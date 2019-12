Durante la prima giornata del nuovo anno, mercoledì 1° gennaio 2020, la Luna sarà nel segno zodiacale dei Pesci, Luna che userà tutto il suo carisma per fare conquiste seducenti in ambito sentimentale, mentre Urano, nel segno del Toro, influirà positivamente nel segno del Leone, regalando loro un'impareggiabile generosità. Bilancia avrà l'occasione di risolvere alcuni problemi legati ai sentimenti, mentre Scorpione riuscirà ad assumere un atteggiamento equilibrato. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di mercoledì 1° gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni 1° gennaio 2020, segno per segno

Ariete: un portentoso Giove nel segno vostro fidato alleato del Sagittario vi fa un augurio per il nuovo anno. Sarà la giornata favorevole per le attività sociali, senza incontrare eventuali ostilità. La sfera sentimentale si rivelerà ottimale. Sarete dolci e gentili con chi vi sta attorno, soprattutto nei confronti dei vostri familiari e del partner, impedendo in tutti i modi di causare malessere grazie alla vostra contagiosa allegria. Se siete single i vostri sogni sentimentali vi tormentano, e fareste meglio a non fare passi falsi.

Voto - 8.

Toro: gli influssi del Sole in quadratura al segno del Capricorno, regalano una situazione eccellente nella sfera amorosa per i nati alla fine del segno. Per quanto riguarda proprio i sentimenti saprete dare dei preziosi consigli ad un amico oppure ad un parente, che non si rifiuterà certo a ringraziarvi. Per i single pienezza emotiva e partecipazione completa caratterizzeranno la vostra giornata di mercoledì permettendovi di gestire alla grande i vostri sentimenti. Voto - 8,5.

Gemelli: con la Luna in trigono al segno dei Pesci saprete ottenere il meglio durante la prima giornata del 2020. La sfera sentimentale si rivelerà particolarmente interessante. Sarete in una girandola di emozioni che vi faranno un po’ battere il cuore, ma questo a voi non dispiacerà: saprete trovare il modo per conciliare la parte tenera ed emotiva dell’amore con quella più prettamente passionale.

Le relazioni fisse saranno sostenute dall'affetto delle persone che amano per mantenere alto l'affiatamento di coppia. Voto - 9.

Cancro: avrete modo di incontrare i vostri colleghi al di fuori del contesto lavorativo per trascorrere del tempo insieme e pensare per una volta a divertirvi, soprattutto se siete single. Le relazioni sentimentali a lungo termine avranno qualche perplessità da dissipare. Fareste meglio a non dare nulla per scontato per non causare futuri battibecchi. Siate quindi comprensivi e mostrate sempre il vostro lato migliore. Voto - 7,5.

Leone: l'anno inizierà con Venere in trigono al segno dell'Acquario, pronto a sostenervi sotto ogni ambito. Proprio sul fronte amoroso le vostre passioni sono forti e convincenti in questo momento. Sarete molto esigenti nei confronti del partner, pronti a trascorrere delle ore felici insieme grazie anche alla vostra gentilezza.

Se siete single siate coraggiosi nei confronti di una persona che vi piace parecchio. Sarete stupiti e soddisfatti dei risultati. Voto - 8,5.

Vergine: un bel Saturno nel segno amico del Capricorno vi porge il suo augurio per un 2020 davvero costruttivo, come a voi più piace. Sul fronte sentimentale sarà facile dare sfogo ai vostri sentimenti nei confronti della vostra anima gemella. Sarà un ottimo momento per discutere delle vostre sensazioni e per liberarvi da eventuali sensazioni che vi tenete dentro. Se siete avrete le idee chiare e potrete cominciare a fare progetti per il futuro. Voto - 8,5.

Bilancia: anno nuovo, vita nuova, e la giornata di mercoledì sarà ideale per nuovi propositi e per risolvere alcuni problemi tra voi e il partner, per ripartire con il piede giusto e ridare nuova linfa alla vostra vita sentimentale. Sarete infatti molto amorevoli e tornerete a ricevere affetto e apprezzamento dalla vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single se avete una persona nel vostro cuore, sarà il momento per salvaguardarlo. Voto - 8.

Scorpione: saprete assumere un atteggiamento equilibrato verso chi vi sta attorno e in ogni ambito. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi sentirete molto inclini al compromesso con la vostra anima gemella, cercando di essere calmi e gentili.

Per quanto riguarda i single potreste fare nuove conoscenze, ma prima di approfondirle servirà una notevole pazienza. Non sarà il caso di agire prematuramente se non volete fallire. Voto - 7,5.

Sagittario: una configurazione astrale particolarmente fortunata per la prima giornata dell'anno per voi nativi del segno, formata dal pianeta Giove in quadratura al vostro cielo, che vi rende saggi in amore, allontanandovi da alcune stravaganze e follie con il partner. Le vostre conversazioni saranno profonde e sarà un ottimo momento per conoscere meglio la vostra relazione di coppia. I single farebbero meglio ad essere più spontanei nei confronti di una persona molto importante.

Voto - 8,5.

Capricorno: oltre al Sole in quadratura al vostro segno zodiacale, si aggiunge Saturno che vi farà concentrerà parecchio in ambito sentimentale durante la giornata di mercoledì. Proprio in tale ambito non avrete problemi di relazione, perché le cose verranno naturalmente, senza che neppure le chiediate e il partner sarà più accondiscendente del solito. Per quanto riguarda i single le amicizie saranno fondamentali per voi. Voto - 8,5.

Acquario: inizierete l'anno con Venere in quadratura al vostro cielo. I single si prepareranno per una serata frenetica, e, se nessuno li inviterà, lo faranno loro.

Per quanto riguarda le relazioni fisse la situazione sarà tranquilla, favorendo possibili soluzioni di progresso assieme al partner per portare avanti la vostra relazione di coppia. Avrete inoltre a disposizione le armi giuste per rendere appagante ogni momento con la persona amata. Voto - 8.

Pesci: con la Luna nel vostro segno i single avranno un certo carisma per fare delle audaci conquiste, soprattutto per i nati nella seconda decade. Per quanto riguarda le relazioni fisse farete del vostro meglio per alleggerire alcune responsabilità al partner. Mettete inoltre in evidenza il vostro fascino per dare sfogo alle vostre emozioni e portare l'affiatamento di coppia molto in alto.

Voto - 8.