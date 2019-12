L'Oroscopo di domenica 15 dicembre prevede un Sagittario pigro, mentre il Capricorno sarà impegnato con alcuni progetti che riguardano il futuro.

Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Saturno sul vostro segno zodiacale renderà più leggeri i problemi da affrontare. Questo sarà per voi un periodo di grande forza, in cui potrete far affidamento anche su nuovi contatti. In arrivo ci sono delle belle soddisfazioni.

Toro: gli ultimi mesi sono stati abbastanza complessi in ambito sentimentale e adesso dovrete riuscire ad affrontare una delusione importante.

Ci sono dei cambiamenti in atto, ma potreste non sentirvi del tutto pronti per affrontarle. Sarà necessario cercare di programmare le uscire economiche, in modo tale da riuscire a gestire al meglio il tutto.

Gemelli: potreste avvertire un maggior senso di stanchezza in questa giornata del 15 dicembre. Alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale vorrebbero apportare delle modifiche alla propria vita, ma al momento non possono. In amore potreste essere sospettosi sui sentimenti del partner.

Cancro: domenica sarà una giornata propizia per l'elaborazione di nuove idee.

Saturno in opposizione indica che dovrete impegnarvi molto per realizzare i vostri obiettivi. Purtroppo potreste trovarvi a risolvere dei problemi di tipo burocratico. Alcuni pensieri malinconici potrebbero farsi strada.

Leone: in questo periodo della vostra vita avete diversi dubbi. Chi vuole portare avanti un nuovo progetto dovrà riflettere parecchio sul da farsi. Chi ha peso decisioni importanti nel passato, potrebbe essere costretto a rivederle. In amore la situazione sembrerà essere serena.

Vergine: in ambito professionale dovrete usare prudenza nella giornata del 15 dicembre. Ci saranno alcune spese che devono essere gestite con molta attenzione. Per i nati sotto il vostro segno zodiacale ci sarà comunque un buon recupero.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: questa sarà per voi una fase molto bella per l'amore. Potreste decidere di assecondare il vostro istinto e vivere delle relazioni molto passionali. Situazione ben diversa sul lavoro, dove potrebbe esserci un po' di tensione e nervosismo.

Scorpione: purtroppo certe volte tendete a chiudervi in voi stessi e a pensare di non essere all'altezza delle situazioni. Venere sul vostro segno zodiacale porterà delle belle emozioni nella vostra vita. Una bella amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Sagittario: la Luna in posizione dissonante potrebbe rendervi pigri il 15 dicembre. Non ci saranno particolari problematiche da affrontare. Per chi vuole vivere una nuova relazione d'amore, questo è un periodo ottimale.

Capricorno: state valutando di lanciarvi in nuovi progetti in un imminente futuro.

Attenzione a chiudervi in voi stessi: potreste risultare ostili agli occhi di chi vi circonda. Chi ha vissuto un momento di crisi in amore, grazie a Venere potrà recuperare. Potrete riuscire a chiarire alcune questioni rimaste in sospeso.

Acquario: gli ultimi mesi sono stati per voi molto impegnativi, ma sono anche arrivati parecchi dei risultati in cui avevate sperato. In amore, alcuni di voi potrebbero avere delle perplessità. Cercate di affrontare con il partner ogni questione in maniera molto chiara e sincera.

Se ci sono dei forti sentimenti alla base, riuscirete a risolvere ogni problematica.

Pesci: la Luna in aspetto vi regalerà un'ottima giornata il 15 dicembre. Per voi sarà un periodo di cambiamenti importanti. Cercate di valutare ogni possibilità che vi viene proposta. In amore avrete modo di recuperare la serenità perduta.