Il nuovo mese di dicembre è da poco iniziato, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore dei dodici segni. Il 2019 si concluderà positivamente per il Toro, che può pensare ad importanti progetti per il futuro e per l'Acquario, che dopo un periodo sottotono torna a dedicarsi all'amore. Sarà invece un mese faticoso in amore per il Cancro, mentre i Pesci farebbero bene ad evitare di commettere gli stessi errori del passato, legandosi a chi è destinato a deluderli. Ecco di seguito l'Oroscopo completo del mese di dicembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche sull'amore.

L'oroscopo di dicembre 2019 sull'amore

Ariete: le prime giornate del nuovo mese, almeno fino al 20 dicembre, quando Venere entrerà nel segno, saranno abbastanza faticose per quanto riguarda la sfera sentimentale. Totalmente assorbito da questioni riguardanti il lavoro, l'Ariete non potrà dedicare all'amore le attenzioni che desidera. All'interno dei rapporti di coppia potrebbero nascere liti e discussioni e anche i nuovi incontri non saranno favoriti. Al contrario le ultime giornate il 2019 porteranno serenità, la passione si riaccende e i single potrebbero trascorrere piacevoli serate.

Toro: il segno esce da un periodo non semplice, ricco di tensioni e malumori per quanto riguarda l’amore. Durante questo ultimo mese dell’anno il Toro ritrova stabilità e serenità. Sarà un momento vantaggioso non solo per le coppie, che potrebbero iniziare a parlare di progetti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio ma anche per i single che, soprattutto a partire dal 18 del mese, quando Venere sarà in posizione favorevole, potranno fare degli incontri interessanti. Secondo il presagio degli astri vi attende un Capodanno ricco di novità ed emozioni.

Gemelli: nonostante le prime giornate riserveranno ancora qualche incertezza, a partire dal 20 dicembre il segno si preparerà a vivere al meglio le feste, godendo della compagnia di amici e familiari. È un buon momento per le relazioni di coppia; chi ha un rapporto stabile potrebbe fare progetti per il futuro o pensare di organizzare un viaggio romantico. Anche gli incontri sono favoriti dalle stelle, particolarmente vantaggiose in tal senso si riveleranno le giornate del 29,30 e 31. Il segno dovrà però evitare situazioni complicate, come stringere un legame con qualcuno già impegnato o favorire ritorni di fiamma con qualcuno che già in passato ha tradito la vostra fiducia.

Cancro: il segno in amore vivrà dei momenti di indecisione e tensione. Secondo il disegno degli astri, vittima di questo oroscopo sfortunato saranno sia le coppie, che i single. La distanza con il partner potrebbe aumentare a causa di fattori esterni, come l’arrivo di una terza persona, ma anche di indecisioni interiori. Per i single alla ricerca dell’anima gemella, le stelle non lasciano prevedere incontri importanti, ma non escludono momenti di trasgressione.

Leone: il 2019 si conclude nel migliore dei modi per il segno, che già a partire dal 9 dicembre vivrà un momento di grande recupero.

La passione si riaccende, Giove favorisce chi desidera avere un figlio, ma anche i single alla ricerca di un nuovo amore. Per chi nei mesi precedenti ha attraversato dei momenti sottotono, mettendo addirittura in dubbio la forza della propria relazione, arrivano dei chiarimenti e torna il buonumore.

Vergine: dicembre sarà il mese del riscatto in amore per il segno, che si spoglia delle problematiche del passato e torno a guardare con ottimismo al futuro. La serenità e l’armonia tornano nei rapporti di coppia, qualcuno potrebbe pensare a progetti per il futuro e Giove in posizione favorevole aiuta le coppie che desiderano avere un figlio.

Anche gli incontri sono favoriti, le stelle ci fanno sapere che le relazioni che nascono durante questo ultimo mese dell’anno si riveleranno importanti per il 2020.

Bilancia: i nativi del segno saranno abbastanza polemici e critici durante questo ultimo periodo dell’anno, tendendo a cercare il pelo nell'uovo. Questo genererà polemiche e discussioni all'interno dei rapporti di coppia, anche per coloro i quali vivono un rapporto stabile. Fare nuovi incontri non sarà semplice, questo vostro atteggiamento non vi favorirà.

Tuttavia a partire dal 28 dicembre si potrà recuperare e trascorrere un San Silvestro di serenità e armonia.

Scorpione: Venere sorride al segno. Lo Scorpione sarà accontentato, è questo vale sia per i single alla ricerca di una avventura, sia per chi desidera trovare l’anima gemella. Gli astri vi avvantaggiano e vi danno la possibilità di vivere forti emozioni. Con l'avvicinarsi della fine dell’anno la passione si riaccende e colpisce i nativi del segno. All'interno del rapporto di coppia ci sarà serenità e anche qualche novità.

Sagittario: quello di dicembre sarà un buon mese per quanto riguarda la sfera sentimentale, anche se le stelle ci fanno sapere che saranno le giornate a partire dal 16 a regalare maggiori soddisfazioni.

Ad inizio mese dunque potrebbero non mancare i contrasti e i momenti sottotono, ma poi il segno potrà concludere il 2019 nel migliore dei modi. Gli incontri sono favoriti, un’amicizia di lunga data potrebbe liberarsi qualcosa di più, mentre le relazioni nate da poco acquistano maggiore importanza. Che vive in coppia si sente animato da romanticismo e passione, qualcuno potrebbe iniziare a parlare di progetti futuri, come il matrimonio o la convivenza.

Capricorno: grazie a Giove che entra nel segno, mese vantaggioso per i sentimenti e fungerà solo da preparazione ad un 2020 ricco di novità e soddisfazioni.

È un buon momento per parlare di sentimenti, sono favorite le coppie che desiderano fare progetti per il futuro, ma anche coloro i quali vogliono confessare i propri sentimenti alla persona amata. E' un momento per fare nuovi incontri, le relazioni che nascono durante questo mese si riveleranno importanti per il futuro.

Acquario: ci sarà un notevole recupero in ambito sentimentale, grazie agli influssi e positivi di Venere. L’Acquario ritrova dunque la serenità e può dedicarsi al partner e alla famiglia. Sono favoriti gli spostamenti e i nuovi contatti, ma anche i progetti a lungo termine. Coloro i quali decidono di mettersi in gioco dopo una separazione o una storia finita saranno avvantaggiati e potrebbero fare interessanti conoscenze anche per il futuro.

Pesci: con l’arrivo di dicembre arrivano delle soluzioni per quanto riguarda la sfera sentimentale dei Pesci. Chi durante i mesi precedenti ha vissuto momenti di indecisione e nervosismo, potrà chiarire la situazione e ritrovare l’equilibrio con il partner. Gli incontri sono favoriti e relazioni nate da poco si riveleranno più stabili. Tuttavia i nativi del segno dovranno stare attenti a ritorni di fiamma, sarà bene cercare di non ricadere in errori del passato