Durante il mese di gennaio 2020, i nativi Bilancia attraverseranno un periodo piuttosto intrigante, che siano single oppure già impegnati in una relazione, mentre per i nativi Acquario il lavoro sarà piuttosto positivo. Giove positivo donerà fortuna a livello economico al segno dei Pesci, mentre Sagittario potrebbe ricevere delle belle notizie per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo gennaio 2020, 2^ sestina

Bilancia: attraverserete un periodo molto intrigante e romantico per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie ad una configurazione astrale che sarà formata da Venere in trigono. La parola chiave per la vostra relazione durante il mese sarà comprensione. Grazie a ciò vivrete le prime due settimane all'insegna della complicità, con un affiatamento di coppia a dir poco perfetto. Completano il quadro l'atmosfera invernale che accenderà il fuoco della passione che arde in voi.

Se siete cuori solitari e se il desiderio di innamorarvi è molto forte dentro di voi allora ecco che la prima parte del mese può essere cruciale. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Mercurio in quadratura vi concederà tutti i suoi benefici solo per poco tempo nel corso del mese. Se avete dunque dei progetti da promuovere, oppure siete alla ricerca di un nuovo impiego, fatelo in questo periodo favorevole. Quando Mercurio lascerà il vostro cielo, potreste guadagnare di meno. Nulla di drammatico, ma non aspettatevi dunque grandi successi. Voto - 7,5

Scorpione: ottime notizie per quanto riguarda l'ambito lavorativo nel corso del primo mese dell'anno. Una configurazione astrale di tutto rispetto favorirà soprattutto i nati a novembre, regalandovi ottime opportunità lavorative soprattutto se state cercando un buon lavoro e siete molto giovani.

Sole e Mercurio invece favoriranno coloro che già hanno un impiego. Saranno favoriti i progetti a lungo termine, che vi permetteranno di guadagnare bene. Dovrete saperli coltivare per bene se volete vedere andare avanti la vostra carriera professionale. Per quanto riguarda i sentimenti, Marte in opposizione potrebbe rendere nervosa la vostra relazione di coppia. Cercate dunque di evitare eventuali incomprensioni che potrebbero danneggiare la vostra storia d'amore. Se siete single la prima parte del mese potrebbe rivelarsi deludente, ma per fortuna la situazione migliorerà e grazie a Saturno in sestile potreste vivere nuove intriganti avventure. Voto - 7

Sagittario: gli influssi di Venere in sestile durante la prima parte del mese potrebbero portare una ventata di positività durante il primo mese dell'anno.

Le relazioni di lungo corso potrebbero riuscire a migliorare il rapporto portando un'armonia piuttosto stabile. Saranno favoriti gli scambi di idee tra voi e il partner per cercare di capire quali punti rafforzare e portare avanti della vostra storia d'amore, trovando talvolta dei punti d'incontro in un'atmosfera particolarmente romantica. Avrete modo inoltre di dedicarvi all'ambito familiare, proponendo delle serate in compagnia oppure dei progetti che vi permetteranno di riavvicinarvi ad un parente. Se siete single sfruttate al meglio queste prime due settimane in quanto saranno favoriti gli incontri anche grazie al fatto che avrete pochi impegni da portare a termine.

Non dimenticate però che presto avrete a che fare con mansioni che vi ruberanno parecchio tempo. quindi anche se riuscirete a trovare l'amore in questo periodo, sappitela gestire al meglio. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio favorevole porta buone notizie, mentre il sostegno di Giove e Saturno vi donano l'audacia di mettere in tavola progetti lavorativi rischiosi, ma con un potenziale guadagno. Voto - 8

Capricorno: Venere in trigono rispetto al segno del Toro porterà eccellenti novità in ambito lavorativo per i nativi del segno. Ci saranno delle opportunità che fareste meglio a cogliere al volo per raggiungere ulteriori traguardi che potrebbero far decollare la vostra carriera professionale.

Qualche investimento inoltre potrebbe rivelarsi azzeccato per migliorare il vostro modo di lavorare. Se siete alla ricerca di un lavoro, tutto quello che dovrete fare è mettervi in gioco e convincere i vostri potenziali datori di lavoro che siete la persona giusta che stavano cercando. Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, l'inizio del mese si rivelerà essere un periodo molto proficuo per gestire al meglio la vostra relazione di coppia. Non mancheranno momenti di dialogo molto interessanti fra voi e il partner, che potrebbero anche accendere la voglia di passione. Tuttavia, ci saranno anche delle difficoltà da affrontare.

Difficoltà che fareste meglio a superare con un affiatamento di coppia alto. Ne avrete bisogno per cercare di risolvere i vostri problemi più facilmente. Se siete single le intenzioni di uscire al freddo e mettersi alla ricerca di trovare la vostra anima gemella non ci saranno. Ciò nonostante è pur sempre probabile che potreste fare un incontro casuale che potrebbe intrigarvi parecchio. Voto - 7,5

Acquario: ambito lavorativo al centro dell'attenzione durante il mese di gennaio per i nativi del segno. Soprattutto se svolgete lavoro indipendenti oppure siete a diretto contatto con la clientela, per voi alzarvi la mattina e andare a lavorare sarà più semplice del solito, con un entusiasmo quasi contagioso che vi porterà a svolgere le vostre mansioni senza che ne risentiate a livello fisico.

Tutto ciò grazie a Mercurio in posizione favorevole e Saturno che vi aiuterà a gestire al meglio le vostre finanze. Ottime prospettive anche per chi è alla ricerca di un lavoro. In ambito sentimentale non vi manca la tenacia e la gioia di stare in compagnia del vostro partner. Spesso infatti vi ritroverete a tornare a casa e raccontare tutto ciò che avete fatto, solo per il gusto di intavolare una piacevole conversazione. Se siete single alla ricerca dell'amore, potreste vedere sotto una nuova luce una persona probabilmente innamorata di voi e che state respingendo da qualche tempo. Voto - 8

Pesci: gli influssi di Giove nel vostro segno zodiacale vi donano una buona dose di fortuna durante il mese.

Fortuna da spendere al meglio soprattutto in ambito sentimentale nel tentativo di risollevare le sorti della vostra relazione di coppia. Infatti, avrete l'occasione di aumentare nuovamente l'affiatamento di coppia attraverso un atteggiamento diverso dal solito che potrebbe convincere il partner. Se siete single avrete le energie necessarie per buttarvi in una relazione d'amore, anche se in questo periodo per voi non sarà facile riuscirci. La volontà non vi manca, quindi potreste anche riuscirci. Per quanto riguarda il lavoro Giove in sestile vi spinge a non rimanere fermi e fare qualcosa che potrebbe dare una svolta alla vostra carriera professionale.

Buone opportunità anche per chi è alla ricerca di un lavoro che potrebbero prendere in considerazione l'idea di guardare oltre. Voto - 8,5