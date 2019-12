Archiviati i festeggiamenti del Natale, è giunto il momento di pensare a Capodanno e alla soluzione ideale per trascorrere la notte più lunga dell'anno all'insegna di allegria e divertimento. La serata in piazza è diventata un'abitudine consolidata degli ultimi anni e le principali città italiane si sono da tempo attrezzate per soddisfare nel migliore dei modi i suoi abitanti. Non ne è esclusa Roma che si prepara ad una notte di San Silvestro caratterizzata da musica, spettacoli teatrali e performance di vario tipo in quella che è stata intitolata 'Festa di Roma 2020'.

Il Circo Massimo sarà la location ideale per accogliere migliaia di romani grazie alle esibizioni di noti cantanti quali Skin e Carmen Consoli. Ma non mancheranno altre proposte, a partire dalla 'We run Rome' alle Terme di Caracalla.

Concerto Capodanno a Roma: il programma al Circo Massimo

Il programma del Capodanno di Roma al Circo Massimo si aprirà alle ore 21:10 con uno spettacolo di luci, proiezioni e musica dedicato al tema della Terra. Sarà poi la volta di Ascanio Celestini che presenterà alcune favole accompagnato da una orchestra di bambini.

Dopo uno spettacolo di danza aerea, alle ore 22:55 la parola passerà a Carmen Consoli che eseguirà dal vivo alcuni dei suoi brani più noti, arrivando a pochi minuti dalla mezzanotte. Solo allora avrà inizio il tradizionale countdown e lo spettacolo pirotecnico ispirato alla natura. Archiviati gli auguri per l'inizio del 2020, sarà Skin (cantante degli Skunk Anansie) ad infuocare il pubblico del Circo Massimo cantando per due ore i suoi principali successi. Alle ore 2:30 circa sarà il momento del dj set di Lady Coco che farà ballare tutti i presenti a ritmo di HipHop, RnB, Dance Hall e Moobathon.

Le altre proposte di Capodanno a Roma

Insieme alle iniziative previste al Circo Massimo, le proposte del Capodanno a Roma coinvolgeranno circa 1000 artisti di vario tipo che si dedicheranno a 24 ore di musica e varie arti all'insegna del rapporto tra uomo e natura.

La festa, infatti, si estenderà a piazza dell'Emporio, al Giardino degli Aranci, a Ponte Fabricio e a piazza Bocca della Verità. Gli amanti del teatro potranno, invece, assistere allo spettacolo di Gigi Proietti all'Auditorium Parco della Musica mentre al Palazzo dello Sport terrà banco Enrico Brignano. La corsa 'We Run Rome' sarà invece l'evento da non perdere per gli appassionati di sport: prevista per le ore 14 del 31 dicembre, la manifestazione avrà la distanza di 10 Km e, nella versione non competitiva, dei 5 km. Per gli amanti della cultura, va segnalato infine che dalle ore 14 alle ore 20 del 1° gennaio 2020 saranno aperti i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, il Museo dell’Ara Pacis e il Museo di Roma Palazzo Braschi.