Durante la giornata di venerdì 27 dicembre, la Luna sarà in quadratura al segno del Capricorno, regalando una fase di benessere in ambito sentimentale, mentre la Vergine avrà delle idee brillanti da applicare sul posto di lavoro. I pianeti si controbilanceranno a vicenda per i nativi Toro che trascorreranno una giornata tutto sommato tranquilla, senza troppi pensieri per la testa, mentre per la Bilancia questo è un buon momento per far sapere quanto siano innamorati del partner.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di venerdì 27 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 27 dicembre segno per segno

Ariete: le forze non vi mancheranno durante la giornata di venerdì. Nel lavoro non tiratevi indietro quando vi verranno chieste mansioni impegnative, soprattutto per i guadagni che ne deriveranno. La sfera sentimentale si rivelerà molto convincente. Saturno in angolo benefico vi consentirà di esprimere i vostri sentimenti con convinzione, soprattutto se siete single nati nella terza decade. Le relazioni fisse, invece, dovranno evitare eventuali provocazioni, soprattutto i nati nella seconda decade.

Voto - 7,5

Toro: gli influssi di Giove in trigono al segno del Capricorno si faranno sentire parecchio durante la giornata di venerdì. La sfera sentimentale vi donerà fascino, passione, impazienza di vedere la vostra anima gemella per trascorrere queste ultime giornate dell'anno in modo indimenticabile. Se siete single sarete particolarmente seducenti. Nel lavoro lavorare in gruppo si rivelerà molto utile. Sarà più facile dunque riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8,5

Gemelli: configurazione planetaria discreta per i nativi del segno. In ambito lavorativo, se state cercando un nuovo impiego, potreste avere un occhio voglioso, ma potreste anche ricevere qualche delusione. Situazione differente per chi lavora da tempo in quanto tornerà al lavoro ricevendo buone notizie che metteranno subito du buonumore.

Sul fronte amoroso la vostra proverbiale tendenza al flirt sarà tesa al massimo grado, se il vostro cuore è libero e disimpegnato. Le relazioni fisse dovranno chiarire alcuni punti e cercare di far tornare il sereno. Voto - 7

Cancro: con il Sole in opposizione al vostro segno zodiacale, se capirete di aver commesso degli errori in amore, questo è il momento adatto per fare marcia indietro e cercare di rimettere le cose a posto. Per i single sarà una giornata molto piacevole, da vivere con le persone care, come i vostri parenti o i vostri amici. Sul posto di lavoro potreste provare interesse per una nuova area del vostro impiego che precedentemente non avevate preso in considerazione. Vi sentite motivati e trovare nuovi interessi non sarà difficile. Voto - 7,5

Leone: Venere in opposizione al vostro segno potrebbe creare qualche problema sul fronte sentimentale durante la giornata di venerdì.

Se esprimente i vostri sentimenti nel modo sbagliato, la comprensione e la fiducia nei confronti del partner potrebbe calare, impedendovi di portare avanti con amore la vostra relazione di coppia. Situazione differente per i single che in questo periodo di vacanze potrebbero trovare la loro anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro la situazione sarà in rialzo, permettendovi di guadagnare qualcosa in più del solito. Voto - 7,5

Vergine: fareste meglio a non essere ossessivi nei confronti del vostro partner oppure verso una nuova conoscenza qualora siate single. Questo potrebbe compromettere le vostre prestazioni in amore, poi recuperare punti non sarà affatto facile.

Cercate dunque di scusarvi e riprendete in mano la situazione. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo avrete delle idee brillanti che porterete avanti con perseveranza. Concentrarsi sugli affari inoltre sarà più semplice del solito, convincendo i vostri superiori che ci sapete fare. Voto - 7,5

Bilancia: gli influssi della Luna in Capricorno si faranno sentire durante la giornata di venerdì per voi nativi del segno. Questo sarà un buon momento per stringere il vostro rapporto con la vostra anima gemella, aumentando l'affiatamento di coppia, dichiarando al meglio ciò che provate per il partner. Se siete single forse fareste meglio a fidarvi di voi stessi e lasciar perdere per il momento l'amore.

Concentratevi di più sugli amici. In ambito lavorativo sarà dura portare a termine le vostre mansioni. Ma alla fine ci riuscirete con discreti risultati. Voto - 8

Scorpione: Marte in quadratura al vostro segno, assieme a Venere in opposizione, portano una giornata tra alti e bassi, soprattutto in ambito sentimentale, dove qualche incomprensione potrebbe compromettere la vostra relazione di coppia. Siate dunque comprensivi e non causate problemi. Se siete single avrete i riflettori puntati addosso e sarete al centro dell’attenzione. Sul posto di lavoro lavorare in compagnia in questa giornata potrebbe crearvi qualche problema, soprattutto nel prendere decisioni.

Voto - 6,5

Sagittario: Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale, porterà buone notizie per voi nativi del segno sul posto di lavoro, dove tornare a lavorare non vi peserà affatto anzi, vi fa quasi piacere sentirvi e rendervi utili nel campo dove esprimete le vostre competenze. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sarete più emotivi del solito e finalmente arriveranno le risposte che stavate cercando. Buone occasioni per i single di trascorrere la giornata in famiglia dimenticando qualche dissapore. Voto - 8,5

Capricorno: la Luna si troverà nel vostro cielo durante la giornata di venerdì.

In ambito sentimentale sarete attraversanti da una notevole fase di benessere. Un pizzico di concretezza e buonsenso vi suggeriranno il comportamento più giusto per rilanciare la vostra relazione di coppia. Se siete single vi attendono momenti indimenticabili tra emozioni e tenerezze. In ambito lavorativo potreste dare un tocco di classe ai vostri progetti, ottenendo un piccolo plus sul vostro stipendio. Voto - 9

Acquario: Venere stazionaria nel vostro cielo durante la giornata di venerdì, porta momenti positivi in ambito sentimentale. I vostri sentimenti per la persona che amate, sono genuini, quindi non permettete a nessuno di dubitarne.

Se siete single non dovrete permettere a nessuno di dubitare delle vostre capacità seducenti. Sul posto di lavoro potrebbe essere difficile prendere delle decisioni. Fortunatamente però, un collega potrebbe darvi una mano nel trovare una soluzione. Voto - 8

Pesci: configurazione astrale formata da Mercurio e Nettuno nel vostro cielo. In ambito sentimentale le persone al vostro fianco avranno bisogno di voi. Non esitate a dare loro una mano. Per quanto riguarda i single il vostro intuito vi porterà facilmente verso la persona tanto desiderata. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo andrete sempre avanti con nuovi progetti, poiché gli stimoli non vi mancano.

Troverete un ritmo di lavoro molto congeniale che vi permetterà di portare avanti con tenacia le vostre mansioni lavorative, specie se siete nati nella seconda e nella terza decade. Voto - 8,5