L'Oroscopo della settimana da lunedì 23 a domenica 29 dicembre prevede l'arrivo di giornate molto promettenti per il Leone, mentre la Vergine ritroverà maggiore fiducia in sé stessa.

Scopriamo ora le previsioni degli astri della prima sestina zodiacale.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in alcuni progetti potreste avere delle complicazioni. Mercurio infatti non porterà nulla di positivo. Se avete decisioni da prendere o colloqui da fare, sarà meglio rimandare il tutto ai giorni successivi. Anche l'ambito sentimentale non sarà favorito in questo periodo.

Cercare di evitare le discussioni e non attaccatevi a qualsiasi cosa: potreste rischiare di mettere in serio pericolo la vostra relazione di coppia.

Toro: per quanto riguarda l'ambito sentimentale questa sarà un'ottima settimana. Venere continuerà ad essere dalla vostra parte e vi favorirà in diversi aspetti della vostra vita. Mercurio invece, porterà nuovi incontri per chi è single ed alla ricerca di una nuova relazione sentimentale. Attenzione alla giornata di giovedì, dove Luna sarà in opposizione e vi porterà un po' di malumore.

Gemelli: in questa settimana dal 23 al 29 dicembre Mercurio non sarà più in opposizione al segno. I vostri progetti inizieranno così pian piano a decollare. Lunedì e martedì saranno le giornate più fortunate, nelle quali ogni cosa sembrerà procedere per il verso giusto. Nel weekend però, qualcosa potrebbe andare diversamente da come avevate programmato.

Cancro: Venere in opposizione ormai da qualche giorno, andrà ad aggiungersi a Mercurio dissonante. Sul lavoro potreste dover fare i conti con qualche ostacolo in più rispetto al solito.

Con il partner potreste rischiare di avere qualche battibecco. Cercate di mantenere la calma in ogni circostanza per non far sfociare le discussioni in qualcosa di eccessivamente esagerato.

Leone: lunedì e martedì saranno delle giornate top per il vostro segno zodiacale, che dovranno essere sfruttate al meglio. Potrebbero arrivare delle ottime novità che andranno colte al volo. Non abbiate paura di fare dei passi avanti sul lavoro. Giovedì e venerdì saranno invece delle giornate meno produttive.

Potrete comunque vivere un weekend sereno vicino alla persona amata.

Vergine: Venere sarà a vostro favore e vi renderà parecchio passionali. La settimana dal 23 al 29 dicembre sarà l'ideale per trascorrere del tempo con la persona a amata. Alcuni potrebbero anche progettare una vacanza imminente. Per chi è ancora single invece, potrebbero esserci degli incontri molto interessanti da non sottovalutare. Nel weekend potreste essere un po' giù di corda, ma nulla di esagerato.