Le previsioni astrologiche del 3 gennaio ci informano, relativamente alla sfera sentimentale, sull'andamento di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia. In particolare il Cancro dovrà chiarire alcune cose, mentre all'Acquario andrà tutto per il verso giusto.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: cercate di mettere da parte una serie di problemi che vi stanno attanagliando e concentratevi sul vostro rapporto di coppia. La persona amata saprà darvi tutto il calore necessario per superare l'impasse.

Toro: bella giornata per coloro che stanno vivendo un rapporto duraturo, la passione risulterà essere il vostro 'fiore all'occhiello'.

Avrete la possibilità di indirizzare nel migliore dei modi una serata che si prospetta davvero spumeggiante.

Gemelli: dimostrerete al vostro partner di cosa siete capaci, la persona amata apprezzerà tantissimo la vostra disponibilità e le vostre attenzioni. Farete capire che non è una cosa momentanea e andrà al 'settimo cielo'.

Cancro: è la giornata adatta per chiarire qualche piccolo malinteso con la vostra dolce metà. I problemi si risolveranno molto facilmente e avrete la possibilità di trascorrere dei momenti davvero speciali.

Leone: vi lascerete andare con il partner e deciderete di fare un passo che non avevate mai avuto il coraggio di compiere. Gli astri vi daranno forza e, nella maggior parte dei casi, tutto andrà per il verso giusto.

Vergine: la giornata non risulterà essere delle migliori, il vostro modo di fare si scontrerà con le esigenze del partner, cercate di essere un pochino più malleabili e non perdete di vista il vostro obiettivo.

Bilancia: la voglia di fare caratterizzerà le vostre attività. Il partner rimarrà sorpreso da tanta energia e deciderà di non seguirvi in tutte le azioni che deciderete di intraprendere.

Scorpione: cercate di non essere sempre 'duri e puri', la persona amata a volte ha bisogno del vostro supporto, quindi datele tutto l'amore di cui siete capaci. Non lasciate spazio al vostro egocentrismo.

Sagittario: evitate polemiche e incomprensioni, portare avanti alcune discussioni inutili non gioverà a nessuno. Avete bisogno di serenità, dovete essere voi per primi a saperla creare. Il partner è disposto a sotterrare 'l'ascia di guerra'.

Capricorno: non tutto andrà per il verso giusto nel rapporto di coppia, ci potrebbero essere anche delle rotture improvvise e insanabili. Non disperate, all'orizzonte apparirà qualcosa di nuovo e maggiormente stimolante.

Acquario: la vostra relazione procede nel migliore dei modi, approfittate di questa giornata favorevole per alimentare il vostro amore. Il partner non aspetta altro.

Pesci: sarete in grado di capire perfettamente se una determinata situazione sia congeniale per voi. Non fatevi prendere da alcun tipo di rimorso e agite di conseguenza.