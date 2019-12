L'Oroscopo del giorno 25 dicembre prevede un momento di crisi per il Leone, mentre ci sarà un po' di tensione per la Vergine.

Scopriamo ora nel dettaglio le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questo periodo potreste essere molto pensierosi. Questo atteggiamento vi aiuterà ad essere maggiormente consapevoli delle vostre potenzialità. Nell'aera aleggia un po' di preoccupazione a causa dei nuovi progetti che dovrete realizzare il prossimo anno. Trascorrerete un Natale in famiglia, in compagnia di pochi intimi.

Toro: il giorno di Natale è sicuramente uno dei momenti dell'anno preferiti da voi. Purtroppo non tutte le persone attorno a voi sembrano condividere il vostro entusiasmo. Cercate di non essere ostili verso di loro. Per voi ci saranno tante buone occasioni per il futuro. Il prossimo anno sarà molto impegnativo, ma pieno di soddisfazioni.

Gemelli: questa giornata del 25 dicembre sarà abbastanza serena per voi. Nelle settimane precedenti avete apportato diversi cambiamenti nella vostra vita, ma adesso sarà il momento di prendersi un periodo di relax.

Potrete finalmente mettere da parte le preoccupazioni che vi hanno reso nervosi.

Cancro: grazie a Giove sul vostro segno zodiacale potrete ottenere dei buoni risultati. Alcuni di voi potrebbero sentirsi insofferenti rispetto ad alcune situazioni che stanno vivendo. Purtroppo dovrete continuare a fare ancora buon viso a cattivo gioco. Molto presto però, avrete la possibilità di una rivalsa.

Leone: se negli ultimi mesi avete attraversato un periodo di crisi in ambito sentimentale, adesso avrete modo di recuperare. Grazie alle persone che vi stanno vicino avrete modo di vivere un periodo abbastanza positivo. I single avranno modo di fare degli incontri fortunati.

Vergine: in questa giornata del 25 dicembre potrete vivere un lieve calo fisico. Purtroppo sarete colpiti da un malessere stagionale.

Da evitare le situazioni troppo affollate che potrebbero rendervi nervosi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: avrete bisogno di ricevere maggiori conferme. I nati sotto il vostro segno zodiacale hanno un atteggiamento molto affettuoso verso i vostri cari e vorreste essere ricambiati. Chi ha una relazione da lungo tempo potrà fare dei passi importanti.

Scorpione: gli astri sul vostro segno zodiacale vi regaleranno una condizione di grande forza. Rispetto al passato vi sentite maggiormente forti e positivi nei confronti del futuro. Adesso non avrete più timore di mettervi in gioco.

Sagittario: potrete trascorrere questa giornata del 25 dicembre con le persone che amate. Avrete bisogno di rilassarvi un po' e ritrovare le forze per ripartire al meglio l'anno prossimo. Negli ultimi mesi ci sono state delle difficoltà, ma adesso potrete godere di una maggiore serenità.

Capricorno: grazie alla vostra estrema serietà in ambito professionale riuscirete a farvi apprezzare. Nonostante le critiche dei vostri colleghi, andrete avanti per la vostra strada. Quello che verrà per voi sarà un anno molto importante, dove potrete dare maggiore spazio ai sentimenti.

Acquario: per voi sono in arrivo dei momenti molto difficili. Siete un segno ribelle e molto spesso questo vostro carattere ha un effetto negativo nella vostra vita, soprattutto quella sentimentale. Qualcuno potrebbe decidere di apportare dei cambiamenti drastici.

Pesci: per i nati sotto il vostro segno zodiacale si prospetta un futuro molto radioso.

Per la giornata del 25 dicembre deciderete di restare in compagnia delle persone a voi veramente care.