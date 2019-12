La giornata della Vigilia del Natale sta per prendere il via. È quindi interessante approfondire le previsioni e l'Oroscopo del giorno 24 dicembre 2019, che vede i nati sotto il segno zodiacale del Cancro vivere un momento positivo nel lavoro, mentre per il Sagittario ci saranno nuove opportunità in amore ed occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Previsioni e oroscopo del 24 dicembre per tutti i segni

Ariete: in questo momento avete diversi progetti in ballo da portare a termine, per questo motivo vi sentite maggiormente sotto pressione.

È normale, ci sarà una ripresa dalla settimana prossima.

Toro: gli incontri di questo periodo e le nuove amicizie saranno molto importanti per i cuori solitari, ma non solo. C'è una maggiore sintonia anche per chi ha una storia da tempo.

Gemelli: in questa giornata potrebbero non mancare alcune discussioni con la persona amata, questo perché a volte date troppo per scontato alcune questioni importanti.

Cancro: sarà importante per i nati sotto questo segno zodiacale programmare fin da ora qualcosa di bello in vista della fine dell'anno con la persona che sta al vostro fianco.

A livello lavorativo è un momento positivo.

Leone: se avete chiuso una relazione durante l'estate siete già pronti a ripartire e a lanciarvi verso qualcosa di nuovo. Occorrerà solo vincere alcune indecisioni ed essere più sicuri.

Vergine: una storia sentimentale riprenderà quota se ha vissuto momenti di difficoltà. Nella professione qualcosa è venuto a mancare specie per chi lavora in proprio (ad esempio un rimborso). Qualcuno non è stato leale con voi fino in fondo.

Bilancia: la giornata porterà maggiori momenti di instabilità emotiva per chi è single da tempo. Dovete frequentare gli amici ed evitare di rimanere chiusi in casa.

Scorpione: belle le emozioni che vivrete in questa giornata, un incontro d'amore potrà cambiare la vostra vita. Arrivano conferme anche per le storie che contano.

Sagittario: buona intesa nelle storie d'amore, nelle quali ci sono maggiori risorse ed opportunità da sfruttare.

Bene anche il lavoro, sono maggiori le entrate in questo periodo per chi ha un'attività in proprio e desidera chiudere l'anno al meglio.

Capricorno: se una storia sentimentale non va, l'ultima parola spetta a voi, ma se possibile accettate anche i consigli da parte degli amici fidati.

Acquario: in questa parte della settimana date maggiore spazio alle amicizie e agli incontri, ma anche ai viaggi che intendete affrontare, visto che sarete uno dei segni più forti nei prossimi mesi.

Pesci: in amore vivete al massimo tutte le emozioni che arrivano adesso, anche perché le coppie di lunga data sono più fragili in questa fase.