L'Oroscopo di domani 21 dicembre annuncia un lieve calo per lo Scorpione mentre i nati Toro saranno concentrati sulle questioni lavorative della loro vita. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in amore potrebbe essere necessario dover affrontare dei chiarimenti. Se nell'ultimo periodo avete messo in discussione delle relazioni difficili, adesso potrebbe arrivare il momento di chiudere completamente. Potrete godervi gli ultimi momenti di relax, perchè a partire da gennaio ci saranno diversi impegni lavorativi a cui dovrete far fronte.

Toro: in questo periodo potreste concentrare tutte le vostre energie sul lavoro o sullo studio. Amore in secondo piano rispetto al resto dei vostri impegni. Per i nati sotto il vostro segno zodiacale non sarà facile mantenere gli equilibri tra la vita privata e quella professionale.

Gemelli: in questa giornata del 21 dicembre potreste essere parecchio tesi e nervosi. Dovrete rivedere alcune questioni che riguardano l'ambito sentimentale. Sarà necessario sedervi con un vostro superiore o un vostro collega per stabilire il da farsi.

Se siete stati traditi, avrete modo di superare questa delusione.

Cancro: il vostro segno zodiacale si trova sotto una condizione astrologica positiva. Alcuni di voi potrebbero pensare di concedersi una piccola vacanza. In ambito lavorativo ci saranno delle questioni da risolvere che non possono più essere rimandate.

Leone: avrete maggiore possibilità di agire e di portare a compimento i vostri progetti. Chi ha trascurato il lavoro nell'ultimo periodo avrà modo di riprendere in mano i propri progetti e portarli avanti. In arrivo per voi ci saranno anche nuove opportunità.

Vergine: Luna in ottimo aspetto in questa giornata del 21 dicembre vi farà vedere la vostra vita sotto un aspetto maggiormente positivo. Siete delle persone molto precise e non amate delegare altri al posto vostro. Gli astri dalla vostra parte vi porteranno una condizione di grande vantaggio.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la mattinata potrebbe iniziare con qualche ostacolo. La vostra pazienza potrebbe essere messa a dura prova. Evitate di agire in maniera impulsiva. La situazione migliorerà però nel pomeriggio. Dovreste risolvere alcune problematiche che sono arrivate nella vostra vita nell'ultimo periodo.

Scorpione: sarete particolarmente suscettibili e potrebbe bastarvi molto poco per farvi agitare. A livello lavorativo potrebbero crearsi dei malintesi. Cercate di mantenere la calma e la positività per affrontare ogni situazione nel migliore dei modi.

Sagittario: la creatività vi farà da padrona in questa giornata del 21 dicembre. Avete voglia di trasformare la vostra vita e vi siete posti dei nuovi obiettivi per poterlo fare. Non lasciatevi frenare dalle critiche di chi prova solo invidia nei vostri confronti.

Capricorno: state vivendo un nuovo percorso molto importante. Non siete pienamente convinti di alcune persone che vi stanno vicino e potreste provare a metterli alla prova nelle maniere più "curiose". Sul lavoro sarà importante per voi mantenere un impegno costante.

Acquario: dovrete cercare di portare a termine le ultime questioni prima delle festività di Natale. L'anno che sta per concludersi è stato molto impegnativo dal punto di vista economico. Avete dovuto affrontare diversi imprevisti. Dovrete dunque darvi da fare per cercare di recuperare gli introiti.

Pesci: Luna sarà in ottimo aspetto sul vostro segno il 21 dicembre.

Nei mesi passati avete dovuto affrontare delle difficoltà e dunque adesso potreste essere parecchio indecisi. Potreste aver messo l'ambito sentimentale della vostra vita in secondo piano rispetto al passato.