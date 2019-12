L'Oroscopo di domani sabato 21 dicembre 2019 porta buone o cattive notizie? Di sicuro i più si aspetteranno buone nuove o quantomeno novità interessanti per i segni da Ariete a Vergine nella giornata di partenza del nuovo weekend. Punto centrale su cui concentrare l'attenzione, la nuova classifica stelline di sabato, corredata dalle immancabili previsioni in questo contesto impostate sulla prima sestina dello zodiaco. Nel merito a quanto appena affermato, soprattutto a quelli di voi pochi ferrati in materia astrologica, diciamo che saranno messi "sotto torchio" i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Vediamo allora di togliere eventuali curiosità a riguardo partendo dai migliori in assoluto: si prospetta dunque un fine settimana "effervescente", senz'altro carico di novità e buone chance per Ariete e Gemelli. Entrambi questi due fortunatissimi segni avranno a che fare con un periodo davvero positivo sia in amore come pure nel lavoro. Potenzialmente in grado di reggere il passo con i predetti due segni, sicuramente Leone e Vergine, entrambi sottoscritti da quattro buone stelle meritevoli la sufficiente positività.

Invece, in base a quanto rilevato nelle previsioni zodiacali del 21 dicembre, si preannuncia un periodo sotto le attese per gli amici del Toro e del Cancro, in questo caso valutati rispettivamente con tre e due stelle relative ai frangenti "sottotono" e da "ko".

Classifica stelline 21 dicembre 2019

Il cielo di questo sabato si prepara a dare uno scossone forte ai sentimenti e agli affetti in generale. A fare da anello della bilancia la nostra classifica stelline del momento, ovviamente interessante il giorno 21 dicembre 2019. Tante le sorprese oggi in scaletta, affiancate da piccole novità interessanti soprattutto Ariete e Gemelli decisamente in risalita rispetto ai giorni precedenti. Nulla da scoprire, invece, rispetto al segno in coda alla classifica: ovviamente, come già anticipato, purtroppo assegnata al generoso segno del Cancro.

Il responso astrologico nella parte subito a seguire:

★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Leone, Vergine;

★★★: Toro;

★★: Cancro.

Oroscopo sabato 21 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. Il prossimo inizio weekend sarà semplicemente solare per tantissimi di voi dell'Ariete. Diciamo che la giornata che vi attende sarà all'insegna dello spirito dell'intraprendenza e delle idee vincenti: per dirla con un proverbio, "Chi ben comincia è a metà dell'opera!": meditate! Secondo le previsioni del giorno intanto, per quanto riguarda l'amore, piccole novità potrebbero ridare fiato all'intesa con la persona amata: quest'ultima sarà sicuramente entusiasta, caldamente innamorata e propensa ad instaurare nuovi dialoghi riparatori. Non perdete quindi un'occasione così, magari cercando di dedicare più attenzioni al partner, visto che ultimamente lo/a avete trascurato/a abbastanza.

Imponetevi di trascorrere buona parte del vostro tempo libero insieme a chi amate, ok? Single, un incontro stuzzicante soddisferà sicuramente il vostro desiderio di novità. Sarà divertente anche la compagnia degli amici, con qualche nuovo conoscente che potrebbe far battere forte il vostro cuore. Nel lavoro invece, la giornata sarà certamente movimentata, piena di impegni ma anche di opportunità e voi come sempre sarete pronti ad affrontare tutti gli obblighi con un sorriso.

Toro: ★★★. Una giornata valutata in gran parte "sottotono" si profila per voi all'orizzonte. Peccato che la stessa interessi proprio la parte iniziale del periodo con sullo sfondo l'arrivo del nuovo weekend.

Dunque, potrebbe essere davvero una cosa stressante dover fronteggiare situazioni impegnative, quindi occhio e orecchie aperte, ok? In amore, visto il periodo, se l'intesa con il vostro partner non decolla cercate di essere comprensivi almeno per il momento, altrimenti rischierete di aggravare la situazione. Sappiate anche che le eventuali indecisioni del partner potrebbero rendervi la vita molto difficile da sopportare. Calma: nonostante ciò, non dovete commettere l'errore di volere imporre a tutti i costi solamente le vostre scelte, ma cercare di apprezzare e mettere in evidenza anche le motivazioni della persona alla quale volete bene.

Single, dovrete accettare la vita per quello che è, cioè una ruota che gira e che a volte vi porta lontano, facendovi volare, e altre volte proverà a schiacciarvi. Starà a voi tenere duro, perché saranno sicuramente in arrivo tempi migliori molto presto: preparatevi intanto a conoscere gente nuova... Nel lavoro infine, non potrete restare insensibili davanti agli errori che senz'altro vedrete commettere dai vostri colleghi. Quindi sarebbe giusto che foste proprio voi ad intervenire: affrontare e risolvere tutto quello che non dovesse andare sarebbe una scelta onesta.

Gemelli: ★★★★★. Partirà e chiuderà alla grande questo vostro sabato di fine settimana, questo è poco ma quasi certo.

A fare da scenario gioie e sorprese: quest'ultime illumineranno senz'altro la vostra vita sentimentale la quale sarà eccellente soprattutto da metà pomeriggio in poi. In amore pertanto, dopo qualche piccola crisi avuta nei giorni scorsi, una grande gioia illuminerà sicuramente la vostra vita di coppia. La scelta di affrontare i problemi con il sorriso sulle labbra renderà tutto più facile e sarete felici insieme a chi amate. Single, la vita vi sorriderà e con la Luna a vostro favore tutto andrà sicuramente a meraviglia. Grande privilegiato sarà certamente il cuore, il che assicurerà tante nuove emozioni, alcune davvero da capogiro: magari, grazie ad un incontro seducente che vi offrirà occasione per una piacevole avventura, senz'altro potrebbe venir fuori quel "qualcosa di più" da tempo atteso...

Nel lavoro, il cielo sopra il vostro capo sarà positivo per quanto riguarda la vostra personale situazione finanziaria. Di certo non si tratterà di guadagni stratosferici o vincite milionarie, piuttosto di un flusso seppur minimo di denaro che vi farà sentire abbastanza al sicuro, al riparo da ogni possibile emergenza in questo momento di feste.

Astrologia del giorno 21 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★. Si preannuncia un giorno abbastanza poco performante per voi nativi del segno. Dunque periodo instabile, soprattutto nelle situazioni legate alla coppia o alle amicizie in generale: diciamocela tutta, questo sabato avrete la pessima gatta da pelare relativa a quella situazione che ben conoscete.

Calma: prima di agire o di dire qualunque cosa, occhio ai passi falsi. Le previsioni di sabato intanto prevedono in amore che forse qualcuno soffrirà sicuramente di malinconia. In alcuni casi in mente potrebbero riaffiorare ricordi dolorosi. Se ci sono stati problemi in passato, in merito al rapporto di coppia, gli astri vi invitano fin da subito ad affrontarli, sapendo però di dover tenere a freno la vostra straripante impulsività, anche se questo dovesse rendervi insofferenti. Single, non sarà in questa giornata ideale per fare quell'incontro interessante a cui aspirate da diverso tempo, sappiatelo.

Quindi, armatevi di pazienza ed aspettate tempi più propizi alle vostre esigenze di cuore. Nel lavoro invece, la Luna non sarà molto benevola nei vostri confronti. Arriveranno sicuramente dei contrattempi che vi daranno del filo da torcere. Cercate quindi di mantenete sobri i rapporti con colleghi e superiori, tenendo bene a mente che la vostra proverbiale irritabilità potrebbe portare solo rogne.

Leone: ★★★★. In arrivo un inizio di weekend abbastanza buono. Diciamo che la giornata di fine settimana sarà bella e tutto ciò non vi renderà affatto di cattivo umore, soprattutto perché favorirà comunque delle situazioni interessanti a prescindere.

In amore, sabato movimentato e se aspirerete ad un vita equilibrata e soddisfacente: attivatevi per viverla come piace a voi. Perché le cose migliori arrivano casualmente e non quando vi mettete alla disperata loro ricerca. Finalmente potreste risolvere gran parte dei vostri problemi. Forse in questo periodo potreste tornare ad essere sereni e dormire sonni tranquilli... Single, anche se Venere sarà in vena di fare qualche brutto scherzo, il periodo non sarà poi così male. Approfittatene per sfoderare tutta la vostra energia, perché l’amore e l'amicizia in generale potrebbero essere per voi molto positivi in questa giornata!

Nel lavoro, approfittate di questo bel regalo delle stelle magari per fare nuovi passi, anche se dovessero richiedere fermezza e coraggio. Alla fine sarete ben ripagati di tutti i vostri sforzi.

Vergine: ★★★★. Partirà decisamente al rallentatore la parte iniziale di questa giornata, con un sabato abbastanza buono ma solo da metà pomeriggio in poi. Consiglio: dovete saper stare al passo con i tempi, dando prova di buon senso e anche di lungimiranza; imporre secchi "no", ora come ora significherebbe poter contare su migliori prospettive nel futuro prossimo. L'oroscopo di domani 21 dicembre perciò consiglia in amore maggior fiducia nelle proprie qualità: arriveranno sicuramente momenti migliori, intanto godetevi ugualmente questa giornata positiva con il vostro partner organizzando qualcosa di bello.

Allontanate i pensieri negativi e concentratevi di più sul presente, benedicendo ogni momento che passerete sereni al fianco della persona amata. Single, il cielo suggerisce maggior consapevolezza e meno dubbi, quindi cercate di prendere in mano le redini della vostra vita per indirizzarla dove più desiderate. Dovete solamente darvi da fare, perché ogni occasione potrebbe essere quella buona, ovviamente per chi desidera incontrare la persona alla quale legare il proprio cuore. Nel lavoro serietà, tenacia ed una determinazione di tutto rispetto vi daranno la carica consentendovi di essere produttivi e vincenti.

Arriveranno presto risultati positivi sia sul piano delle idee sia su quello della programmazione.

