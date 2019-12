Inizia una nuova settimana per i 12 segni zodiacali e l'Oroscopo del 30 dicembre è pronto a rivelare che cosa accadrà nel penultimo giorno dell'anno 2019. Per i nativi del Cancro ci sarà una grande novità nel campo lavorativo, mentre per le persone dell'Acquario sarà una giornata importante per l'amore. Segno per segno, ecco le previsioni degli astri per questa giornata di lunedì.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Se al vostro fianco avete una persona che vi ama davvero, riuscirete a superare qualsiasi ostacolo.

Nell'ambito lavorativo avete una visione delle cose più serena e riuscirete a scegliere quale strada è più consona per voi. Dovete aumentare le vostre difese immunitarie, poiché stare chiusi in casa non vi aiuterà a scampare dai malanni stagionali.

Toro – In questa giornata dovrete diventare la star del vostro film ed essere orgogliosi del ruolo che interpretate. Ci sarà un bagliore speciale nel vostro sorriso che dovreste condividere con gli altri. Divertitevi in compagnia delle persone che amate.

In amore dovrete smettere di valutare le vostre storie in base ai pregi o i difetti, non vi aiuteranno a stabilire se il vostro partner sia l'amore della vostra vita. Solo il tempo ve lo potrà dire.

Gemelli – Anche in questa giornata, i single troveranno qualche sorpresa inaspettata. Emozioni intense nella vita di coppia, vivrete in maniera beata per tutto il tempo. Anche in campo lavorativo otterrete dei risultati inaspettati. Ci saranno occasioni imperdibili da cogliere al volo e contratti da concludere subito.

Previsioni di lunedì 30 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Anche se il periodo non è tra i migliori, potrebbe arrivare una grande novità nel campo lavorativo. In questa giornata ci saranno delle sorprese nel campo amoroso. Intensificherete il rapporto con il partner, anche se non mancheranno le polemiche.

Sarete indecisi se continuare oppure no un certo progetto personale.

Leone – Periodo positivo per le coppie sposate: finalmente potranno assaporare la serenità coniugale. In campo lavorativo raggiungerete i vostri obiettivi, anche se qualcuno continuerà a mettere il bastone tra le ruote. Coloro che cercano soluzioni ai problemi dovrebbero prendere la vita con più leggerezza, altrimenti finiranno per sentirsi più frustrati di prima.

Vergine – Dovete pazientare e riflettere insieme al partner prima di agire. Non tutti sono pronti agli eventi che vorreste che accadessero subito. Chi si sposerà nei primi giorni del nuovo anno è probabile che rientri presto dal viaggio di nozze. I single potrebbero vivere un'avventura senza pensare alle mille conseguenze. In campo lavorativo dovete mostrare più calma, munirvi di un'agenda sulla quale appuntare ogni minimo spostamento.

Iniziate subito.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata sarà difficile non perdere la pazienza, anche se cercherete di mantenere un certo contegno poiché odiate mettervi in mostra e anche fare scenate. Romperete gli argini per tirar fuori un po' del vostro carattere peperino. Dovrete dare priorità alle questioni finanziarie, magari a bollette, assicurazioni scadute o addirittura ad assegni in protesta. Comunque, troverete nel vostro lavoro buoni sbocchi o altre opportunità da non perdere.

Scorpione – Siete persone molto creative ma dovrete cercare di non essere avventati.

Dovrete essere molto razionali nel campo lavorativo, solo così riuscirete ad evitare molte cantonate. In amore, spesso il vostro carattere è strano e incomprensibile per chi tenta di starvi accanto. Dovrete decidere cosa volete dalla vostra relazione e dal partner. Se non rimedierete alle vostre lune storte, vi ritroverete sempre a litigare.

Sagittario – In questa giornata grandi occasioni vi attenderanno. Nessuno tenterà di resistervi se giocherete nel modo giusto le vostre carte. Siete simpatici ed avvenenti ma nello stesso tempo siete permalosi e testardi. Non riuscirete proprio a stare fermi e andrete sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, qualcosa che stimoli la vostra mente.

Per voi sarà importante lavorare bene in campo lavorativo e fare di tutto per agevolare il rapporto e le soddisfazioni dei colleghi.

L'oroscopo di lunedì 30 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questo inizio settimana, chi vi ama vi amerà ancora di più, forse perché ispirate tanta tenerezza. I single più incalliti potrebbero innamorarsi ma dovranno fare attenzione a non passare da un fiore all'altro. È importante riflettere sui propri sentimenti per non far soffrire nessuno. Nel lavoro, siete molto altruisti ma di certo non vi lascerete prendere i meriti da chi ha solo collaborato a una vostra idea.

Acquario – In questa giornata avrete molta voglia di lavorare. Chi, per vari motivi, è stato costretto a stare a casa fino a ieri, ora ritroverà lo slancio per mettere in piedi un grande progetto. La vostra intelligenza vi porterà a essere dei veri esperti in determinate questioni. Giornata importante anche in amore, saprete gestire molto bene i vostri sentimenti. Le coppie potranno iniziare a fare progetti seri ma senza accelerare i tempi.

Pesci – In questo periodo c'è tanta magia intorno a voi, chi inizierà una convivenza vivrà questa giornata come un sogno, quasi come su una "nuvoletta rosa".

Godetevi tutto il bello di queste sensazioni, perché le avete meritate e potreste farle rivivere anche agli altri. Tenete sempre gli occhi ben aperti, ogni minimo cambiamento potrebbe aiutarvi nella carriera o a iniziare qualcosa per conto vostro. Ogni innovazione potrebbe riservare grandi sorprese.