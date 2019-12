L'Oroscopo di domani, mercoledì 25 dicembre, è pronto a svelare come sarà il giorno di Natale per ciascun simbolo zodiacale. In molti dovranno combattere contro la stanchezza mentale e fisica del giorno precedente. La Luna sarà ancora in fase calante, ma in serata inizierà a transitare in Capricorno. Questo comporterà una grossa pesantezza, soprattutto per i nativi di Cancro e Pesci. Non si escludono dolorini fisici o mal di testa dovuti agli eccessi della vigilia. Tuttavia, sarà anche una giornata intensamente emozionante e piena di novità e sorprese.

Per i Toro ci saranno dei regali da scoprire. Analizziamo le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 25 dicembre

Acquario - 12° in classifica - Sarà un'altra giornata avvincente e piuttosto lunga. Non vi annoierete un secondo e sarete piuttosto attivi. Ultimamente avete vissuto un periodo turbolento che vi ha prosciugato il portafoglio. Magari ci sono stati certi regali da fare ed avete ricevuto una bolletta più salata del solito. Per fortuna il 2020 promette di recuperare, intanto gustatevi questo 25 dicembre in dolce compagnia.

Coloro che sono innamorati vivranno dei momenti intensi e la passione non mancherà. Possibili uscite.

Gemelli - 11° in classifica - Riceverete una vagonata di auguri e trascorrerete la giornata a rispondere a tutte le vostre conoscenze. Cercate di essere più presenti in famiglia e soprattutto utilizzate il meno possibile i social. Concentratevi sul presente godendovi l'attimo altrimenti finirete per avere grossi rimpianti. Ci saranno delle sorprese da scartare e qualcosa vi colpirà nel profondo. Sarà una giornata emozionante, specialmente per le coppie fresche di matrimonio e per coloro che da poco hanno intrapreso una convivenza.

Toro - 10° in classifica - Il giorno di Natale sarà abbastanza quieto soprattutto dopo la movimentata serata della vigilia. Tuttavia ci saranno delle faccende da ultimare.

Qualcuno avrà a che fare con una rottura, un guasto, altri dovranno rimettere in sesto l'abitazione. Cercate di non perdere la calma, presto le feste saranno un lontano ricordo e potrete ritornare alle vostre care abitudini quotidiane. Qualcuno attende con trepidazione l'arrivo del mese di gennaio per potersi prendere una pausa dal lavoro. Avrete dei regali da scartare e vi emozionerete.

Scorpione - 9° in classifica - Non vedete l'ora che le feste finiscono poiché vi sentite a corto di soldi, stanchi e svuotati. Sforzatevi di ricambiare gli auguri che riceverete e sorridete altrimenti rischierete di guastare le feste a chi le apprezza davvero. Natale viene una volta all'anno, presto sarà tutto finito. Qualcuno si organizzerà per il veglione di San Silvestro e non si escludono delle partenze.

Nel 2020 riceverete delle ottime opportunità, siate pazienti.

Bilancia - 8° in classifica - Le previsioni astrologiche del 25 vi vedranno alle prese con una festa o una visita particolare. Ci sarà qualche problema da superare e in famiglia si tireranno le somme. Se da tempo state portando avanti un progetto, dovrete lasciarlo in stand by per un po' per concentrarvi su altro. Ultimamente avete voglia di fuggire lontano, siete stanchi delle feste e della solita routine. A causare questo scompiglio di sentimenti è la Luna, cercate di tenere duro perché presto avrete dei giorni migliori. Coloro che sono in coppia potranno trovare conforto tra le braccia del partner anche se alcuni nutrono dei dubbi da alcuni giorni.

Cancro - 7° in classifica. L’Oroscopo del 25 dicembre dice che vi sentirete stanchi e pesanti. Nella serata precedente avete fatto tardi tra cenone, ospiti e pulizie. Comunque sia, dovrete fare ancora un po' di sforzo e mantenervi concentrati. Qualcuno non potrà ancora riposarsi poiché dovrà darsi da fare per il tradizionale pranzo di Natale. Coloro che hanno scelto di festeggiare fuori, avranno l'animo sereno. Cercate di non esagerare con i dolci, da gennaio dovrete mettervi a dieta.

Oroscopo del giorno

Leone - 6° posto - La sera precedente vi ha lasciato con una gran confusione mentale. In questa giornata non desidererete altro che dormire e starvene per conto vostro ma ciò sarà impossibile.

Al mattino ci saranno numerose attività da sbrigare ed anche il primo pomeriggio sarà faticoso. I giovani under 20 si rilasseranno, magari davanti alla tv o leggendo un bel libro. Cercate di evitare di passare troppo tempo sui social e godetevi l'atmosfera natalizia.

Ariete - 5° posto - Avrete una giornata molto serena dove sarà possibile riposare. Vi alzerete più tardi del solito e questo a causa delle ore piccole fatte nella precedente serata. Vi ritroverete a rimuginare sui pettegolezzi appresi in questi giorni e dovrete rivedere dei conti perché la fine del mese sta per arrivare. Se qualcosa è andato storto ed avete perso le staffe, cercate di riconciliarvi al più presto.

Il pranzo natalizio sarà sfarzoso ma vi sentirete ancora pieni. Qualcuno dovrà recarsi a fare il consueto giro di parenti altri avranno degli ospiti in casa. Soltanto nel tardo pomeriggio avrete modo di rilassarvi.

Pesci - 4° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà piuttosto appesantiti a causa degli eccessi del giorno precedente. Cercate di rimettervi in sesto con una bella passeggiata all'aria aperta. Dovrete rispondere ai numerosi auguri di Natale e ciò vi potrebbe causare un grosso mal di testa. Qualcuno approfitterà di questa giornata di riposo per fare ordine e per riprendere in mano alcuni lavoretti personali.

Vergine - 3° in classifica - Dopo il divertimento della serata precedente, ora potrete staccare la spina e riposare. Questo però non significa che sarà un Natale pacato, anzi ci saranno ancora delle cose da rivedere. La casa avrà bisogno di una bella sistemata e non saranno da escludere delle uscite. Dicembre non è iniziato nel migliore dei modi, ma nei prossimi giorni tutto si rasserenerà. In serata relax assoluto. Le coppie di vecchia data finalmente riusciranno a ritagliarsi un momento solo per loro. Passione alle stelle.

Sagittario - 2° posto - 24 ore di divertimento, poi avrete la possibilità di rilassarvi senza pensare a niente.

Questo sarà un Natale diverso grazie alla Luna nel vostro segno. Ripenserete a qualcuno che ora non c'è più, tuttavia presto sarà possibile rialzarsi e sistemare ogni cosa. Il 2020, infatti, promette opportunità di crescita e maturazione personale. Presto qualcuno dovrà mettersi in viaggio, cercate di non trascurare i familiari e il partner. I cuori solitari avranno modo di allacciare nuove conoscenze.

Capricorno - 1° posto - La mattina e il pomeriggio saranno divertenti e pieni di emozioni. Sorprese, regali, chiamate inaspettate, insomma non mancherà nulla. Adorate il Natale, qualcuno festeggerà anche il compleanno in questa giornata.

In serata la Luna lascerà il Sagittario per transitare nel vostro segno. Questo significa che i vostri sentimenti si accentueranno, vi sentirete più sensibili e dolci.