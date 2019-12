L'Oroscopo di domani martedì 24 dicembre 2019 è pronto per una nuova analisi astrologica quotidiana. Ad essere messi sotto la lente i settori della vita che più tengono ognuno di noi in apprensione: l'amore e il lavoro. Allora, siete o no curiosi di conoscere in anteprima assoluta quali potrebbero essere i segni migliori e peggiori della Vigilia di Natale? Attori principali delle analisi astrali in questa sede sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: diciamo subito che tra questi saranno solo tre i segni valutati altamente positivi nel periodo.

Ad avere il meglio in questo anticipo di festività saranno principalmente tutti coloro nati sotto il generoso segno del Toro, valutato nel frangente al "top del giorno". Una spanna più sotto, Scorpione e Pesci ambedue sottoscritti in giornata a cinque stelle. Poche speranze invece, per gli amici appartenenti a Gemelli, sotto stress da effemeridi poco congeniali al segno.

Non ci resta che dare spazio alle attesissime previsioni zodiacali del 24 dicembre, non prima però di aver osservato la scaletta con le stelle quotidiane.

Classifica stelline 24 dicembre 2019

L'Astrologia, applicata alla giornata dedicata in calendario alla Vigilia di Natale, è pronta a dire la sua in merito alla sestina sotto analisi in questo contesto. Altresì, le effemeridi giornaliere hanno già decretato i segni fortunati e non presentati nella nuova classifica stelline interessante il giorno 24 dicembre 2019 appena formulata ed in procinto di essere svelata. Andiamo a svelare quali sono nella scaletta pronta a seguire:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Cancro, Leone;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Gemelli.

★★: NESSUNO

Oroscopo martedì 24 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. Si presume possa portare discreta positività e tanta routine questo vostro martedì della Vigilia. In effetti, specialmente in campo sentimentale il momento che state vivendo comincerà ad incamminarsi sulla strada calma e pacata dell'assoluta tranquillità.

Secondo le previsioni del momento, per quanto riguarda l'amore, splendidi attimi da vivere in coppia: di giorno sarete impegnatissimi a dare il tocco finale alla partenza del Natale oppure al lavoro, ma la serata sarà tutta vostra. Single, il vostro coraggio vi porterà a vivere intensi momenti emotivi. Non frenate il vostro entusiasmo, perché grazie ad esso otterrete grandi soddisfazioni. Nel lavoro infine, godrete di appoggi da non sottovalutare. Se intendeste mettere in moto un progetto di rinnovamento o cercare nuovi sbocchi professionali, fatelo.

Toro: 'top del giorno'. Questo secondo giorno dell'attuale settimana per voi nativi del Toro, partirà quasi certamente "col botto" (il "quasi" è d'obbligo!). Diciamo che sarà la giornata giusta per osare più del dovuto: niente panico, le stelle vi assisteranno in eventuali difficoltà.

In amore, o nei sentimenti in generale potrete liberamente lasciarvi andare ad ogni tipo di emozioni, con la certezza che tutto l'universo sia dalla vostra parte. Intanto la Luna è pronta ad accarezzare ogni vostro desiderio, regalando momenti intensi e intriganti. Una bella sorpresa attende parecchi di voi di seconda e terza decade. Single, saprete come creare un clima positivo intorno a voi. Siete bravi a fare sorprese, per questo nel periodo indicato non potete che essere splendida forma psicologica. In tanti sarete perfettamente in grado di risolvere eventuali problemi sentimentali. Nel lavoro il vostro segno risulterà in simbiosi con la Luna in Sagittario.

Avvertirete una bella spinta in avanti con l'entusiasmo e la gioia di vivere pronti a prendere il volo!

Gemelli: ★★★. Partirà sottotono questo vostro martedì, la causa? Al solito: confluenze astrali di natura negativa impediranno il corretto svolgimento delle attività previste per questa Vigilia di Natale. In amore intanto è pronto a scattare il semaforo è rosso: con la Luna dissonante al segno, mettete pure in conto tensioni e/o imprevisti, sia in casa che fuori. Il partner sarà pure abbastanza indisponente: in questo periodo continuamente vi beccate su critiche e lamentele di ogni genere. Ma tutti i torti non ce li ha neppure quest'ultimo: siete abituati a fare quello che vi pare, ad agire senza consultarvi con gli altri a cominciare dalla persona amata.

Non si fa! Single, non dovete rivelate a nessuno l'attrazione che provate per quella persona che solo voi sapete. È una cosa che interessa voi soltanto, non sbandieratela ai quattro venti: aspettate prima di vedere come andrà a finire prima di dirlo in giro. Nel lavoro, non commettete errori di superficialità perché potrebbero danneggiare la vostra immagine più che il vostro lavoro, e la cosa vi darebbe molto fastidio ugualmente. Correte anche il rischio di perdere una somma di denaro o di spendere in modo troppo disinvolto.

Astrologia del giorno 24 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★.

Giornata splendida, a tutto tondo con l'ottima opportunità offerta al momento dalle stelline quotidiane. Avrete indubbiamente una grinta di tutto rispetto che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all’ultimo minuto a errori di varia natura. Le previsioni di martedì prevedono altresì che, in amore, riuscirete a portare avanti le vostre ragioni con una dialettica frizzante e arguta. In qualche caso potreste riscuotere una notevole ammirazione dalle persone che più vi amano. In coppia non mancheranno momenti coinvolgenti e significativi, tali da garantirvi di vivere con maggior trasporto l'attuale relazione.

Single, state per compiere uno sforzo chiaro e riflessivo per adattarvi ad un nuovo cambiamento e senz'altro riuscirete a farlo senza intoppi. Un risultato importante si staglia per qualche nativo, già visibile in parte all'orizzonte. Nel lavoro, con i pianeti favorevoli sia i progetti che gli affari gireranno molto bene; lavorate molto e con soddisfazione.

Leone: ★★★★★. In arrivo un martedì 24 dicembre perfetto in quasi ogni situazione. Diciamo che la giornata della Vigilia renderà buona parte della settimana molto buona per chi volesse tentare qualcosa di mai messo in pratica. In amore, in più di qualche caso le relazioni finalmente hanno trovato un certo equilibrio e, dopo una serie di chiarimenti, tanti Leone hanno ripreso tra le loro mani le redini di un rapporto importante.

L’amore altresì sarà il più grande appiglio anche per chi è single, visto per lo più come un porto sicuro dove far approdare desideri e sogni. Single, Nettuno in sestile a Saturno scalderanno la vostra vita sentimentale rinnovando lo stimolo della passione. Sfruttate al massimo il momento per mettere una certa distanza tra voi ed i vostri dubbi. L'invito è quello di dirigersi risolutamente verso ciò che è possibile vivere, senza interruzioni. Nel lavoro, siate pronti a lanciarvi in situazioni innovative, ma non fatevi sfuggire quelle buone ma poche occasioni in grado di farvi emergere. In questo periodo ci saranno delle piccole rivincite.

Vergine: ★★★★. Il giorno dedicato alla vigilia si annuncia positivo. Diciamo che la giornata di questa parte della settimana sarà perfetta per chi volesse tentare qualcosa di mai messo in pratica. Il periodo dunque si profila all'insegna della fiducia in se stessi e soprattutto nelle persone stimate. Vista la predisposizione del periodo alla media positività e quantificato dall'Astrologia con le quattro stelle della normalità, l'oroscopo di domani 24 dicembre invita a discutere delle cose d'amore, soprattutto quelle più in disaccordo. Ispirati dalla fantasia, accenderete il desiderio anche in quei partner sentimentalmente più tiepidi, molti dei quali ultimamente appaiono sbrigativi e superficiali.

Invece distratti e nervosi potranno essere in tanti tra voi single. Se siete ancora liberi, allora dovete essere meno indecisi e accontentarvi di ciò che il destino (saggiamente) cerca di mettervi tra le mani. Belli e affascinanti come siete potete conquistare chiunque! Nel lavoro infine, eventuali opportunità professionali in questo momento non mancheranno e le aspettative saranno tante. Così come i guadagni. Concentratevi sulle cose che potete migliorare: sono necessarie delle modifiche.

