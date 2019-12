Le previsioni zodiacali del 4 gennaio per tutti i 12 segni zodiacali, relativamente alla sfera sentimentale, ci informano sull'andamento di coloro che vivono una relazione di coppia. I Pesci vogliono essere protagonisti, il Leone dovrebbe smettere di polemizzare.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: il nuovo anno comincerà con qualche discussione di troppo, niente di rilevante ma cercate comunque di tenerla sotto controllo. La serenità di coppia è importante.

Toro: sarete molto felici accanto alla persona amata, avevate pensato a una giornata all'insegna della tranquillita familiare, ed è proprio quello che vi state apprestando a fare.

Gemelli: sarà il momento per chiarire alcune situazioni che avete troppo spesso lasciato correre. Sarete in grado di superare tutti gli ostacoli e passare una giornata tutto sommato serena.

Cancro: il partner si aspetta molto da voi, non attendete troppo e accontentatela. Ogni momento perso per mancanza di attenzioni verso la persona amata, risulterà un rimpianto futuro.

Leone: lasciate stare le polemiche, se non vi riesce proprio esternare ciò che provate per la vostra dolce metà, almeno non prendetevela sempre con lei.

Tirate fuori tutte le armi che avete e mostrate coraggio e determinazione.

Vergine: sembra che vogliate, a tutti i costi, arrivare ad una rottura. Pensateci bene, non sempre le situazioni possono andare com sperate, a volte il rimedio risulta essere peggiore del male.

Bilancia: di solito è sempre bene ragionare prima di prendere una decisione, stavolta fatevi guidare dalle sensazioni. Verso qualsiasi punto deciderete di andare, ricordatevi di averlo deciso voi. Se proprio dovete sbagliare non affidatevi ad altri.

Scorpione: giornata estremamente positiva, la relazione di coppia marcia a gonfie vele. Il partner potrebbe farvi una proposta irrinunciabile, non aspettavate altro e ne sarete orgogliosi.

Sagittario: alcune 'matasse' le dovete sbrogliare da soli, avrete l'appoggio incondizionato della vostra dolce metà, ma agite autonomamente e prendetevi delle responsabilità.

Capricorno: la giornata si prospetta molto movimentata, sarete in grado di sfruttare il momento propizio e proporrete al partner una fuga lontana da tutti.

Acquario: quello che volevate lo state per avere. Il partner non si augurava altro che vedervi felici e soddisfatti. L'obiettivo è stato senz'altro raggiunto a pieni voti.

Pesci: avrete voglia di stare al centro delle attenzioni, fatelo pure, ma state attenti a non mettere in secondo piano e in cattiva luce la vostra dolce metà. Ci si può divertire senza necessariamente danneggiare gli altri.