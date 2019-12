Parte una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali, l'ultima del mese di dicembre 2019. Nella giornata di lunedì 23 dicembre i nati sotto il segno del Toro cercheranno una soluzione alle spese di troppo, mentre per il Sagittario ci saranno delle conferme in amore.

Previsioni e oroscopo 23 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: le amicizie conteranno molto in questa giornata, vi aiuteranno a superare i problemi che potranno nascere. Nel lavoro attenzione ai rapporti con gli altri, si consiglia la massima attenzione.

Toro: in questo momento sono molte le spese che state affrontando nella vita quotidiana, quindi potrebbe essere importante risolvere un problema legato al denaro. Nel complesso, però, le cose sembrano andar bene.

Gemelli: in amore sarà una giornata favorevole, le relazioni sono favorite anche per i più giovani: questi sono momenti che portano maggiore complicità. Ci sarà una maggiore forza anche nelle attività lavorative.

Cancro: a livello lavorativo, con l'avvicinarsi della Natale e successivamente della fine dell'anno, dovranno definirsi alcune situazioni e programmi che avevate in ballo.

La vostra preoccupazione al momento è quella di chiudere tutto il prima possibile.

Leone: i nati sotto questo segno stanno riprendendo quota, in particolare per i nuovi lavori e le attività che sono partite da poco. Ci vorrà solo prudenza nei sentimenti.

Vergine: in questa fase del mese è importante in amore confrontarsi e parlare, sarà necessario farlo adesso e non rinviare ulteriormente. Nel lavoro attenzione in particolare alle questioni economiche, che sono sempre il vostro punto debole.

Bilancia: in questa giornata sarà necessario prestare attenzione ai rapporti lavorativi. In alcuni casi è meglio fare buon viso a cattivo gioco. Non sottovalutate anche le questioni di carattere sentimentale, in particolare se siete single sono favoriti nuovi incontri.

Scorpione: a volte il vostro carattere impetuoso può mettervi in difficoltà, sarà meglio evitare conflitti inutili.

La giornata sarà nel complesso utile per capire come agire e quali progetti portare avanti anche in vista del nuovo anno.

Sagittario: se un percorso sta arrivando alla sua naturale chiusura sarà possibile iniziarne un altro. Chi convive da tempo potrebbe ufficializzare una storia.

Capricorno: i progetti che partono in questo periodo saranno da curare nei minimi dettagli, ma da questo punto di vista nessuno meglio di voi nessuno sa gestire certe situazioni.

Acquario: dovrete organizzare al meglio le prossime festività. Natale per voi sarà molto positivo, mentre Capodanno porterà qualche momento di stress. Regolatevi di conseguenza.

Pesci: una persona potrebbe non essere stata disponibile nei vostri confronti in questo periodo. Probabilmente avete voglia di fargli sentire il vostro dissenso.