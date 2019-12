Durante la giornata di mercoledì 18 dicembre Sole e Mercurio nel segno del Sagittario regaleranno grandi capacità oratorie ai nativi del segno. Tali influssi avranno effetto anche verso i nativi Bilancia, infondendo una certa grinta in ambito sentimentale. Toro sarà particolarmente determinato e obiettivo nei propri rapporti, mentre Cancro sarà di un'ottima forma psicofisica. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 18 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 18 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: gli influssi del pianeta Mercurio in Sagittario si faranno sentire particolarmente nel vostro cielo durante la giornata di mercoledì.

La sfera sentimentale attraverserà una fase espansiva, vi donerà calore umano e gioia nel proporre iniziative e stimoli alla persona amata, specie se siete in un rapporto d’amore, uniti a qualcuno da molto tempo. Se siete single potreste trascorrere una splendida serata con gli amici. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo non tutte le decisioni devono necessariamente essere noiose. Potreste anche divertirvi nello scegliere alcuni dettagli che solitamente considerate insignificanti. Voto - 8

Toro: configurazione astrale più serena rispetto alle giornate precedenti.

Urano in quadratura al vostro segno zodiacale e Venere in trigono al segno del Capricorno, vi doneranno una buona dose di fortuna in ambito sentimentale, soprattutto se siete nati nella terza decade. Approfittatene per riprendere al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single potrete dare sfogo alle vostre ambizioni e cercare di puntare in alto. Sul posto di lavoro potrebbero arrivare delle notizie positive, inoltre comincerete a smaltire lo stress accumulato. Voto - 8

Gemelli: iniziano ad aumentare le vostre attività giornaliere considerato che le festività natalizie sono quasi arrivate.

In ambito lavorativo infatti aumentano le mansioni da portare a termine e potreste avere qualche problema a terminarle tutte. Per quanto riguarda l'ambito sentimentale purtroppo potreste arrivare a chiudere un rapporto oppure chiedere una pausa. Potrebbe essere il momento adatto per lasciar andare qualcosa e andare avanti. Per i single sarà necessaria pazienza e attendere il momento adatto per buttarsi in una nuova storia d'amore. Voto - 6,5

Cancro: gli influssi di Marte nel segno dello Scorpione determineranno ogni ambito della vostra giornata.

Sul fronte amoroso sarete in ottima forma, sia fisica che mentale e rendere felice la vostra anima gemella sarà il vostro scopo speciale. Provate a organizzare un incontro solo con il partner che porti una buona dose di romanticismo nella vostra storia d'amore. I single farebbero meglio a muoversi se entro l'anno sono davvero intenzionati a trovare qualcuno con cui condividere i propri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro sarete particolarmente impegnati, considerato che dovrete svolgere alcune mansioni di un amico.

Voto - 7,5

Leone: se siete single sarete quasi sul punto di intraprendere una nuova avventura che potrebbe portare progressi sul fronte lavorativo. State facendo un ottimo lavoro per cui ignorate eventuali voci di corridoio nei vostri confronti o se possibile, parlatene con chi di dovere. Per quanto riguarda l'ambito sentimentale coordinate bene lavoro e sentimenti. Va bene che vi diate da fare, ma dovrete anche concedere il giusto spazio alla vostra anima gemella. Se siete single sentirete delle sensazioni insolite, che difficilmente riuscirete a descrivere.

Voto - 7,5

Vergine: la Luna entrerà nel vostro segno zodiacale a partire dalla giornata di mercoledì, concedendovi di spendere un po’ di tempo in più per voi stessi e divertirvi. In ambito sentimentale con il vostro fascino, il vostro atteggiamento schietto e audace, e una certa diplomazia vi saranno fondamentali per mantenere l'armonia nel vostro ambiente con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single provate a uscire più frequentemente e mettetevi più in vista. In ambito lavorativo molti colleghi potrebbero chiedere il vostro aiuto.

Voi offriteglielo, ma non permettete che si approfittino di voi. Voto - 8

Bilancia: gli influssi del Sole e di Mercurio nel segno del Sagittario influenzeranno positivamente la vostra giornata, donandovi una certa grinta soprattutto in ambito sentimentale. Vi date senza condizioni e questo fa alzare notevolmente le vostre quotazioni con chi amate. I single grazie alla Luna positiva nel buon vicino segno della Vergine avranno l’intuizione di capire su chi puntare il bersaglio. Sul posto di lavoro non prendetevela se i vostri capi si dimostrano un po’ troppo esigenti da voi. Mostrate i risultati che avete ottenuto e procedete spediti verso i vostri obiettivi.

Voto - 8,5

Scorpione: Marte si troverà nel vostro segno zodiacale durante la giornata di mercoledì, donandovi delle ghiotte occasioni utili per portare avanti la vostra carriera professionale. Sarete disposti a lavorare su mansioni più complesse del solito pur di riuscire a guadagnare di più e avere qualcosa in più da aggiungere al vostro curriculum. Sul fronte sentimentale il vostro fascino è impressionante e con le vostre capacità mentali guarderete con convinzione l'andamento dei vostri rapporti. Per i single sarebbe il caso di prendersi del tempo per riflettere. Voto - 7,5

Sagittario: Sole e Mercurio in congiunzione al vostro segno vi daranno le risposte che stavate cercando in ambito sentimentale.

Le vostre capacità oratorie vi saranno particolarmente utili nella vostra relazione di coppia, convincendo il partner a lasciarsi andare al vostro amore. Se siete single sarete particolarmente socievoli, ma preferirete rimanere nella zona amicizia che andare oltre. Sul posto di lavoro riceverete qualche soddisfazione, tanto da metterci più impegno nelle vostre mansioni. Voto - 8

Capricorno: la Luna in trigono al segno della Vergine porterà guadagni in vista, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul posto di lavoro sarete creativi e Giove promuove un’espansione dell’espressività e della capacità di mettere in luce ciò che avete prodotto.

Le vostre energie sono tali da permettervi di sovvertire una situazione che non vi convince e che potrà richiedere un certo dispendio di fatica. Sul fronte amoroso avrete il desiderio di prendervi nuovi impegni e rimettervi in gioco soprattutto se siete single. Le relazioni fisse invece si dedicheranno ad attività da svolgere insieme. Voto - 9

Acquario: Marte in opposizione al vostro segno, potreste essere tesi in quanto a sentimenti. Siate prudenti e non prendetevela se qualcosa non va per il verso giusto. I cuori solitari potrebbero aver fatto un giudizio affrettato su una persona, ma possono ancora recuperare.

Sul posto di lavoro potreste essere annoiati da alcune mansioni, ciò nonostante riuscirete comunque a portare a casa dei discreti risultati. Se state cercando un impiego, attendete l'esito da parte di un vostro potenziale datore di lavoro. Voto - 7

Pesci: la Luna sarà in opposizione al vostro segno durante la giornata di mercoledì e potrebbe crearvi qualche problema sul fronte lavorativo. Infatti potreste essere distratti da alcuni problemi che rallenteranno lo svolgimento delle vostre mansioni. Meglio l'ambito sentimentale in quanto avrete l'intenzione di aumentare l'affiatamento di coppia, gratificarvi e dare ragione alle vostre emozioni.

Se siete single potrete godervi una giornata di assoluto relax. Voto - 7