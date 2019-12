Domenica 29 dicembre 2019 sul piano astrologico troveremo la Luna e Venere nel segno dell'Acquario, mentre Urano sarà nell'orbita del Toro.

Intanto Giove, il Sole, Plutone, Saturno e Mercurio transiteranno in Capricorno, nel frattempo Nettuno permarrà nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro, così come Marte che rimarrà nel domicilio dello Scorpione.

Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Pesci, meno concilianti per Scorpione ed Ariete.

Sul podio

1° posto Leone: sorprese.

I nati Leone potrebbero ricevere una sorpresa inaspettata che, come 'suggerirà' il duetto Giove-Saturno, potrebbe essere più morale, come un complimento o l'interessamento di una persona intrigante, che materiale, come un dono o un'entrata economica.

2° posto Bilancia: mondani. Domenica i nati Bilancia saranno presumibilmente alla ricerca di divertimento e riusciranno con grande facilità a trovarlo visti gli inviti che fioccheranno già dalle prime ore mattutine.

3° posto Cancro: umore 'top'. Il tono umorale dei nativi in questa giornata sarà, con ogni probabilità, alle stelle ed anche la serenità tornerà protagonista nel menàge di coppia.

I mezzani

4° posto Acquario: shopping. Il settore economico nell'ultimo periodo sta viaggiando sui binari della tranquillità, tanto che oggi i nativi vorranno e potranno concedersi una gratificazione materiale come un acquisto agognato da tempo.

5° posto Pesci: incontri. L'ultimo giorno della settimana potrebbe essere foriero di ottime chance per conoscere nuove persone, con le quali instaurare duraturi rapporti d'amicizia.

6° posto Sagittario: routine. Saranno 24 ore senza troppe novità o scossoni di sorta quelli che si appresteranno ad affrontare i nati del segno. Alcuni farebbero bene, per ottimizzare il loro tempo libero, a dedicarsi alle attività non completate nei giorni scorsi.

7° posto Toro: relax. Tra lavoro e feste varie i nati del segno avranno probabilmente voglia di staccare la spina dalla quotidianità per dedicare questa giornata al relax più assoluto, in modo da ricaricare le batterie e ripartire carichi già da lunedì.

8° posto Ariete: straniti. L'ambiguo atteggiamento del partner potrebbe far storcere il naso ai nativi che, sulle prime, rimarranno ad osservare per poi, nelle ore successive, far prevalere l'indole irruenta chiedendo spiegazioni in maniera veemente.

9° posto Vergine: fiacchi. Il bottino energetico questa domenica potrebbe essere scarno ed i nati Vergine dovranno, gioco forza, centellinare ogni forza onde evitare di arrivare esausti a sera.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: indisponenti. Avere un pacato scambio d'opinioni coi nativi quest'oggi sarà, con tutta probabilità, un'ardua impresa che partner e parenti, capendo l'antifona, eviteranno d'intraprendere. Dovreste provare a essere meno burberi.

11° posto Capricorno: poco lucidi. Oggi i nati del segno potrebbero risultare meno concentrati del solito, a causa del dissonante duetto Luna-Venere in Acquario ce 'smorzerà' la forza dello Stellium nel loro Elemento.

12° posto Gemelli: nervosi. Al lavoro il rapporto con qualche collega potrebbe arrivare ai ferri corti, ma i nativi dovranno avere più 'sale in zucca' evitando in ogni modo di cedere alle provocazioni subite.