Per i nati sotto al segno dei Pesci il 2020 sarà eccellente sotto ogni ambito.

Molti avranno la possibilità di trascorrere un anno stabile con notevoli soddisfazioni, a partire dall'ambito sentimentale, nel quale grazie agli influssi del pianeta Venere, sarà possibile vivere una meravigliosa stagione d'amore e fare mille progetti con la persona amata. Accompagnati inoltre dai pianeti Giove e Saturno, l'affiatamento di coppia sarà particolarmente alto, quindi ci saranno giornate intense, ricche di emozioni, buone anche per fare progetti sul futuro.

Per quanto riguarda i single, chi vuol amare veramente qualcuno potrebbe perdere la testa molto facilmente, ma fortunatamente saprà gestire le emozioni in un secondo momento, trovando l'amore in maniera più romantica rispetto ad altri segni zodiacali.

Nel lavoro, la situazione può essere davvero eccezionale e permette di vivere un periodo strepitoso con la possibilità di realizzare molti progetti. Serviranno tanta tenacia, e forse una collaborazione con un collega fidato. Per chi cerca lavoro, il periodo ottimale sarà quello estivo. Sarà inoltre favorita la forma fisica, aprendo la mente a nuove esperienze che potrebbero tornare presto utili.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il 2020 per i nativi sotto il segno dei Pesci.

Amore e amicizie

Dal punto di vista sentimentale, le emozioni non mancheranno, anzi. Avrete a disposizione molte occasioni per poter gestire al meglio la vostra relazione di coppia. Si dice che i Pesci siano il Segno delle persone sensibili, romantiche e con la testa fra le nuvole. Ebbene, voi saprete come far impazzire il partner durante questi dodici mesi, con un'intesa di coppia veramente ottimale, che fa crescere il fuoco della passione che arde tra voi e il partner.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Venere penserà a creare un'atmosfera rosea, mentre Giove e Saturno vi aiuteranno a far progredire economicamente la vostra storia d'amore, con nuovi progetti che vi faranno alzare la mattina con un entusiasmo a dir poco incredibile. V'impegnerete dunque a fondo per garantire a voi e a chi amate il massimo della sicurezza materiale e della stabilità. Insomma, darete prova di un grande senso pratico ma non dimenticherete mai quel che si dice di voi, ovvero che siete romantici. Se siete single non dovete far altro che dare prova del vostro amore alla persona che amate.

Cercate dunque di essere sinceri e romantici, e se sfortunatamente la cosa non dovesse andare a buon fine, non fatene un dramma. Guardatevi nuovamente attorno e provateci un'altra volta.

Le amicizie saranno molto importanti durante l'anno. Saranno utili infatti per migliorare la vostra vita sociale, nonché per veicolarvi verso nuove esperienze, sia lavorative che amorose.

Fortuna e salute

Una salute eccezionale vi accompagnerà durante l'anno, permettendovi di esaudire le richieste del partner, degli amici e del capo al lavoro.

La vostra mente è proiettata verso nuovi orizzonti, con la voglia che crescerà sempre di più, giorno dopo giorno, nel fare nuove esperienze e raggiungere i vostri scopi.

La fortuna sarà spesso assente, ma non disperate in quanto non avrete particolarmente bisogno. Riuscirete infatti comunque a piazzare svariati successi, senza l'ausilio della buona sorte.

Lavoro e impegni

L'ambito lavorativo si rivelerà la vostra parte migliore durante l'anno. Non mancheranno opportunità di piazzare tanti successi lavorativi, nonché di ottenere qualcosa in più da parte del vostro capo.

Si prospetta dunque una situazione eccellente, che vi permetterà di guadagnare molto bene, e di fare progetti anche piuttosto importanti per il vostro futuro.

Se siete alla ricerca di un lavoro, tutte le nuove strade professionali che decidete di intraprendere saranno molto interessanti e possono portare successo anche entro la fine dell'anno, ma bisogna agire prima della stagione estiva in quanto la situazione economica può creare qualche complicazione.