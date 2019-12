L'Oroscopo settimanale dal 16 al 22 dicembre tende ad approfondire la situazione amorosa e quella lavorativa. Le previsioni astrologiche approfondiranno in particolare l'entrata di Venere in Acquario, benefica per vivere l'amore in modo più libero e il lavoro in modo più ambizioso.

Oroscopo settimanale

Ariete: a inizio settimana una Luna molto carica di energia positiva sarà complice di successi lavorativi, ottenuti mettendo in risalto le capacità con ambizione e fiducia in se stessi. In amore, la nuova posizione di Venere in Acquario venerdì introdurrà nuove chance nella vita affettiva.

Toro: l'astro venusiano in Acquario venerdì potrebbe rendere imprevedibile l'amore. Attratti dalla ricerca di stimoli più eccitanti, potreste uscire da reazioni monotone seguendo una scia intraprendente consigliata da Urano e Luna. Buono il lavoro mercoledì.

Gemelli: la postazione astrale di Venere in Acquario nel weekend sarà positiva per l'amore. Nuove sensazioni più piacevoli coloreranno la sfera sentimentale e un interesse curioso e intelligente farà fare di più sul lavoro. Venerdì Luna sarà favorevole nel garantire fascino e grazia.

Cancro: finalmente Venere non sarà più in opposizione a inizio weekend e potrete vivere l'amore con maggiore complicità e libertà di sentimenti. Attenzione a un venerdì teso per il lavoro.

Leone: molto allegri a inizio settimana con Luna nel segno, potrete utilizzare un fascino dirompente, sfoggiando una personalità originale che non passerà di certo inosservata in campo amoroso. Molto originali e magnetici, una vivacità di spirito sarà benefica anche sul lavoro per smorzare eventuali attriti.

Vergine: l'entrata di Luna nel segno mercoledì sarà benefica per ottenere successo in campo lavorativo. L'influsso sarà fortunato anche giovedì e coinvolgerà gli affetti in modo più emotivo, anche se tenderete a non esternare le emozioni che proverete.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: più intelligenti e intuitivi con Luna nel segno, venerdì potrete attuare i piani amorosi con maggiore strategia. La vicinanza di Marte sprigionerà un istinto battagliero che farà passare all'attacco anche in campo professionale, affermando la volontà con maggiore tenacia.

Scorpione: l'astro d'argento molto vicino al segno e in sinergia con Marte sprigionerà un'energia dirompente difficile da controllare. Temerari in amore, vi getterete nelle storie in modo battagliero, divenendo passionali ma anche sinceri.

In campo professionale, saranno favorite le professioni indipendenti.

Sagittario: buoni gli influssi lunari lunedì e martedì, che approfondiranno la sfera affettiva con maggiore sensibilità. La posizione di Luna sarà benefica anche venerdì, quando l'astro d'argento in Bilancia emanerà un'influenza elegante e socievole, tutta da investire nelle sfere vitali con intraprendenza.

Capricorno: buone le giornate di lunedì e martedì quando una Luna complice acuirà l'intuizione e regolerà la sfera sentimentale, garantendo più affetto e fortuna.

Venere passerà nel domicilio dell'Acquario ma potrete comunque tuffarvi nelle nuove storie con coraggio. Buono il lavoro.

Acquario: la settimana inizierà con un'opposizione lunare molto difficile per i sentimenti e alcune minacce amorose peseranno nella sfera affettiva. L'entrata di Venere nel segno venerdì agirà come un balsamo, sciogliendo tutti i nodi emotivi. In ambito lavorativo, potrete lasciare maggiore campo d'azione agli altri solo se quest'ultimi faranno lo stesso con voi.

Pesci: Venere si sta avvicinando sempre di più al segno e sprigionerà un amore più libero, che va controcorrente.

Luna sarà complice nella giornata di domenica nel proporre una fantasiosa creatività tutta da investire nel lavoro. Attenzione solo ad alcune sensazioni un po' nervose domenica.