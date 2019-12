L'Oroscopo 2020 Pesci è ricco di intriganti novità riguardanti sia il settore lavorativo che quello sentimentale. Un nuovo anno si apre in modo fortunato e gli astri emanano un influsso portentoso anche per la vostra casa astrologica. Fortuna, benessere e un cambiamento progressivo in amore, così come nel lavoro, saranno garantiti da Giove, Nettuno, Plutone e Saturno che rivoluzioneranno le sfere vitali in modo positivo.

Splendido l'amore nell'oroscopo 2020 dei Pesci

Per voi nati sotto il segno dei Pesci, il 2020 sarà ricco di nuove opportunità anche nella sfera affettiva.

Sia che siate single che in coppia, potrete contare sull'influsso fortunato di Giove, Saturno e Plutone in transito nella vostra undicesima casa. Niente e nessuno potrà fermarvi.

Forti e sicuri, voi single potrete conoscere nuove persone e avrete la possibilità di approfondire incontri molto stimolanti. Anche per questo segno il 2020 si prospetta un anno carico di energia, tutta da investire nell'amore per progredire. Ma per fare ciò dovrete avere ben chiari i vostri obiettivi e cercare di concretizzarli in modo costruttivo, stando con i piedi ben piantati a terra ed evitando di sognare a occhi aperti.

Buoni gli incroci amorosi con l'Ariete, Toro, Cancro e Capricorno. No al Leone e ai Gemelli. Buona l'intesa con la Vergine, Bilancia, Scorpione. Difficoltà con il Sagittario e i Pesci.

Voi che siete già in coppia invece avrete la possibilità di coronare un vero e proprio sogno d'amore come quello della convivenza. Altri Pesci innamorati potranno consolidare l'unione con il matrimonio o realizzare il meraviglioso sogno di avere un figlio. Attenzione solo al periodo che va dal mese di aprile fino ad agosto, dove il transito di Venere in Gemelli potrebbe creare qualche squilibrio sentimentale e sfidarvi ad arginare un momentaneo disordine nella sfera amorosa.

Previsioni astrali riguardanti la sfera lavorativa

Un anno scintillante è alle porte e voi Pesci non dovrete esitare nell'afferrare al volo gli eventi che capiteranno in maniera imprevedibile.

Con la determinazione e la forza di volontà che vi contraddistingue, voi nati sotto questo segno potrete raggiungere obiettivi professionali che non avreste mai immaginato di poter conseguire. Se avrete voglia di cambiare lavoro o di tentare un avanzamento di carriera, questo sarà l'anno giusto perché le stelle saranno favorevoli.

Un anno così propizio non capita spesso e questo è il momento di approfittare. Solo da metà dicembre Giove e Saturno abbandoneranno il segno dei Pesci per traslocare in angolazione neutra e le cose cominceranno a cambiare. Per quasi tutto il 2020 quindi, le stelle saranno propizie e sarà un anno ricco di sorprese. Giove in Capricorno inoltre vi permetterà di avere nuove entrate, proprio per questa vostra voglia di fare e potrete sentirvi molto attivi. Se vorrete acquistare una casa, fare un investimento o chiedere un finanziamento importante, questo sarà l'anno giusto per farlo.

Giove, il pianeta della fortuna, stazionerà nel segno dei Pesci fino a metà dicembre. Per tutto questo lungo periodo il grande pianeta vi illuminerà con il suo influsso benevolo e quindi potrete ampiamente approfittarne. Il 2020 sarà un anno pieno di successi e soprattutto in tutti i campi, sia per quanto riguarda il lavoro e i soldi che per la fortuna in genere. Tutti i pianeti lenti come Giove, Saturno, Urano, Plutone e Nettuno saranno infatti dalla vostra e non dovrete far altro che approfittarne. Un nuovo intuito e una fantasiosa creatività verranno elargiti da questi astri nel segno favorevoli per tutto il 2020, che faranno ritrovare un'armonia spirituale veramente rilevante.

Procedete dunque con fiducia. Sicuri e affascinanti come siete, potrete affrontare ogni tipo di sfida.