L'Oroscopo del 2020 Bilancia mette alla prova la tenacia e la determinazione di questo segno molto solido e diplomatico, proponendo delle sfide superabili solo con tanta audacia, grinta e una forza d'animo consona a questo simbolo zodiacale. Se quasi tutto l'anno sarà ricco di imprevisti e alti e bassi, in dicembre finalmente Giove e Saturno entreranno nel segno a spianare la via verso il successo lavorativo e a dare una svolta decisiva all'amore. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Determinazione e audacia animeranno il lavoro nell'oroscopo della Bilancia

Il 2020 sarà per la Bilancia un anno un po' complicato. La fiducia in voi stessi sarà un'arma vincente per affrontare ogni problema e risolvere eventuali contrattempi. Infatti dovrete essere determinati, ricordando che anche gli errori aiutano a crescere. Saranno i transiti discordanti di Giove, Saturno e Plutone tutti in Capricorno che vi faranno sentire vulnerabili, ma dovrete superare questa sensazione con coraggio. Per voi nati della Bilancia questi saranno ostacoli che affronterete con forza e determinazione e sicuramente riuscirete a risolverli nella sfera lavorativa.

Il transito di questi pianeti metterà a dura prova la vostra forza e determinazione, ma alla fine ne uscirete rafforzati e ricchi di fiducia in voi stessi.

Per voi nati sotto il segno della Bilancia sarà l'anno delle grandi sfide. Sarete carichi di energia e vi lancerete nella competizione. Con la vostra forza e determinazione, niente potrà fermarvi e riuscirete a raggiungere ogni obiettivo come quello di cambiare professione o tentare di avanzare di livello nel lavoro. A dicembre con il transito di Giove e Saturno nel vostro segno la strada si spianerà e otterrete tutti i risultati attesi e perseguiti durante il corso dell'anno.

Una svolta decisiva in campo sentimentale nelle previsioni astrali annuali

L'anno che verrà sarà ricco di aspettative per voi nati sotto il segno della Bilancia, soprattutto per quanto riguarda le questioni di cuore.

I nati sotto questo segno sono governati da Venere che li rende delicati e sensibili. Saturno nel segno del Cancro farà sì che il 2020 sia ricco di esperienze nuove a livello emotivo ed affettivo. Saranno privilegiate le amicizie, mentre in campo affettivo voi della Bilancia sarete a tratti altalenanti. Quest'anno in amore per voi sarà tutto più faticoso, sarete indecisi, insoddisfatti per buona parte dell'anno. Solo a dicembre, quando Giove e Saturno passeranno in Acquario, questo lungo periodo di insoddisfazione passerà e per molti di voi Bilancia ci sarà anche il lieto fine. Per voi single della Bilancia sarà un anno basato sull'introspezione.

Dovrete imparare a stare bene con voi stessi, ad accettare la solitudine e solo in questo modo potrete riconoscere la vostra anima gemella. Anche se quest'anno la strada sarà un po' più difficile da percorrere, ne uscirete più forti e determinati, imparando a conoscervi e a relazionarvi con gli altri.

Questo sarà un lavoro molto stimolante, in grado di sprigionare maggiore consapevolezza nel modo di amare. I transiti per il 2020 non saranno il massimo per voi, ma alla fine dell'anno Giove e Saturno faranno sì che le cose migliorino, riportando la giusta serenità e felicità tanto desiderati. Finalmente a fine anno i vostri sogni avranno la possibilità di realizzarsi alla grande, ma dovrete stare attenti a scegliere il simbolo zodiacale giusto per voi. Buona l'attrazione con Gemelli, Sagittario, Scorpione e Acquario. No a Capricorno, Cancro, Ariete, Pesci e Toro. Felicità con il Leone e con la Vergine.