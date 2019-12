Durante il weekend di sabato 21 e domenica 22 dicembre la Bilancia, lo Scorpione e l'Acquario avranno modo di rilassarsi e di godersi l'ultimo fine settimana prima di Natale. Le menti che invece lavoreranno continuamente senza quasi fermarsi saranno quelle dei nati del segno del Toro, dell'Ariete e del Capricorno. Saranno concentrati sugli ultimi acquisti natalizi invece il segno del Sagittario, della Vergine e dei Pesci. Di seguito, le previsioni del weekend segno per segno.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ci saranno delle discussioni chiarificatrici con il partner, ma prestate comunque attenzione a come vi rapporterete all'altro perché non sarà tutto così semplice come apparirà a prima vista.

La domenica sarà molto positiva per il rendimento lavorativo.

Toro: molti progetti in corso troveranno una conclusione proprio questo sabato, ma non vi fermerete continuando a far lavorare la mente con nuove idee. Il fronte sentimentale vi darà occasione di essere più magnetici.

Gemelli: i tentativi di approccio al partner si riveleranno inutili, quindi il weekend potrebbe apparirvi noioso e senza stimoli positivi. Il sabato potreste avere un amico al fianco con cui confidarvi, mentre la domenica potreste passarla in solitaria.

Cancro: fra alcuni cali finanziari dovuti al lavoro e lo shopping “d'obbligo” i pochi soldi a vostra disposizione vi costringeranno a tirare la cinghia il sabato. Sarà l'opportunità per organizzare una domenica in famiglia eccezionale.

Leone: passionalità e intesa fortissima con il partner saranno due elementi che vi accompagneranno per tutto il fine settimana. L'ottimismo si alzerà sensibilmente e lo stress sarà soltanto un triste ricordo.

Vergine: ancora molti acquisti vi terranno occupati durante questo fine settimana, tanto che potreste organizzare una vera e propria “squadra” con gli amici per lo shopping natalizio dell'ultimo momento. Attenzione agli accessi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: staccherete un po' la spina sia dal lavoro sia dal vostro partner per l'intero periodo del weekend. Non avete voglia di discutere o di tentare chiarimenti, potreste essere inclini a vedervi con gli amici.

Scorpione: tanto relax. La prossima settimana vorreste sentirvi freschi, quindi sceglierete semplicemente di fare il meno possibile per ridurre lo stress e regalarvi dei piccoli piaceri culinari. Saranno favorite le serie tv, una coperta e tanto divertimento.

Sagittario: entusiasti.

Praticamente sarete delle trottole euforiche in questo weekend. Per organizzare gli ultimi preparativi con amici e parenti non vi fermerete un attimo.

Capricorno: la famiglia vi ha messo decisamente sotto stress negli ultimi giorni, e anche se vi siete dimostrati disponibili qualcuno ne ha approfittato. Siete pensierosi, ma qualche dissapore non dovrà necessariamente rovinarvi le festività.

Acquario: farete nuove conoscenze che potrebbero tramutarsi in qualcosa di più. Quindi questo fine settimana dovreste uscire più spesso e lasciarvi alle spalle vecchi ricordi troppo legati alla sfera sentimentale.

Pesci: umore al top. Anche se non lo vorrete far vedere a causa del vostro orgoglio, potreste sentirvi davvero euforici all'idea di preparare qualcosa con le vostre mani. La famiglia e il partner ne saranno contenti.