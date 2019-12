Sta per partire una nuova settimana, la terza del mese di dicembre. E' quindi il momento di analizzare le previsioni e l'Oroscopo del 16 dicembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete avere la Luna favorevole che porta vantaggi in amore, per la Vergine invece si chiariscono situazioni rimaste in sospeso. Approfondiamo ora le previsioni per tutti i 12 segni di questo lunedì.

Previsioni e oroscopo del 16 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: con la Luna in ottimo aspetto al vostro segno zodiacale è un momento buono per l'amore se siete single.

I giorni in arrivo vi invitano a guardarvi attorno e sfruttare tutte le occasioni che vi si presenteranno.

Toro: in questa giornata si prevedono dei momenti di tensione, le cose andranno meglio tra 24 ore. Sentite anche la necessità di dover recuperare un po' di energia sul piano fisico.

Gemelli: per i nati sotto questo segno zodiacale saranno ore di stanchezza e agitazione, fortunatamente le cose si concluderanno in maniera positiva. Momento favorevole per il lavoro, se saprete gestire al meglio ogni attività ed ogni compito.

Cancro: se dovete affrontare delle discussioni e dei discorsi spinosi questa giornata può aiutare. A livello lavorativo qualcuno sta cambiando radicalmente un'attività o ha in mente di spostarsi verso nuove città per ampliare i propri orizzonti.

Leone: la settimana parte in modo positivo, dovete solo cercare di concludere entro giovedì le questioni importanti. Nel lavoro occorre definire alcuni progetti, anche se il consiglio è quello di farli partire dopo le feste.

Vergine: durante la giornata di domenica avete notato momenti di confusione, ma anche discussioni con la persona amata.

Questo lunedì vi aiuta a risolvere un problema ed a chiarire alcune questioni rimaste in sospeso.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale arrivano buone notizie dal settore lavorativo, sono favoriti anche rapporti con i collaboratori. In amore invece c'è una maggiore distanza tra voi e la persona che sta al vostro fianco, nascerà qualche dubbio in più.

Scorpione: è probabile che in questa giornata non tutto vada per il verso giusto, se dovete prendere delle decisioni difficili o fare delle scelte, sarà meglio rimandare tutto ai prossimi giorni.

Sagittario: questo è un buon momento per l'amore, i sentimenti si risvegliano a partire già da questa giornata. Se dovete affrontare delle questioni importanti in vista del futuro, i primi mesi del prossimo anno saranno molto importanti.

Capricorno: con Saturno favorevole al segno mettere in pratica delle novità sarà più semplice. Queste ore vi invitano a sfruttare tutte le occasioni che arrivano adesso è che potranno essere confermate anche nei prossimi giorni.

Acquario: questa giornata sarà un po' confusa, anche per colpa della Luna che in opposizione potrà generare una piccola crisi con le persone che vi stanno attorno.

Pesci: in questo momento siete impegnati a risolvere un piccolo problema di carattere lavorativo. Qualcuno sarà contro di voi e cercherà di mettervi i bastoni fra le ruote.