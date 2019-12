Il mese di gennaio 2020 per i nativi Bilancia sarà caratterizzato da un periodo molto intrigante e romantico per quanto riguarda la sfera sentimentale. Venere in posizione benefica durante la prima parte del mese permetterà di gettare le basi per un affiatamento di coppia forte e solido. I single alla ricerca dell'amore potrebbero essere piuttosto fortunati: dovranno infatti uscire spesso e cercare di mettersi in mostra ma senza esagerare. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo ci saranno svariati alti e bassi.

Infatti le prime giornate del mese si riveleranno molto interessanti, ma presto l'entusiasmo calerà. A coloro che sono alla ricerca di un impiego Marte darà una mano per riuscire nell'impresa. In quanto a fortuna sempre il pianeta rosso sarà di grande aiuto, mentre la salute si manterrà si livelli molto alti.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di gennaio 2020 per i nativi sotto il segno zodiacale della Bilancia.

Amore e amicizie

In amore non vi mancheranno relativi successi e una grande voglia di esprimere al meglio i vostri sentimenti.

Venere in trigono completa una configurazione astrale molto buona in tale ambito. Sarete infatti particolarmente intriganti e l'affiatamento di coppia sarà molto alto. Potreste prendere in considerazione l'idea di proporre al partner nuovi progetti che vi metterebbero in una posizione più agiata. Se siete alla ricerca di nuove storie d'amore potreste avere delle ottime possibilità poco dopo le festività. Cercate di fare nuove amicizie, uscire più spesso e farvi conoscere.

Bene anche le amicizie, perno fondamentale durante questo periodo, sia per trascorrere serate di svago, sia anche per fare qualche nuova conoscenza.

Fortuna e salute

La fortuna aiuta gli audaci e infatti in questo mese Marte coadiuverà coloro che saranno determinati nei loro progetti, sia sentimentali che di lavoro, con ottimi risultati.

In quanto a salute, questa sarà molto buona, permettendovi di svolgere le vostre mansioni, soprattutto lavorative, senza alcun compromesso.

Lavoro e impegni

Per quanto riguarda il lavoro, le giornate più favorevoli saranno le prime del mese in quanto Mercurio in quadratura vi darà un grande aiuto nel portare a termine le vostre mansioni, da cui saprete ottenere dei notevoli guadagni. Ciò nonostante la situazione peggiorerà nella seconda parte del mese, in quanto Mercurio abbandonerà il vostro cielo. Da questo punto la situazione si complicherà, quindi cercate di mantenere un temperamento positivo. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, potreste avere delle ottime opportunità. Sappiatele sfruttare al meglio, la fortuna sarà dalla vostra parte.