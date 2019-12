La prima settimana di dicembre sta per volgere al termine. Venerdì 6 dicembre sarà una giornata vantaggiosa per lo Scorpione, che riscopre romantico e passionale, ma anche per il Sagittario che vivrà un momento molto vantaggioso per il fisico. Al contrario la Vergine potrebbe trovarsi a fare i conti con un imprevisto, mentre per il Toro continuano i contrasti in amore.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo per la giornata di domani, venerdì 6 dicembre per tutti i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 6 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: durante questa giornata accuserete la fatica accumulata precedentemente. È un momento interessante per quanto riguarda l’ambito lavorativo, le soddisfazioni non mancano, ma bisogna faticare. Bene la sfera sentimentale, c’è serenità all'interno dei rapporti di coppia e i single potranno fare incontri interessanti.

Toro: è un momento conflittuale in amore. Causa delle incongruenze potrebbero essere questioni riguardanti la sfera economica o la gestione della casa.

Qualcuno inoltre potrebbe essere in attesa di una proposta che sembra non arrivare, tutto questo aumenterà le tensioni e accenderà i conflitti con il partner. In ambito lavorativo è un momento vantaggioso, siete determinati più che mai a riscuotere i frutti del duro lavoro svolto. Entro pochi giorni avrete ciò che stavate cercando.

Gemelli: in amore possono arrivare delle certezze, una conoscenza o una relazione nate da poco potrebbero rivelarsi qualcosa di più. Anche gli incontri sono favoriti.

Al contrario gli influssi di Giove in opposizione invitano i nativi del segno a muoversi con cautela in ambito lavorativo, evitando le decisioni affrettate. Meglio rimandare al week end, quando le stelle saranno in posizione favorevole.

Cancro: un oroscopo vantaggioso protegge il segno durante la giornata di venerdì 6 dicembre. È il momento giusto per agire, chi desidera avanzare una proposta o presentare un progetto farà bene a muoversi proprio durante questa giornata, ci sono infatti buone probabilità di riuscita.

Torna la serenità all'interno dei rapporti di coppia, mentre i single potrebbero fare incontri intriganti durante il week end.

Leone: questa giornata vi aiuta a riconquistare la serenità e la fiducia in voi stessi. In ambito lavorativo si può ottenere molto, qualcuno dovrà fare una scelta entro la fine dell’anno. Dopo un momento di indecisione le idee, diventano sempre più chiare e presto sarete pronti ad imboccare la strada giusta. In amore bisogna impegnarsi di più, il rapporto con il partner potrebbe essere in crisi.

Cercate di ritagliarvi più tempo da dedicare ai sentimenti e agli affetti. Durante le giornate di sabato 7 e domenica 8 dicembre potreste pensare di organizzare una gita fuori porta o una serata romantica, per dare nuova vita al vostro rapporto.

Vergine: durante la giornata di venerdì 6 dicembre il segno potrebbe trovarsi a fare i conti con un imprevisto, come un ritardo o un guasto. La giornata dunque potrebbe partire con il piede sbagliato, rendendo il segno nervoso e particolarmente irascibile.

In amore e all'interno dei rapporti interpersonali potrebbero nascere delle discussioni, cercate di controllare i vostri impulsi o potreste ferire involontariamente una persona cara.

Bilancia: è un momento faticoso per il segno, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e l’amore. Durante le giornate precedenti potrebbero essere nati dei contrasti con qualcuno a voi caro, gli astri vi consigliano ora di fare un passo indietro e mostrarvi aperti e disponibili al dialogo e dunque alla risoluzione del problema.

Scorpione: è un momento vantaggioso per quanto riguarda la sfera lavorativa del segno, ma durante questo primo venerdì di dicembre sarà l’amore a farla da protagonista. Il segno si riscopre romantico e passionale, questo gioverà ai rapporti di coppia, ma anche ai single e coloro i quali desiderano ricominciare dopo una separazione. Gli incontri sono favoriti, anche per chi è alla ricerca di una semplice avventura. Bene il fisico, è il momento ideale per chi desidera iniziare delle cure specifiche o semplicemente dedicare maggiori attenzioni alla cura di mente e corpo.

Sagittario: quello che vi attende è un week end positivo.

Vi sentite energici e pronti a nuove sfide, questo gioverà non solo all'ambito lavorativo, dove si potrà ottenere qualcosa in più, ma soprattutto ai rapporti interpersonali. Gli incontri sono favoriti, siate aperti alle novità e alle nuove esperienze, potreste vivere un fine settimana indimenticabile.

Capricorno: il consiglio delle stelle per la giornata di venerdì 6 dicembre è quello di non sovraccaricarsi. Prendete in consegna solo ciò che siete sicuri di poter portare a termine. Se per il fisico potrebbe rivelarsi una giornata leggermente sottotono, i sentimenti saranno favoriti. La serenità torna all'interno della coppia, dove si ritrova la complicità e anche gli incontri sono favoriti.

Acquario: durante le prossime ore una situazione di carattere economico o pratico potrebbe sbloccarsi, aiutando il segno a ritrovare un po’ di tranquillità. È un buon momento per dedicarsi all'amore, che durante il week end avrà un ruolo centrale. L’erotismo la farà da padrone, portando ad un riavvicinamento per coloro i quali hanno vissuto momenti di tensione con il partner e favorendo gli incontri per i single alla ricerca dell’anima gemella.

Pesci: è un momento molto fortunato per il segno, che può finalmente togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In ambito lavorativo la fine dell’anno porterà alcune novità, qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante e migliorare la propria condizione professionale ed economica.

È un buon momento per fare degli investimenti o avanzare delle proposte. In amore non mancano gli alti e bassi, ma durante il week end si può recuperare.