Il 2020 sta per arrivare, e per i nativi Bilancia sarà un anno con qualche difficoltà. Infatti, all'interno della sfera sentimentale, una configurazione astrale non a vostro favore, potrebbe creare spesso svariati problemi ed incomprensioni tra voi e il partner, anche in quelle relazioni dove, almeno inizialmente, non ci sono litigi. Sarebbe il caso dunque di cercare di applicare dei cambiamenti tra voi e il partner che non portino sospetti verso il vostro partner, e che possano essere utili a migliorare e preservare la vostra vita sentimentale.

Se siete single e siete alla ricerca della vostra anima gemella, per voi sarà tempo di rifiorire e di aprirvi ad una nuova vita. Non sarà affatto semplice, e volete riuscirci a tutti i costi, ciò nonostante le difficoltà durante il cammino saranno molte.

Nel lavoro, potrebbero esserci numerosi problemi, principalmente di carattere finanziario, che vi metteranno in difficoltà in questi dodici mesi. Potrebbero insorgere anche problemi tra voi e i colleghi e, considerato che non siete abbastanza diplomatici durante una discussione, correrete il rischio di andare a gridare ai quattro venti quello che è successo, oppure meditare vendetta in un altro modo.

Ebbene sappiate che non sarà la soluzione adatta. A coloro alla ricerca di un nuovo impiego, Giove potrebbe dare una mano, ma non vi aspettate risultati degni di nota. Quello che troverete, cercate di farvelo bastare, almeno per il momento. Da questo punto di vista, un pizzico di fortuna sarà dalla vostra parte, e grazie ad una forma fisica di tutto rispetto, non avrete difficoltà di questo tipo nello svolgere le vostre mansioni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il 2020 per i nativi Bilancia.

Amore e amicizie

Fareste meglio a rivolgere particolare attenzione voi nativi del segno alla sfera sentimentale nel corso del 2020.

Siete un segno zodiacale tenace e sensibile, ragion per cui va bene che vi lasciate condizionare dai sentimenti, ma dovrete anche saperli gestire al meglio, specie quando il vostro rapporto attraversa un periodo di crisi. E questo periodo di crisi, appunto, inizierà già a partire dai primi mesi dell'anno a causa degli influssi di Giove e Saturno. Sarà necessaria una grande capacità di comprensione nei confronti del partner, contemporaneamente, dovrete cercate di mantenere una posizione di rilievo.

Inoltre, prestate attenzione anche all'ambito familiare, poiché alcuni problemi saranno collegati alla vostra storia d'amore. Durante i mesi di settembre e ottobre, la situazione dovrebbe migliorare un po’, al punto da favorire nuovamente la comunicazione, ma senza risultati così esaltanti. Se siete single, vi ritroverete più a vostro vantaggio, ma ovviamente la situazione non sarà delle migliori. In ogni caso, avrete buone probabilità di trovare l'amore e dare inizio ad una nuova relazione a tutti i costi, ma non sarà affatto una passeggiata.

Buona la situazione con gli amici. Questi saranno una vera e propria fonte di salvezza per distrarvi dai problemi quotidiani e trascorrere giornate tutto sommato di svago.

Fortuna e salute

Dal punto di vista della fortuna, la quadratura di Giove al vostro cielo può essere molto complessa da gestire a livello fisico e mentale. Dovrete tenere gli occhi aperti e cercare di non combinare guai.

Per quanto riguarda la salute, questa sarà su ottimi livelli durante tutto l'anno, salvo qualche possibile malanno di stagione. In ogni caso, portare avanti le vostre mansioni e i vostri impegni sarà un po’ più semplice.

Lavoro e impegni

Dal punto di vista lavorativo, la volontà di fare, di portare nuovi progetti e cercare di ottenere nuovi guadagni non vi mancherà. Ciò nonostante spesso vi ritroverete a lottare con idee poco convincenti per il vostro capo, oppure con colleghi piuttosto esigenti, arrivando a litigare e "risolvere" la situazione nel modo sbagliato. Inoltre potreste avere qualche problema finanziario ragion per cui, fareste meglio a non fare grandi acquisti in questo periodo, specie se nati nella terza decade e se avete un'attività in proprio.

Ciò non vuol dire che le cose andranno malissimo. Riuscirete di tanto in tanto a trovare il successo sperato, ma con fatica e qualche disputa.

Coloro che sono alla ricerca di un lavoro dovranno faticare molto, ma fortunatamente Giove vi aiuterà. Tuttavia, la paga e l'impiego che troverete non saranno proprio il massimo, ma per questo lungo periodo, potreste anche accontentarvi.