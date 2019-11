L'Oroscopo di domenica 1º dicembre vedrà una certa felicità per Capricorno e Acquario, mentre Cancro e Vergine saranno un po' indecisi sul da farsi.

Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco, con i relativi voti in pagella.

Da Ariete a Vergine

Ariete: sarà una giornata ricca di piccole soddisfazioni, cercate di godervela e non siate troppo esigenti. Bene sia salute che amore - Voto 8.

Toro: qualcuno parlerà male di voi alle vostre spalle, non curatevene, non servirà arrivare al confronto tanto le persone credono in voi.

Salute ottima, bene l'amore, mentre il lavoro non procederà benissimo - Voto 6.

Gemelli: questa domenica avrete voglia di risolvere alcune vecchie questioni in sospeso, fatelo e vi sentirete molto sollevati. Salute ottima, ma purtroppo in amore e lavoro sarete un po' in difficoltà - Voto 6.

Cancro: riflettete bene su una decisione da prendere, sapete bene quale è la scelta giusta quindi fatela. In amore avrete una piacevole sorpresa che vi allieterà tutta la settimana, soddisfacenti salute e lavoro - Voto 6.

Leone: dovrete fare un piccolo sforzo e ascoltare una persona che vuole solo il vostro bene.

Qualche pena in amore, ma salute e lavoro saranno al top - Voto 7.

Vergine: questa domenica avrete difficoltà ad accettare la presenza di una persona che è entrata solo da poco nella vostra vita. Non fate pasticci e non rovinate tutto a causa del vostro malumore. Nel lavoro tutto bene, in amore un po' meno mentre per la salute, un piccolo acciacco vi darà ansia ma non sarà nulla di preoccupante. - Voto 5.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: pensate di poter primeggiare in tutto, ma non sempre è così.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cercate di essere meno arroganti e provate a rilassarvi evitando stress inutili. Amore e salute al top, nel lavoro qualche intoppo - Voto 6.

Scorpione: ci sono persone di cui non vi fidate e probabilmente fate bene, quindi evitatele e godetevi la giornata. In amore avrete una bella sorpresa, sul lavoro una piccola grana, mentre la salute sarà perfetta - Voto 6.

Sagittario: dedicatevi alla famiglia e risolvete una questione che richiede il vostro intervento. Amore, lavoro e salute perfetti, le stelle vi saranno molto favorevoli - Voto 9.

Capricorno: scoprirete qualcosa che vi metterà di buonumore.

Attenzione a un incontro inaspettato che vi lascerà piacevolmente sorpresi. Avrete un po' di acciacchi di stagione, ma l'amore è stabile, sul lavoro andrà tutto benone - Voto 8.

Acquario: questa domenica potreste vedere una persona che vi renderà molto felici. Siate gentili e cordiali e coltivate questo rapporto. In amore tutto andrà benissimo, lavoro e salute più che buoni - Voto 8.

Pesci: potreste litigare con qualcuno, ma è possibile evitarlo. Non fatevi trascinare in discussione puerili, evitate liti stupide come potrebbe essere quella per un parcheggio; piuttosto pensate ai vostri cari.

Amore salute e lavoro stabili e soddisfacenti - Voto 5.