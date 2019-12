Luna ancora in Bilancia nell'Oroscopo di sabato 21 dicembre punta un riflettore sulle esigenze amorose. Una nuova consapevolezza più equilibrata coinvolge la sfera amorosa e l'astro d'argento fa approfondire gli affetti con maggiore armonia, cercando di equilibrare al meglio emozioni e razionalità. Venere in Acquario proporrà splendide sorprese, nelle previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di sabato

Ariete: Mercurio dal Sagittario favorisce l'armonia affettiva in sinergia con Sole. Venere nell'Acquario ha rotto la quadratura e l'amore inizia a sorridervi di nuovo.

Sul lavoro, una nuova energia pervade gli animi ed è pronta per essere mostrata con saggezza.

Toro: Urano e Venere in quadratura producono effetti sensazionali anche se un po' pericolosi per l'amore. Non siate troppo impazienti nell'ottenere tutto e subito poiché se sarete poco flessibili l'amore potrebbe diventare distruttivo. Marte in opposizione chiederà maggiore impegno in campo lavorativo.

Gemelli: buona l'influenza di Luna che elargisce stile e buon gusto, ideale magari per farvi decidere di cambiare look.

In questo modo voi single potrete aprirvi alle opportunità amorose con una nuova immagine, magari più grintosa, voi in coppia potrete stupire il partner con effetti speciali.

Cancro: alcuni cambiamenti sono inevitabili ma riuscirete a nuotare e a restare a galla in questo fiume di sensazioni che trascina verso nuove mete, tutte da scoprire con maggiore entusiasmo. Giove, Saturno e Plutone, dispettosi nel domicilio astrologico opposto, creano qualche imprevisto facilmente superabile con la dolcezza.

Leone: l'influenza del satellite notturno dal cielo astrologico della Bilancia garantisce socievolezza e potrete così aprirvi alle amicizie e all'amore con maggiore bontà d'animo e minore diffidenza. In campo professionale sarà richiesto più spirito di sacrificio per attuare i progetti in cantiere.

Vergine: più consapevoli e maturi, vi approccerete all'amore in modo titubante e prudente. Qualche piccola scaramuccia in coppia potrebbe minacciare una magica sintonia costruita con fatica. Molteplici sono gli impegni lavorativi, cercate di gestire il tutto con una buona capacità organizzativa.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: molto affascinanti per via dell'influenza lunare nel segno, darete molta importanza all'aspetto esteriore e pretenderete anche dal partner amoroso lo stesso culto per l'estetica. Sul lavoro, una diplomazia molto intuitiva farà ottenere splendidi risultati.

Scorpione: i corpi celesti si muovono in sinergia con Marte nel segno, garantendo una carica sensuale molto marcata. Attenzione a un umore mutevole che potrebbe derivare da alcuni attriti familiari o lavorativi.

In amore avrete molta scelta, prediligendo nella lista dei corteggiatori un ammiratore che colpirà nel segno.

Sagittario: un grande bisogno di contattare e scambiare una comunicazione costruttiva per i sentimenti viene elargita da Luna in sestile, con Mercurio che fa approfondire amicizia e amore con maggiore slancio. Sole garantirà nuova energia ambiziosa, tutta da sfruttare in ambito lavorativo per emergere.

Capricorno: ben organizzati e molto efficienti sul lavoro, avrete capacità decisionale e la voglia di concretizzare i progetti non vi abbandonerà mai. In amore, i pianeti nel segno protagonisti negli affetti, esortano ad avere maggiore fiducia in voi stessi per lanciarvi in splendide avventure mozzafiato.

Acquario: Venere giunge in Acquario e l'amore diventa leggero e molto frizzante. Un modo di vivere i sentimenti profondo ma anche molto intellettuale coinvolgerà la sfera amorosa in modo più indipendente e anche in campo lavorativo analizzerete le situazioni con una nuova apertura mentale.

Pesci: buona l'intesa in amore con Nettuno nel segno che rende gli affetti fantasiosi e molto profondi. Sensibili e molto desiderosi di affetto, potreste organizzare una splendida cena in compagnia delle persone che contano. Buono il bilancio lavorativo.