Il 2020 sta per arrivare e per i nativi Sagittario sarà un anno caratterizzato da numerosi alti, ma anche da alcuni 'bassi'. A cominciare dalla sfera sentimentale, dove protagonisti saranno Giove e Saturno. Sarete intenzionati a realizzare alcuni dei vostri sogni e progetti che non siete riusciti a portare a termine durante questo 2019, ormai giunto alla fine. Ebbene, ci saranno alcuni eventi che favoriranno lo sviluppo di idee e progetti ma che richiedono un esborso molto importante di denaro. Fortunatamente questo non sarà un grosso problema, e non vi resterà altro da fare che iniziare i lavori.

L'affiatamento di coppia sarà molto buono, e vedendo tali progetti realizzarsi, voi e il vostro partner, non avrete alcun motivo per scatenare litigi e incomprensioni, se non di minore portata e semplici da risolvere. Se siete cuori solitari, dovrete dare il vostro meglio durante i primi tre mesi, corteggiando con convinzione la vostra potenziale anima gemella.

Nel 2020 il lavoro sarà particolarmente importante per i nativi del segno poiché, in primo luogo, volete vedere la vostra carriera professionale prendere il volo; in secondo luogo sarà necessaria qualche entrata in più del solito, e non c'è miglior metodo se non quello di lavorare sodo e convincere prima di tutto voi stessi, poi il capo e i colleghi o la clientela. In quanto a fortuna sarete messi piuttosto bene, mentre Marte non vi farà mancare le energie necessarie per svolgere le vostre mansioni giornaliere.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per il 2020 per i nativi Sagittario.

Amore e amicizie

Dal punto di vista sentimentale non mancheranno le occasioni per confrontarvi con il partner e dare una svolta alla vostra relazione di coppia. Saranno opportunità uniche, utili per far progredire la vostra storia d'amore. Più sarete disposti a donarvi all’amore, più l’amore vi ripagherà con uno dei periodi più straordinari che possiate ricordare. Sarà un periodo di crescita, dove il portare a termine insieme i progetti sarà un toccasana per l'affiatamento di coppia.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Tenete solo sotto controllo la vostra relazione durante il periodo autunnale, dove le finanze non saranno proprio il massimo. In ogni caso, ciò che acquisterete lo farete per il partner. Se siete single e siete alla ricerca della vostra anima gemella, sappiate che la prima parte dell'anno sarà fondamentale per mettere in piedi una nuova storia d'amore. Se invece avete già una persona da amare e non sapete come fare per conquistarla allora la situazione dovrete gestirla con un approccio più temperato.

Forse da questo punto di vista le amicizie potrebbero tornarvi utili. Chiedete dunque ad un amico dei consigli a riguardo. Non dimenticate inoltre che dovrete ricambiare il favore.

Fortuna e salute

Saranno dodici mesi piuttosto interessanti per quanto riguarda la forma fisica, grazie a Marte che vi donerà le forze necessarie per svolgere le varie mansioni che vi verranno chieste ogni giorno. Dal punto di vista della fortuna, questa sarà su livelli tutto sommato buoni tutto l'anno. Tuttavia, non aspettate che questa vi cada in braccio dal cielo, ma rimboccatevi le maniche e datevi voi da fare.

Lavoro e impegni

Sarà un periodo molto importante per i nativi del segno in quanto al fronte lavoro. Avrete particolarmente bisogno di un impiego in questi dodici mesi se volete realizzare i vostri progetti. Ottimo soprattutto l'inizio dell'anno con grandi possibilità economiche ma anche con favorevoli occasioni professionali che vi permettono di essere al centro dell'attenzione e di raggiungere successi che magari nello scorso anno non sono potuti arrivare. Sarete in ogni caso tenaci, disposti anche a spingervi più in là a costo di ottenere ciò che volete.

Favorevoli inoltre le collaborazioni con i colleghi per accumulare qualche guadagno extra.

Se siete alla ricerca di un lavoro ottimi i primi mesi dell’anno, l’estate e l’autunno. Sarete abili a proporvi. Se siete commercianti o avete a che fare con un pubblico, la primavera potrebbe riservarvi qualche insidia. Rimanete vigili e non perdete di vista i dettagli.