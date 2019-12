Un nuovo weekend sta per prendere il via per tutti e dodici i segni zodiacali. In questa nuova giornata di sabato 28 dicembre 2019 i nati sotto il segno del Toro saranno favoriti specie se dovranno affrontare un discorso importante. Per il Sagittario sono favoriti i nuovi contatti. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche della giornata da Ariete a Pesci.

Previsioni e oroscopo del 28 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: questa giornata non sarà il massimo per voi, sarete nervosi a causa di qualche ansia di troppo che non vi permette di comportarvi come vorreste.

In amore sono però favoriti i single del segno alla ricerca di nuove storia.

Toro: in questo momento sarà possibile affrontare un discorso di un certo spessore. Il 2020 sarà un anno di successi, per questo motivo intavolare qualche argomento importante fin da ora sarà fondamentale.

Gemelli: il fine settimana che sta per prendere il via sarà interessante non solo per il rapporti con gli altri, ma anche per delle nuove amicizie che in futuro potranno diventare qualcosa in più.

Cancro: in questo momento il consiglio è quello di stare attenti, in particolare chi sta vivendo una storia amorosa.

A livello lavorativo ci sono troppe opposizioni attorno a voi.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale non c'è una convinzione totale in amore. Sarà importante adesso non fare passi azzardati, che potrebbero compromettere una relazione.

Vergine: il futuro è dalla vostra parte e questa giornata vi permetterà di lanciare qualcosa di importante per i sentimenti. Nel lavoro per fare delle scelte importanti ci sarà bisogno di concentrazione, ma soprattutto di sostegno da parte degli altri.

Bilancia: in questo momento ci vuole maggiore cautela visto che siete agitati a causa di Saturno e Giove dissonanti, i quali vi mettono dei seri dubbi anche nel lavoro.

Scorpione: in questo periodo ci sono diverse scelte da fare, ora è il momento di portare avanti le discussioni in modo più razionale rispetto al passato.

Sagittario: in questo momento sono favoriti i contatti, ma anche le amicizie e i viaggi di lavoro. Fin da ora programmate un Capodanno lontano da tutti coloro che sono contro di voi.

Capricorno: il vostro segno avrà molti successi da qui ai prossimi mesi. Anche l'amore può recuperare, soprattutto una storia che stava per concludersi.

Acquario: situazione generale molto intensa ed intrigante. Tutti i nati sotto questo segno zodiacale che hanno un'attività in proprio dovrebbero darsi da fare.

Pesci: in questa giornata non sottovalutate un incontro, visto che la Luna è nel vostro segno zodiacale e lo sarà anche in vista di Capodanno. Avrete voglia di emozionarvi.