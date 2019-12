Cosa ci riserveranno gli astri per questa ultima domenica del 2019? Le predizioni astrologiche del 29 dicembre annunciano una giornata particolarmente favorevole in amore per i segni zodiacali di Bilancia e Leone che consolideranno ancora di più il rapporto sentimentale con il partner. Dubbi e incertezze amorose, invece, per i nati sotto il Capricorno e l'Acquario, per i quali le stelle prevedono una piccola crisi sentimentale.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): avete voglia di mettere su famiglia con il vostro partner.

Per i single, se c'è una persona che vi piace potrebbe accadere qualcosa di magico.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): sarete più sereni e rilassati rispetto ai giorni scorsi, grazie anche ad alcune situazioni che sembrano essersi sbloccate.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): in serata ci sarà da superare un momento di forte agitazione: occorrerà da parte vostra grande forza d'animo per affrontare un periodo particolarmente complesso della vostra vita.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): sentitevi liberi di allontanarvi da persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d'onda.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): da qualche tempo nella vostra relazione sentimentale tutto sembra essere difficile da gestire. Il carattere esigente e poco permissivo del vostro partner non servirà a migliorare le cose.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): un viaggio servirà a consolidare ancora di più la relazione con il partner. Con Venere favorevole, anche per i single un nuovo amore potrebbe sbocciare.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): non rimandate un incontro che avete programmato da tempo. Le nuove avventure hanno un sapore sempre molto dolce.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): impegnatevi per cercare di porre rimedio e recuperare un'amicizia di vecchia data. Con il dialogo, la calma e il confronto si può risolvere tutto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): forti tensioni in questo fine settimana vi porteranno ad avere pesanti discussioni in famiglia o con il partner.

Tenete sotto controllo il nervosismo.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): almeno per un paio di giorni, la Luna in opposizione astrale richiederà di fare molta attenzione soprattutto ai rapporti amorosi già piuttosto precari.

Toro (21 aprile – 21 maggio): per non andare in difficoltà, sarà meglio programmare bene gli impegni di lavoro. Il 2020 vi porterà energia e successo, ma bisognerà saperli gestire, altrimenti sarà solo caos.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): il carico di lavoro dei giorni appena passati vi ha lasciato una fase di lieve stress che impiegherà un po' di tempo prima di andare via.