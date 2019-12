L'Oroscopo del 24 dicembre è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per la Vigilia di Natale. Tale giornata vedrà i nativi del Sagittario rinunciare a qualche piccolo sfizio, mentre le persone dell'Acquario sono impegnare a riunire i proprio cari per la cena della Vigilia di Natale.

Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni segno per segno.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Se volete dimostrare qualcosa a una persona di speciale, fatelo nella serata della Vigilia di Natale.

Se quest’anno non avete ottenuto un granché, forse è arrivato il momento di averlo adesso, che siete più tranquilli e concentrati. In campo lavorativo arrivano numerose opportunità ma dovete rifletterci con calma. Alcune proposte potrebbero essere sconvenienti. La vostra vita domestica è il ritratto della beatitudine e dell’armonia. Rilassatevi in questa giornata, perché presto arriverà un periodo d’intenso desiderio che richiede la vostra completa attenzione.

Toro – La fortuna vi è particolarmente vicina ma tutte le cose devono trovare un punto di equilibrio.

Qualche azzardo è concesso ma non giocate con l’onestà altrui. Siete abituati a trattare con le persone, perciò capite quando andare avanti o quando fermarsi. Le atmosfere un po’ opprimenti dei giorni scorsi vi ispirano a cambiare l’ambiente circostante e visitare nuovi luoghi. È il momento adatto per pianificare un piccolo viaggio. Se rimandate, resterete bloccati nella stessa vecchia routine. In amore, godetevi il presente piuttosto che pianificare il futuro. Se vi sentite particolarmente romantici, pronunciate parole di tenerezza.

Gemelli – In questo periodo la concorrenza non vi dà fastidio e anche i colleghi vi sono più vicini. Ultimamente vi siete lasciati un po' condizionare dalle opinioni altrui, dal guadagno facile. Non avete, però, calcolato i momenti di blocco e di crisi, che ora si risolveranno.

Prendetevi cura di voi stessi, una minima distrazione potrebbe farvi prendere un malanno stagionale. C’è qualcosa di cordiale nelle vostre relazioni. L’energia astrale di questa giornata vi rende facile aprirsi agli altri e avere fede e fiducia. Se di recente avete avuto problemi di bassa autostima, ora vi sentite molto meglio e più sicuri di voi stessi. I cuori solitari che desiderano incontrare una persona interessata, devono darsi una possibilità.

Previsioni della Vigilia di Natale: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Le coppie più stabili sono in grado di costruire una base più solida per il futuro. Pianificheranno progetti più duraturi e validi, mantenendo sempre i piedi ben piantati per terra. Questa atmosfera natalizia avvolge le relazioni. Tuttavia è bene avere basse pretese, poiché il partner potrebbe avere qualcosa da obiettare.

In campo lavorativo riuscite a realizzare alcuni progetti che per paura non avevate mai iniziato. Il coraggio adesso vi viene dato dalle persone amate, che credono in voi. Seguite sempre il vostro cuore.

Leone – In questo periodo avete diverse opportunità, ma è possibile che nessuna vi dia soddisfazione. Magari non avete ben chiaro le vostre idee. Chi ha già un progetto avviato non deve lasciarselo sfuggire, perché potrebbe essere la volta buona. Finalmente, dopo un periodo di dubbi e solitudine, avete un po' di positività e fiducia. Sicuramente la persona che avete accanto contribuisce al vostro umore e al cambiamento delle vostre sensazioni.

Tuttavia, voi dovete essere più pazienti in ogni tipo di situazione.

Vergine – In questa giornata della Vigilia di Natale non dovete farvi influenzare dalle vicissitudini esterne, che potrebbero compromettere la vostra serenità. Il vostro partner non vi dà preoccupazioni, perciò è inutile dare adito a certe voci. Anche se qualche appuntamento potrebbe saltare, trovate il tempo per fare ciò che volete, così come lo avete sempre desiderato. Anche se è un giorno festivo, prendetevi cura del vostro corpo. Non illudervi che quei problemi alla schiena spariranno. La stessa cosa vale anche per quel dolore al ginocchio.

Appena possibile, prendete un appuntamento con un medico o un fisioterapista. Non vi farà male mettere da parte le vostre responsabilità per qualche giorno. La salute è importante.

Astrologia di martedì 24 dicembre: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In campo lavorativo, molti dei vostri colleghi potrebbero avanzare delle vere e proprie pretese. Non prendetevela a male se, in alcuni casi, queste prepotenze potrebbero essere giustificate dai vostri comportamenti passati. Cambiamenti più profondi potrebbero essere all'ordine del giorno. Date un’occhiata a ciò che vi ha motivato a creare la vita che state vivendo ora.

Prestate attenzione alle scelte che avete fatto nella vostra professione e chiedetevi se state usando il vostro talento al meglio. Alti e bassi in amore: comportatevi bene e fate del vostro meglio per non alterare la vostra relazione.

Scorpione – In questa giornata, le vostre energie sono piuttosto buone ma ciò non basterà per far andare meglio i vostri rapporti, che hanno bisogno di fantasia e creatività. Chi ha vicino un partner intraprendente, potrebbe sperare di avere qualcosa d’inedito. Se, invece, avete al vostro fianco una persona inefficiente, la vostra relazione potrebbe diventare piatta e monotona.

In campo lavorativo, tutte le cose stanno svolgendo nei migliori dei modi, tutto ha un proprio equilibrio e un senso. Potete ritenervi soddisfatti.

Sagittario – In questo periodo riuscite anche a guadagnare con poche difficoltà. Certo, dovete rinunciare a qualche piccolo sfizio e questo vi pesa. Se, invece, non vi sentite pienamente realizzati in quello che state facendo, è arrivato il momento di trovare nuovi progetti e idee. Non avviate nuovi progetti basati su qualcosa di superfluo. In amore, lasciatevi andare senza porvi troppi limiti. L’influenza celestiale potrebbe farvi sentire incline a fantasticare più del solito.

Non c’è niente di sbagliato nel sognare un po’ di giorno. Se la persona interessata non è all'altezza delle vostre aspettative, è necessario dirle esattamente ciò che volete.

L'oroscopo della Vigilia di Natale: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata, la vostra simpatia conquista chiunque. Siete in grado di coinvolgerli in qualche evento, che vi dà la possibilità di conoscervi meglio. Sarà proprio la qualità della conversazione a rendere la giornata un successo. Anche se siete single, prima o poi troverete l’anima gemella e vi innamorerete follemente. In campo lavorativo potreste subire delle pressioni ma è meglio cercare di fare di testa vostra.

Spesso le vostre intuizioni sono migliori rispetto alle direttive impartite dai superiori. Nel giorno della Vigilia di Natale dovreste dire addio alle vostre preoccupazioni. Avete faticato tanto in questi ultimi mesi che vi meritate un po’ di relax.

Acquario – In questo periodo dovete puntare al risultato, e per raggiungerlo dovete cercare la soluzione migliore tra quelle che già conoscete. Avete molte occasioni per mettere in pratica le vostre capacità e applicare gli insegnamenti ricevuti. In amore, non dovete assolutamente lasciare che siano gli altri a dirigere i vostri sentimenti. Solo voi sapete cosa sentite dentro e cosa vi fa emozionare.

Siete conversatori estroversi, allegri e coinvolgenti cui piace riunire le persone, soprattutto nella cena della Vigilia di Natale. Il bisogno di solitudine, anche se è insolito per voi, onoratelo nei prossimi giorni.

Pesci – In amore dovete cercare di essere più sinceri con voi stessi e con gli altri. La sincerità è una dote che vi contraddistingue e di certo non potete perderla solo per accontentare qualcuno della vostra famiglia o per mettere a tacere delle voci. Siate più spontanei e il futuro sarà più roseo. In campo lavorativo sfruttate la vostra esperienza, vedrete che i vostri colleghi avranno solo da imparare da voi e anche il capo vi gratificherà.

Non aspettatevi ricompense economiche. Rafforzate anche l’importanza delle amicizie.