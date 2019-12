Durante la settimana che va dal 30 dicembre al 5 gennaio, la Luna chiuderà l'anno nel segno dei Pesci, permettendo ai nativi del segno di trascorrere un periodo di grandi soddisfazioni, mentre Ariete dovrà cercare di riavvicinarsi al partner. Acquario trascorrerà un Capodanno grandioso grazie agli influssi benefici del pianeta Venere, mentre nonostante l'opposizione di diversi pianeti, Cancro dovrà continuare ad avere fiducia in sé stessa. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: l'anno si chiuderà con un affiatamento di coppia piuttosto basso per voi nativi del segno. Dovrete cercare di risolvere alcuni problemi di coppia e riavvicinarvi al partner. Potreste riuscirci a partire dal nuovo anno, quindi abbiate pazienza e fiducia nelle vostre capacità. Se siete single potreste fare degli incontri, ma non saranno particolarmente entusiasmanti. In quanto a lavoro il carico sarà piuttosto basso, ciò nonostante potrebbero esserci delle complicazioni nel portare a termine alcune mansioni.

Voto - 7

Toro: avrete grandi capacità nel mettere in atto le vostre idee durante la settimana, soprattutto in ambito lavorativo, dove riuscirete dunque a partire con il piede giusto per l'anno nuovo, soprattutto grazie alla Luna in quadratura nelle giornate di sabato e domenica. Urano inoltre contribuirà a rendere la vostra carriera professionale assolutamente vantaggiosa. Sul fronte amoroso dovreste attendere mercoledì prima di poter ricominciare ad amare incondizionatamente il partner, regalandovi dolci momenti con la vostra anima gemella. Se siete single la Luna in trigono potrebbe portare malumore, arrivando a preferire gli amici alle nuove conoscenze. Voto - 8

Gemelli: con Marte in opposizione al vostro segno zodiacale, le vostre energie potrebbero essere in calo. Questo potrebbe comportare dei rallentamenti soprattutto sul posto di lavoro, dove faticherete a portare a termine alcune mansioni arretrate.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale fareste meglio a non litigare con il partner, soprattutto se la vostra relazione di coppia è iniziata da poco. I single saranno poco concentrati a trovare l'amore, ma particolarmente determinati al lavoro. Voto - 7

Cancro: i rapporti affettivi saranno in calo durante la settimana a causa dell'opposizione di pianeti come Giove e Saturno. Nonostante tale configurazione astrale poco convincente, dovrete cercare di avere comunque fiducia in voi stessi per recuperare al meglio il vostro rapporto di coppia. Per quanto riguarda i single, dovranno cercare di mantenere la calma in eventuali circostanze. Sul posto di lavoro qualche imprevisto non potrà di certo fermarvi, riuscendo a recuperare e portare a termine in tempo i vostri lavori. Voto - 7

Leone: settimana molto convincente per voi nativi del segno.

Finirete l'anno in maniera impeccabile per quanto riguarda l'ambito lavorativo, con guadagni al di sopra della media, e delle ottime prospettive per l'anno nuovo. Insomma, non vi annoierete di certo. Sul fronte sentimentale la situazione sarà a vostro vantaggio. Sfruttate la posizione benefica di Giove che vi darà una certa fortuna e un fascino intrigante da mostrare verso la vostra anima gemella, oppure nei confronti di una conoscenza qualora siate single. Voto - 9

Vergine: potreste essere piuttosto impegnati sul posto di lavoro. Apparte la giornata di Capodanno, dovrete darvi molto da fare. Non temete: anche se dovrete lavorare un po’ di più, alla fine riceverete delle grandi soddisfazioni.

In ambito sentimentale fareste meglio a chiarire alcuni aspetti della vostra relazione che non funzionano più correttamente se volete andare d'accordo. Se siete single potrebbero esserci degli incontri molto interessanti da non sottovalutare. Voto - 7,5

Bilancia: un po’ di debolezza potrebbe mettervi qualche problema durante la settimana. Per fortuna non ci saranno tante mansioni da svolgere sul posto di lavoro, il che significa che non sarete sotto pressione, senza alcuna fretta di svolgere i vostri progetti. Per quanto riguarda i sentimenti evitate qualsiasi litigio con il partner se volete terminare l'anno divertendovi fuori.

Per i single questa potrebbe essere l'occasione adatta per riuscire a trovare la vostra anima gemella. Voto - 7,5

Scorpione: saranno giornate molto proficue per quanto riguarda la sfera sentimentale per voi nativi del segno, grazie agli influssi positivi del pianeta Marte e di Plutone, che vi permetteranno di gettare le basi per una relazione di coppia particolarmente forte e solida. I cuori solitari saranno mossi da un grande spirito di iniziativa, e non si fermeranno a trascorrere il loro tempo con gli amici e nuove conoscenze. Al lavoro avrete un breve periodo di pausa, ciò nonostante le vostre giornate lavorative saranno piuttosto lunghe e intense.

Voto - 8

Sagittario: gli influssi positivi del Sole vi mettono a vostro agio durante la settimana, permettendovi di trascorrere dolcissimi momenti con la vostra anima gemella. Sarete particolarmente affettuosi, non risparmiandovi di regalare il vostro amore al partner. I single saranno fiduciosi del fato che la vita riserverà loro qualcosa di buono nei sentimenti e negli incontri affettivi. In ambito lavorativo Venere favorevole vi rende tenaci, e vogliosi di fare qualcosa di veramente utile per l'attività per cui lavorate. Voto - 8,5

Capricorno: si prepara per voi una settimana grandiosa grazie agli influssi benefici di Saturno.

Preparatevi a festeggiare alla grande il Capodanno con la vostra anima gemella, divertendovi insieme e aggiungendo ricordi indimenticabili nella vostra collezione. I cuori solitari che sono già innamorati potranno approfittare di questo periodo di festa per creare dei diversivi positivi per fare colpo sulla loro potenziale anima gemella. Nel lavoro non siete piuttosto contenti di andare a lavorare in questo periodo, ciò nonostante non vi tirerete indietro nel portare a termine le mansioni che vi verranno chieste. Voto - 8

Acquario: con Venere in quadratura al vostro segno zodiacale, la vostra settimana sarà pressoché ottima, permettendovi di esprimere al meglio voi stessi in ogni ambito.

Sul fronte sentimentale infatti, sarà un Capodanno particolarmente romantico, pieno di passione e di amore da donare interamente alla vostra dolce metà. Non abbiate paura inoltre di proporre al partner i vostri progetti per iniziare l'anno alla grande. I cuori solitari attenderanno con ansia che la persona del cuore si presenti davanti a loro. Nel lavoro, potreste essere assaliti da svariate mansioni da svolgere, ma non abbiate paura. Una mano di aiuto sicuramente arriverà. Voto - 8,5

Pesci: con la Luna in quadratura nel vostro cielo nelle giornate di martedì e mercoledì, preparatevi a chiedere magnificamente l'anno.

In ambito sentimentale sarete a vostro agio, non perdendo l'occasione di lasciarvi andare al partner, ma anche per portare avanti la vostra storia d'amore. I single si concentreranno maggiormente sugli amici, ciò nonostante non è detto che l'amore non bussi alla loro porta. Sul posto di lavoro dovrete ultimare alcuni progetti lavorativi prima di potervi riposare. Voto - 8,5