Le previsioni degli astri del giorno 26 dicembre si prospettano piene di nuove possibilità per il Leone, mentre il Toro sarà favorito dagli astri. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: potreste sentirvi un po’ sotto pressione per via dei troppi impegni di cui vi siete presi l’incarico e che dovrete portare a termine. Non lasciatevi condizionare dalle difficoltà del passato, ma cercate di guardare avanti.

Toro: Luna in ottimo aspetto favorirà i nati sotto il vostro segno zodiacale.

Chi ha voglia di apportare delle novità alla propria vita potrà approfittarne. In ambito lavorativo potrebbero arrivare delle nuove proposte nei prossimi mesi.

Gemelli: Luna sarà in ottimo aspetto in questa giornata del 26 dicembre e potrete godere appieno della compagnia dei vostri cari. Se qualcuno vi critica non prendetevela, ma cercate invece di chiarire.

Cancro: questo periodo è particolarmente interessante per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Chi è single avrà maggiori possibilità di trovare la persona che fa al caso proprio.

Le coppie in crisi riusciranno a ritrovare una maggiore serenità.

Leone: favoriti gli incontri durante queste giornate di festa. Le coppie che hanno vissuto delle difficoltà potranno chiarire. Il mese di dicembre non è stato molto positivo in ambito sentimentale, ma finalmente avrete modo di recuperare.

Vergine: in questa giornata del 26 dicembre potrebbero esserci delle nuove occasioni che vi aiuteranno parecchio a recuperare la vostra autostima. Potreste non essere più pazienti come un tempo se vi accorgerete che qualcuno si è approfittato del vostro carattere sempre molto disponibile.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: potrebbero esserci delle complicazione a causa di Luna in aspetto dissonante. Nonostante le difficoltà vi impegnerete per recuperare al massimo. Il nuovo anno sarà caratterizzato da importanti successi.

Scorpione: Venere in ottimo aspetto vi permetterà di prendere decisioni in maniera più indipendente possibile. Attenzione però alla scelte sbagliate che potrebbero portarvi a un punto di non ritorno.

Sagittario: il 26 dicembre sarà una giornata molto interessante per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Alcuni potrebbero decidere di cambiare i propri stili di vita. Avrete la possibilità di fare delle scelte importanti per il vostro futuro.

Capricorno: potreste nutrire alcune perplessità riguardo a dei progetti che state portando avanti, ma che sembrano non convincervi del tutto. Non fatevi scoraggiare dei dubbi e cercate consiglio dalle persone che tengono veramente a voi.

Acquario: Giove smetterà di esservi opposto e vi regalerà nuove opportunità in vista dei prossimi mesi. In ambito sentimentale avete vissuto dei momenti abbastanza difficoltosi, forse per la vostra voglia di libertà che sembra non andar bene al partner.

Pesci: in amore potrete lasciarvi andare in questa giornata del 26 dicembre. Riuscirete a vivere le relazioni con maggiore trasporto e passionalità. Riscoprirete anche il piacere di passare del tempo in famiglia.