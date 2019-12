L'Oroscopo di domani 2 dicembre è pronto a illustrare cosa riserva questa giornata a ciascun segno zodiacale. Il buongiorno si vede al mattino per cui questo lunedì è destinato a incidere sull'intera settimana. Ritornare alla solita quotidianità dopo la pausa del weekend non sempre è facile, per questo motivo l'umore risulta sottotono come nel caso del Leone. Tuttavia, non è un lunedì completamente negativo, infatti i nativi dell'Acquario possono fare affidamento sulla Luna nel segno mentre l'amore sorride ai nati del Pesci. Approfondiamo il tutto leggendo nel dettaglio le previsioni giornaliere per ciascun segno con la relativa classifica.

Classifica e previsioni del 2 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete - 1° posto - Dicembre riparte sotto buoni auspici. Questo è un segno importante con ottime capacità di comando, per cui è fondamentale non farsi mai schiacciare dalle critiche altrui. Si appresta ad essere una giornata valida per programmare e prendere decisioni coraggiose destinate a influenzare l'intera settimana. In mattinata non mancano impegni o commissioni da eseguire, ma è necessario fare molta attenzione a dove si mette il piede.

Toro - 10° in classifica - Sul piano finanziario cresce l'attesa per un bonus, uno stipendio o una tredicesima, necessari per fronteggiare le imminenti spese. Non è facile sbarcare il lunario, specialmente di questi tempi critici. Per tale ragione questa giornata porta un po' di malcontento e preoccupazioni. C'è chi dorme meno del solito e chi si consola con grosse abbuffate a tavola. Bisogna fare mente locale e mettere nero su bianco tutto ciò che impensierisce. Non si escludono importanti confidenze a partire dal tardo pomeriggio.

Gemelli - 7° posto - Pur essendo un segno estremamente socievole, in questa giornata risulta faticoso tollerare la presenza altrui. Da un po' di tempo le cose girano male, per questo motivo la tensione è alle stelle. È importante cercare di mantenere il controllo della situazione e non scaricare i propri disagi sul partner o un famigliare. Comunque sia, questo mese si delinea piacevole, rilassante e appagante, basta solamente avere pazienza. La salute risulta in ripresa, specialmente per coloro che hanno avuto a che fare con il consueto malanno stagionale.

Cancro - 6° in classifica - L’Oroscopo del 2 dicembre dice che questo lunedì si presenta impegnativo. Tra chi è costretto a fare il pendolare a chi ha maggiori lavori in questa prima parte della settimana, è facile arrivare distrutti in serata. Per questo nuovo mese, l'ultimo dell'anno, si hanno mille speranze e progetti ma per attuarle è necessario avere un programma ben dettagliato. Grazie alle sane abitudini e alla tenacia, si possono scavalcare tutti gli ostacoli. È molto importante controllare la pressione, inoltre, una semplice passeggiata aiuta a tenere a bada lo stress.

I single per il momento preferiscono i flirt e la solitudine.

Leone - 12° posto - Giornata sottotono e lunatica. Nel weekend chi non ha avuto modo di riposare ora si sente stanco e provato. Si preannuncia una settimana dura, almeno per la prima parte. Non si escludono disagi o gaffe. Per tale ragione è meglio rinviare eventuali incontri di lavoro o sentimentali.

Vergine - 9° in classifica - Nel lavoro è necessario guardarsi da un collega che potrebbe dare del filo da torcere. In famiglia è richiesta una maggior presenza, specialmente se si hanno figli in età scolastica.

Non bisogna lasciare che dei fattori esterni influenzino la serenità e l'equilibrio interiore. Quando una cosa risulta molto faticosa, bisogna prendersi del tempo e staccare la spina. Per quanto riguarda l'amore, un conoscente potrebbe dichiarare i suoi sentimenti al più presto.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 4° in classifica - Le previsioni astrologiche si incentrano più sul piano finanziario che sull'amore. Da tempo si cerca di recuperare denaro o di guadagnare maggiormente.

Quando si hanno tanti sogni da realizzare, fa comodo avere un'entrata maggiore. Tuttavia, dopo un novembre impegnativo, la stanchezza inizia a farsi sentire, ma si tratta solamente di un calo fisiologico temporaneo. Il più delle volte, in questi casi basta riposare. Avere delle abitudini salutari aiuta a mantenere il cervello e il corpo abbastanza efficienti. Natale si avvicina per cui è meglio non farsi trovare impreparati.

Scorpione - 3° posto - Giornata niente male, specie per l'amore. I giovani innamorati avranno modo di approfondire la conoscenza e risvegliare la passione rimasta sopita nei mesi di solitudine.

Anche le coppie sposate si riavvicinano grazie a un evento particolare. Nei momenti difficili è importante rimanere uniti. In mattinata non si escludono uscite per delle commissioni. Bisogna essere molto pazienti anche se si detestano ritardi e code chilometriche.

Sagittario - 8° in classifica - Lunedì apatico per quanto riguarda il lavoro, la vita sentimentale e la salute. Non è facile rimanere concentrati quando non si hanno certezze o sicurezze economiche. In momenti del genere la mente rivanga i bei tempi andati, quando a risolvere i problemi erano mamma e papà. Presto arriverà un'entrata economica particolare che consentirà di rifiatare e superare questo periodo complesso.

Possibili pulizie casalinghe.

Capricorno - 11° posto - In questa giornata è meglio evitare provocazioni. Se non si vuole litigare bisogna controllare ciò che si dice o si fa. Nei giorni precedenti una notizia inaspettata ha stravolto l'equilibrio, per cui è necessario prendersi del tempo per metabolizzare. Non mancano incontri promettenti per i cuori solitari. Se c'è da sistemare una cosa in casa, è meglio provvedere al più presto senza rimandare oltre.

Acquario - 2° in classifica - La luna nel segno porta fortuna per l'intera giornata. L'amore e i sentimenti risultano favoriti, quindi non si escludono dichiarazioni.

Per quanto riguarda il lato economico, si ha sempre difficoltà a sbarcare il lunario, ma questo mese di dicembre potrebbe portare delle novità importanti. Quando ci si rende conto di navigare in cattive acque, basta cambiare rotta. Non è mai troppo tardi per imparare un mestiere o colmare una lacuna.

Pesci - 5° posto - L’oroscopo di domani si presenta discretamente buono. Questa settimana riparte con mille impegni, per cui è facile cadere preda del nervosismo. Nel lavoro risulta necessaria una maggior concentrazione anche se si è in una fase di calo. Spesso si tende a bruciare gran parte del tempo sui social.

È importante cercare di mantenersi in forma anche se le condizioni meteorologiche influenzano negativamente lo stato psicofisico. In questo periodo si ha solamente voglia di poltrire e abbuffarsi, per fortuna l'amore procede bene per le coppie.