L'Oroscopo di sabato 28 dicembre analizza le sensazioni e le opportunità di ciascun segno zodiacale, tenendo conto dei transiti planetari fortunati. Vitalità, ottimismo e riservatezza si alternano in ciascun simbolo dello zodiaco alle prese con le faccende del cuore e i cambiamenti sono alle porte per il Sagittario, la Bilancia, Cancro, Acquario e Leone.

Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Influssi portentosi nell'oroscopo di sabato

Ariete: un'eccessiva freddezza viene sprigionata dalla Luna in quadratura dal Capricorno che evita l'approfondimento emotivo, non facendo trapelare alcuni sentimenti troppo impetuosi.

Adotterete una maggiore riservatezza per nascondere un'impulsività che non vede l'ora di far salire a galla.

Toro: più seri e rigorosi grazie agli influssi riservati dei pianeti in casa astrologica decima, sarete maggiormente coscienziosi nel prendere le decisioni. La fortuna non mancherà di certo e una vitalità frizzante miscelata a una buona dose di ottimismo, sarà un'arma vincente nelle vostre mani.

Gemelli: molto curiosi e aperti al nuovo, al desiderio di sapere, cercate poi di non perdere questa spinta propulsiva evitando di portare a termine i progetti su cui avete lavorato sodo.

In amore, voi in coppia dovrete impegnarvi di più per riaccendere la scintilla amorosa mentre i single potranno approfondire le storie appena iniziate.

Cancro: se gli astri che illuminano il Capricorno remano contro e cercano di offuscare il vostro cielo amoroso, Nettuno, Marte e Urano sono dalla vostra parte e cercano di attuare un cambiamento produttivo per la sfera sentimentale. Le sensazioni prenderanno il volo, se solo cercaste una maggiore sintonizzazione con l'altra metà.

Leone: molto fieri con Mercurio nel Sagittario che acuisce una profondità d'animo attraverso l'utilizzo di una carica intellettiva molto marcata, potrete fare valere i vostri diritti con maggiore forza d'animo, contrastando un Marte in quadratura che cerca di scombussolare le sfere dinamiche in maniera eccessiva.

Vergine: più forti e tenaci grazie all'energia benefica elargita dagli astri presenti in Capricorno, tenderete a celare le sensazioni restringendo il campo emotivo in modo piuttosto rigido.

Il senso del dovere offuscherà così alcune fragilità che preferirete non considerare come vostre.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: Mercurio consiglia la prudenza nel proferire parole che potrebbero ferire chi sta accanto a voi. Quindi sarete molto attenti a instaurare una conversazione amichevole e diplomatica anche in campo affettivo. I sentimenti avranno bisogno di una scossa rivoluzionaria per evolvere in maniera positiva.

Scorpione: un'energia dinamica viene miscelata con la forza di volontà plutoniana, creando un mix che permetterà di dare il massimo in tutte le sfere vitali. Sentirete forte la necessità di investire le energie in qualcosa di grandioso, senza disperdere il proprio impegno in cose futili.

Sagittario: Mercurio nel segno ma anche Venere, Saturno e Giove molto benevoli sorridono all'amore e avviano un cambiamento che dovrete accettare con maggiore slancio per raccogliere i risultati ambiti.

Nuove storie sentimentali si affacceranno all'orizzonte, dunque preparatevi a coglierle al volo.

Capricorno: una spiccata capacità di concentrazione sarà quasi invidiabile e potrete utilizzarla per stilare la strategia giusta atta a concretizzare i progetti tenuti in cantiere. Farete tutto con calma e molta pazienza, attendendo gli eventi con lentezza e il tempo che trascorrerà sarà una garanzia di qualità.

Acquario: alcuni contrattempi improvvisi potrebbero creare malumore e offuscare un cielo sereno con Venere nel segno. Ma riuscirete a raggirare gli ostacoli con audacia e molta abilità, fronteggiando il tutto con coraggio.

Attenzione a non scaricare lo stress lavorativo nella sfera sentimentale.

Pesci: i bisogni sentimentali sono arginati un po' dall'influenza della Luna dal Capricorno che contiene le emozioni, relegandole in un angolo dell'anima. Spetterà a Nettuno scovare queste sensazioni celate, attingendo a una maggiore consapevolezza creativa.