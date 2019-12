Sabato 14 dicembre 2019 troviamo la Luna ed il Nodo Lunare stazionare in Cancro, mentre Giove, Saturno, Venere e Plutone saranno sui gradi del Capricorno. Il Sole e Mercurio sosteranno in Sagittario, nel frattempo Marte proseguirà il suo moto in Scorpione. Infine Nettuno continuerà nell'orbita dei Pesci come Urano permarrà in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Cancro e Scorpione, meno concilianti per Vergine ed Acquario.

Cancro affettuoso

Ariete: lavoro 'flop'. Nell'ambiente professionale questo sabato qualcosa potrebbe non girare a dovere, e ciò innescare controproducenti diverbi con qualche collega.

Tenere a bada la lingua sarà d'obbligo per evitare di esagerare dialetticamente.

Toro: distratti. Il dissonante duetto Sole-Mercurio potrebbe minare la fluidità di pensiero in casa Toro rendendoli, di conseguenza, inclini a grossolani errori di valutazione al lavoro. Un giorno di ferie, ove possibile, sarebbe l'ideale.

Gemelli: umore 'flop'. La congiunzione Luna-Nettuno non è il massimo per il tono umorale odierno dei nativi. Difatti presumibilmente sarà difficile cavare un sorriso dal loro volto ma, fortunatamente, già da inizio serata andrà già meglio.

Cancro: affettuosi. Il clima nel focolare domestico sarà ben supportato dalla Luna nel segno che 'donerà' affettuosità reciproca con l'amato bene, cimentando la simbiosi di coppia.

Vergine vendicativo

Leone: pensierosi. L'odierna Luna ingarbuglierà i pensieri e le idee dei nati Leone facendoli probabilmente soffermare più e più volte su una questione irrisolta. Dalle 20 circa il Luminare femminile giungerà nel loro segno e la musica cambierà d'improvviso.

Vergine: vendicativi. Sabato in cui i nati del segno avvertiranno, c'è da scommetterci, la voglia di vendicarsi verso un torto subito.

Urano e Saturno in moto diretto nel loro Elemento, però, non 'gradiranno' un eventuale vendetta mettendoli nelle condizioni di essere scoperti facendo una barbina figura.

Bilancia: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze quotidiane da ultimare in questo primo giorno del weekend potrebbero portare un pizzico di stress ai nati Bilancia. Rimandare quelle meno urgenti sarà una saggia mossa.

Scorpione: umore 'top'. Il tono umorale dei nati del segno sarà favorito dalla congiunzione tra la Luna e Nettuno nel loro Elemento. Quasi increduli i colleghi nel settore professionali per la loro insolita briosità.

Acquario impulsivo

Sagittario: relax. La settimana che sta per volgere al termine ha messo a dura prova le energie dei nati Sagittario che oggi potrebbero scegliere di ritagliarsi ampi spazi di relax, in modo da ricaricare le batterie.

Capricorno: spossati. La dissonanza dei Luminari non favorirà la voglia di darsi da fare in questo sabato per i nativi. Quindi saranno probabilmente molti tra loro che opteranno per accantonare momentaneamente le questioni professionali per dedicare le doverose attenzioni alle persone care.

Acquario: impulsivi. Sabato dove i nati del segno saranno, con ogni probabilità, spinti ad agire e comunicare in maniera impulsiva senza badare ai possibili effetti. Mantenendo questo atteggiamento, che potrebbe divenire più marcato in serata, qualcuno si offenderà.

Pesci: routine. La giornata scorrerà presumibilmente su ritmi routinari senza particolari novità ed i nativi potrebbe sfruttare queste 24 ore per dedicarsi alle molteplici attività procrastinate nell'ultimo periodo.