La vigilia di Natale diventa più sensibile e al tempo stesso libera e frizzante con l'Oroscopo di martedì che vede il transito di Luna in Sagittario. Gli affetti prendono il volo e le sensazioni volano leggere, coinvolgendo anche il Leone, l'Ariete, Bilancia e Acquario. L'astro d'argento riscalderà i cuori e in sinergia con gli altri astri, proporrà sensazioni nuove, pur mantenendo un'esigenza di rispettare i propri spazi vitali nelle previsioni astrali segno per segno.

Magiche sensazioni nell'oroscopo di Natale

Ariete: Luna dal Sagittario regalerà un'intuizione fuori dal comune, che sfiora quasi la preveggenza. In questo modo potrete quasi anticipare gli eventi, guidati da un sesto senso magico nella notte che prima di Natale.

Toro: molto dirompenti le sensazioni amorose con Urano in opposizione con Marte che rende il Natale davvero dirompente. Dinamici e suscettibili a ogni tipo di provocazione, non vi lascerete sfiorare dalle provocazioni, andando dritto verso la meta prestabilita.

Gemelli: una certa apatia è causata da Luna in opposizione che si fa sentire e quasi sfida a contenere la malinconia, forse dovuta a una confusione mentale che non fa vivere gli affetti e l'amore come vorreste. Che ne dite di aprire il cuore a nuove sensazioni inebrianti e coinvolgenti?

Cancro: Marte dà una sferzata di energia e un fascino innato trasforma le esperienze passate in modo positivo. Una nuova consapevolezza anima questo Natale e i nuovi incontri sono alle porte. Una persona molto vicina vi coccolerà e consolerà l'animo.

Leone: molto affettuosi con i membri della famiglia e la persona amata, sarete avvolti da un influsso lunare caldo e sensibile. Una curiosità di aprirvi a perlustrare luoghi nuovi spronerà a partire per viaggi molto romantici.

Vergine: Luna irrequieta poiché in quadratura, seguirà gli influssi intellettuali di Mercurio e farà perlustrare al meglio un'interiorità che conserva le emozioni celate in un angolo del cuore.

I discorsi diventano ribollenti e l'atmosfera amorosa si fa tesa, facendo cadere un velo di malinconia sulla sfera sentimentale.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: dinamici e molto vivaci, il senso dell'umorismo non mancherà di certo e una socievolezza libera e frizzante elargita da Luna in sestile, sarà contagiosa per i partecipanti al cenone della Vigilia di Natale. Molto sinceri e obiettivi con voi stessi e con gli altri, non rinuncerete a concretizzare gli obiettivi prefissati.

Scorpione: Marte incrocia le sue energie molto dinamiche con un Urano in piena evoluzione dal Toro. Cercate di trasformare questa energia esplosiva in modo costruttivo, incanalandola al meglio nelle sfere vitali per farla progredire.

Sagittario: nel domicilio astrologico di Giove, Luna acquista potenza, vitalità e sensibilità.

Buone le emozioni vissute in famiglia, puntando sui valori tradizionali intramontabili per voi. Mercurio apre a una comunicazione verbale e sentimentale molto profonda.

Capricorno: oltre a Giove, Saturno e Plutone nel segno, anche Luna e Mercurio dal Sagittario sono benevoli e danno il via a una comunicazione loquace e molto socievole. Via libera all'approfondimento dei nuovi incontri, fortunati per l'amore.

Acquario: Venere già libera di per sé nel segno incrocia le sue energie con una Luna in Sagittario altrettanto indipendente e il binomio astrale formatisi sarà scoppiettante e incisivo per l'amore.

Attenderete il momento giusto con una certa pazienza, vivendo nel frattempo la propria vita in modo molto frizzante.

Pesci: Luna in quadratura con Nettuno catapulta in un mondo fantasioso per niente obiettivo. In questo modo non avrete una visuale chiara della sfera sentimentale, approfondendo un modo di fare molto sognante che a volte non è adatto alla situazione che state vivendo.