felici.

In campo lavorativo dovete mantenere il riserbo su alcuni progetti, poiché è sempre in agguato l'invidia altrui. Meno parlate e più avete la possibilità che i vostri sogni diventino realtà.

Sagittario – Questa domenica dovrebbe essere per voi di totale relax o quasi. Se non altro potete prendere respiro e ricaricare le pile. Non siete tipi da farvi annientare dallo stress, in quanto sapete godervi la vita. Tuttavia, per i lavoratori questo è un periodo super impegnativo. In amore sarà un periodo scoppiettante, che non farà altro che aumentare le vostre quotazioni se siete single.

L'oroscopo di domenica 15 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questo periodo, il partner sarà più disponibile nei vostri confronti.

Dovete evitare discussioni pesanti, soprattutto, in questi giorni che avete la possibilità di stare di più a contatto con gli altri. Procedete verso un futuro roseo e pieno di soddisfazioni. In campo lavorativo dovete trovare la giusta strada. Se non volete che si rovinino i vostri piani, vi conviene restare perennemente in contatto con il vostro ambiente professionale.

Acquario – Se ci sono progetti lasciati a metà, dovete concluderli prima delle feste natalizie. Dovete fare uno sforzo e dedicare un po' di tempo anche alla famiglia. Alcuni di voi saranno così fortunati o sfortunati di incontrare persone inaspettate.

In amore, evitate di imporre troppo i vostri pensieri e le vostre volontà. Ricordate che i rapporti sono fatti da due persone e quindi ognuno deve avere i propri spazi per poter respirare e sentirsi partecipe.

Pesci – Se avete progettato delle vacanze, magari sulla neve, fate bene a prepararvi e a organizzarvi, poiché quello che avete sognato è esattamente ciò che vi attende. Se, invece, avete inviato dei curriculum e attendete risposte, vuol dire che sentite il bisogno di stare in contatto con il mondo terreno e di non lasciarsi trasportare dall'avventura. Rischiate di perdere una occasione d'oro.