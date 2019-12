Quali sono i segni zodiacali più favoriti della giornata di domani, martedì 24 dicembre 2019? Per questa Vigilia di Natale gli astri prevedono molta fortuna per i nati sotto il segno del Leone e del Toro: i primi saranno fortunatissimi nelle relazioni interpersonali, i secondi nella professione. Sarà una giornata piuttosto positiva anche per Capricorno e Sagittario, che potrebbero essere colpiti dalle frecce di Cupido.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): sarà per voi una vigilia di Natale davvero meravigliosa da vivere tra l'affetto dei vostri cari e della famiglia.

Gli screzi con il partner sono solo un lontanissimo ricordo: ora regnano pace e serenità.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): siate intraprendenti e capaci di spezzare vincoli fastidiosi. In amore, dopo le insidie di inizio dicembre, arriverà un periodo più tranquillo.

Ariete (21 marzo – 19 aprile): il consiglio è quello di fare un po' di attenzione ai soldi e alle spese folli. Non sempre per colpa vostra, in questo periodo ci saranno molte uscite impreviste.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): con la Luna in opposizione astrale, un po' di agitazione è nell'aria.

È possibile iniziare una nuova storia d'amore oppure rafforzare quella che state già vivendo.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): in queste ventiquattr'ore non vi mancherà la voglia di fare. Avete intenzione di riprendere un progetto ambizioso: forse ci riuscirete, ma con molte difficoltà impreviste.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): in questa giornata raggiungerete un importante traguardo professionale. Dal punto di vista dei sentimenti, invece, le cose non miglioreranno dopo il litigio con il partner.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): non abbiate paura dei sentimenti. Vivete a pieno la relazione amorosa con il/la vostro/a compagno/a, sebbene alle volte il suo carattere vi sembrerà troppo possessivo e opprimente.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): oggi risentirete ancora di qualche incomprensione familiare o lavorativa nata ieri.

Avrete poca voglia di fare incontri e conoscenze. Rimandate tutto a domani.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): qualche piccolo disturbo fisico caratterizzerà questa giornata. Fate un controllo generale e rilassatevi di più.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): favorite le relazioni interpersonali, anche perché con l'avvento del nuovo anno recupererete terreno, ritornando pronti all'azione.

Toro (20 aprile – 21 maggio): il vostro è senza dubbio il segno zodiacale più fortunato della giornata. Il vostro regalo di Natale sarà un importante incarico professionale in arrivo. A gonfie vele anche la vita di coppia.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): dovete imparare ad essere più accomodante nel lavoro e in famiglia: saper ascoltare gli altri è una gran bella virtù.