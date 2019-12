L'Oroscopo del 2020 è pronto a dare consigli utili in merito a come evolveranno i prossimi dodici mesi del nuovo anno. Allora, curiosi di conoscere il probabile andamento riservato dagli astri al vostro segno zodiacale? Bene, iniziamo subito ad anticipare qualche chicca in merito ai segni migliori e peggiori nel periodo di riferimento. In primo piano in questo contesto, come evidente nel titolo di apertura, i segni relativi a Toro (voto 10) e Leone (voto 10), due tra i simboli astrali più fortunati di questo nuovo 2020.

Ma non saranno affatto soli ad essere indicati come favoriti, bensì pochi altri segni avranno l'onore di essere annoverati tra i vincenti. Allora, senza titubare ulteriormente iniziamo pure a dare voce alle predizioni, alle pagelle e alle stelline segno per segno.

Astrologia, voti e stelline per l'anno 2020

Ariete: ★★★. In amore siete un po' troppo pretenziosi cari amici dell'Ariete. A volte anche capricciosi, ma in compenso vi sacrificate abbastanza, e questo è ben apprezzato dalle persone del vostro giro.

Dovreste cercare di smussare un po’ questo modo di essere in questo 2020. Parlando d'amore, questo bel sentimento sarà la componente principale della vostra vita nei mesi di febbraio e marzo, merito di Venere in ingresso nel segno. In gioco potrebbero esserci decisioni importanti dettate dal sentimento: una convivenza per suggellare definitivamente una coppia, oppure un viaggio per raggiungere quella persona che tanto vi fa tremare il cuore. Cogliete appieno ogni buona novità, come sapete fare, magari consolidando tutto ciò che avete creato in questi ultimi anni. Nel lavoro, testardi e convinti delle vostre ragioni, andrete avanti come sempre per la vostra strada. Il 2020 confonderà un po’ le carte in tavola, anche se i giochi non saranno ancora del tutto fatti. Giugno e settembre potenzieranno il vostro senso del dinamismo: in questi mesi non mancheranno nuove occasioni da cogliere.

Normalità per i restanti periodi. La salute vi vedrà ancora forti e tonici come sempre. State attenti ai soliti malanni stagionali: siete sani, ma talvolta consultare il medico potrebbe evitarvi qualche influenza o raffreddore. Voto 6.

Toro: ★★★★★. In amore questo 2020 sarà l’anno del metodo e della garanzia per i nati sotto il segno del Toro. Voi nativi siete tendenzialmente molto fedeli in amore, purché il partner sia disposto ad appagarvi in tutto, in primis fisicamente. Amate la routine, per cui dovete sentirvi fortemente attratti per cambiare cose, persone o situazioni. L’anno nuovo, soprattutto nei mesi di marzo e aprile, sarà il trampolino di lancio verso nuove unioni o felici convivenze per molte coppie. Discorso a parte per alcuni di voi Toro ai quali il matrimonio "c’è o non c’è" è praticamente la stessa cosa: non siete alla ricerca della sacra istituzionalizzazione quanto del tornare a casa la sera e poter raccontare a qualcuno la vostra giornata magari di fronte a una tavola ben imbandita.

I single, invece avranno un po’ di avventure da maggio fino al mese di luglio salvo poi capire che, poiché nella loro indole c’è stabilità, questo stile di vita dovrà essere radicalmente cambiato. Insomma, l’anno nuovo sarà abbondantemente dalla vostra parte, non deludetelo perdendovi tra i se ed i ma che non vi appartengono affatto. Nel lavoro, la parola d’ordine del 2020, o meglio le parole, saranno calma e sangue freddo. I primi mesi saranno complicati perché in tanti aspettavate qualcosa di più che difficilmente arriverà se non a fine anno. Accontentarsi genererà uno spiacevole senso di umiliazione, poi però, quando metabolizzerete comprenderete che in realtà non è successo niente.

A settembre, con l’autunno tutto andrà per il meglio e le gioie agognate in passato verranno ampiamente soddisfatte. La salute per l’anno 2020 non sarà differente dagli altri anni. Diciamo che niente e nessuno vi butterà giù fisicamente, eccetto la tentazione del cibo. In effetti giungerete all’estate con un forte pentimento verso voi stessi e verso il mancato auto controllo. Voto 10.

Gemelli: ★★★★. In amore, l’anno ormai concluso è stato certamente burrascoso sotto il profilo sentimentale. Ansie, paure e senso di oppressione hanno avuto la meglio rispetto al costruire qualcosa con qualcuno. Il 2020 placherà in parte questo vostro vacillare tra libertà personale e rapporti di coppia, facendo finalmente comprendere che le due cose sono tutt’altro che antitetiche.

Compromesso, parola tanto odiata da voi Gemelli, potrebbe rivelarsi in questo nuovo anno come la chiave della felicità. Per chi è in coppia sarà il momento di ritrovare il piacere della condivisione: da aprile fino a metà agosto abbandonate timori e ingiusti egoismi perché ci saranno novità interessanti. Single, avrete un anno tutto da scoprire e vivere con pienezza, chiudendo una volta per tutte con quell’insana mania di respingere potenziali amori soltanto per insicurezza o per non perdere la propria libertà. Attenti: non c’è più spazio per gli amori adolescenziali, adesso è ora di crescere, ok?

Nel lavoro, i dodici mesi già trascorsi sono stati inquieti e spesso hanno causato non pochi problemi con colleghi e capi. Molto spesso, a ragione, il vostro spirito anticonformista si è fatto sentire. Gli astri assicurano che nel 2020 riuscirete a tirar fuori tutta la maturità necessaria per gestire al meglio i rapporti lavorativi e svolgere in maniera corretta le mansioni di vostra competenza. Spazio quindi ai progetti a lungo termine, scanditi a piccoli passi e sostenuti da cospicui aiuti finanziari. La salute, reduce da un’annata poco positiva per il corpo: tra sbalzi d’umore e dubbi amletici l'avete quasi sempre trascurarla.

Adesso il solo riposo, insieme al pensare positivo, doneranno un aspetto sano e salutare. Il fisico senza aiuto non va da nessuna parte. Un esercizio fisico costante è ciò che il 2020 sta per donare: andrà preservato. Voto 7.

Cancro: ★★★★. Nei sentimenti, il 2020 porterà una lieve battuta d’arresto e diciamo pure che un po’ ve la sarete cercata... Avete abituato il vostro partner ad essere viziato e coccolato, e la vostra famiglia a contare su di voi un po’ troppo. Per questo arriverà già ad inizio anno una sensazione di oppressione, il che vi farà sentire non all’altezza di tutto ciò che stavate costruendo.

Il dilemma interiore vi spingerà tra le braccia degli amici: sarete benvoluti e riempiti di consigli. A settembre e poi a dicembre, dopo una breve fase di sbandamento deciderete di accettare la strada offerta dal destino. I single invece, inizieranno ad apprezzare, grazie ad una recuperata autostima, il piacere di piacere agli altri. A maggio-giugno potrebbero manifestarsi flirt e innamoramenti brevi, senza continuità. Insomma un po’ di sana leggerezza non farà altro che bene. Nel lavoro, gli ultimi anni non sono stati felici e gaudenti, ma da marzo vi accorgerete che tutto ciò che avete seminato non è andato affatto buttato.

Il 2020, in effetti sarà l’anno del raccolto: il vostro esservi mostrati collaborativi, disponibili e servizievoli sarà finalmente riconosciuto e apprezzato. Chi conta non tarderà a comprendere questi vostri slanci: sarete additati come affidabili e la carriera avrà un’impennata inaspettata. Anche dal punto di vista finanziario tutto andrà per il verso giusto: i piccoli debiti che avevate accumulato fino ad ora verranno completamente sanati e si potrà ricominciare con molta serenità. La salute nel corso del 2020 sarà tendenzialmente molto buona sul lato fisico, ma potrebbe nascere qualche piccolo problema sul lato mentale.

In alcuni casi non riuscirete a staccarvi dal passato e vi verranno in mente scene particolari, causa di malumori; quest'ultimi potrebbero sfociare in vero e proprio stress. Voto 7.

Leone: ★★★★★. Il 2019 ha lasciato qualche rimpianto o rimorso? Magari un pentimento? Bene, lasciatevi tutto alle spalle perché da adesso il poi il 2020 cambierà le carte in tavola! L'amore sarà spumeggiante, andrà alla grande sia per i cuori solitari che per chi è in coppia. La prima metà dell’anno sarà esplosiva, l’intesa con il partner diverrà a dir poco idilliaca. Molti del Leone come al solito vivranno la stagione dell’amore (maggio, giugno, luglio e agosto) con quell’intensità che solitamente li contraddistingue.

In coppia donerete ogni cosa all’altro però, c’è sempre un però: esagerando alla fine la magia svanirà. Invece nella seconda parte dell’anno l'amore andrà a rilento, seppur sempre positivamente. Per i single invece, entro aprile o massimo metà maggio, una nuova conquista arriverà raggiante, ma solo per chi adora le conquiste difficili, le sfide e il corteggiamento ad oltranza. Ci saranno infine fasi nel periodo che ricorderete con piacere ma saranno davvero irripetibili. Il comparto relativo alle attività lavorative indica che vorreste arrivare per primi ai traguardi della vita. Non nascondetevi nella facilità delle cose ma cercate sempre di scavare a fondo per cercare di trovare il meglio.

La salute, sarà sicuramente molto buona, a parte quelle cose di cui già sapete. In generale, se c’è una cosa che davvero non vi manca è il benessere fisico adagiato in un sano aspetto sempre solare. In fondo se siete nati tra luglio e agosto un motivo ci sarà... Tutto questo non vi deve però impedire di prendervi costantemente cura di voi: non peccate di superbia, ma seguite l'istinto senza parlare. Voto 10.

Vergine: ★★★★★. In amore, le previsioni per l'anno nuovo indicano inizialmente un andazzo altalenante, per poi arrivare all'appuntamento di ottobre con Venere, presente nel comparto per tutto il mese.

Sappiamo che in tanti avete un rapporto abbastanza conflittuale con i sentimenti, quest’anno che sta per cominciare però, vedrà l'alternarsi di diverse fasi. Ad un inizio poco brillante, anche se con tanta voglia di riuscire, seguirà un leggero calo da fine agosto. Fortunatamente nei mesi autunnali l’intesa con il partner o la ricerca dello stesso diverrà complice, tanto che diventerà il momento propizio per attuare scelte concrete come una convivenza o un matrimonio. Nel lavoro, in questo 2020 sarà richiesta un pochino di pazienza in più e tutto tornerà al suo posto. L’inizio del periodo, soprattutto gennaio e febbraio, sarà lavorativamente un po’ instabile, la colpa sarà da imputare a Saturno: quest'ultimo vi spronerà alla ricerca di voi stessi, inframezzando il percorso con non poche difficoltà. Non vi spaventate se ad alcune situazioni non saprete dare risposte, sarà solo l’alba di un giorno migliore. A partire da metà estate i tasselli si rimetteranno in ordine e sarà il momento di cogliere al volo nuove opportunità lavorative. Per alcuni di voi il periodo segnerà una svolta, e questa volta sarà definitiva. La salute: voi di natura siete leggermente ipocondriaci, ma stavolta non avrete tutti i torti, perché i primi sei mesi dell’anno saranno un po’ in salita per quanto riguarda stomaco, apparato scheletrico e reni. Nulla di preoccupante in definitiva e tutto sotto controllo: diciamo che il peggio passerà presto e ritroverete splendore e forma smaglianti. Evitate soprattutto ad inizio bella stagione certe forme (maniacali) di dimagrimento sottoponendovi a regimi alimentari rigidi e poco auspicabili, perché senza dubbio ne risentirete a livello di scompensi nutritivi. Il rimedio alternativo esiste, non è omeopatico, ma si avvicina a questa scuola di pensiero. Pertanto ogni giorno prefiggetevi l’obiettivo di fare un po’ di sana attività fisica: non è importante l’intensità, quanto costanza e dedizione. Così facendo ogni pericolo sarà scampato, proprio come piace a voi. Voto 9.

Continua con l'oroscopo del 2020 per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.