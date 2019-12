Arriva il weekend pre-natalizio per tutti segni zodiacali. Come andrà la giornata di sabato 21 dicembre 2019? Scopriamo, di seguito le previsioni astrologiche e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di sabato 21 dicembre per tutti i segni

Ariete: in questo weekend non mancheranno delle responsabilità soprattutto in campo professionale. Riuscirete però ad ottenere risultati positivi.

Toro: nella giornata di sabato 21 dicembre vi sentirete stanchi. Soprattutto in campo amoroso sentirete dell'esigenza di comprendere quale direzione deve prendere la vostra storia.

Bene, invece, il campo professionale.

Gemelli: a livello professionale in questa giornata ci saranno molte situazioni da affrontare, cercate di farlo al meglio per non perdere il controllo delle diverse situazioni. Recupero in amore.

Cancro: a livello professionale dovrete risolvere delle questioni, ma riuscirete comunque a portare a termine il vostro compito. Cercate di modificare le situazioni che si presenteranno, se pensate che sia necessario.

Leone: periodo interessante per i nati sotto questo segno.

Quella di sabato 21 dicembre, in particolare, sarà una giornata favorevole in campo lavorativo. In amore, invece, potreste avere delle perplessità.

Vergine: la situazione migliora, ma cercate di controllare al meglio la questione economica. Non spendete soldi inutilmente in questo periodo, potrebbero servirvi in futuro. Amore e lavoro stabili.

Bilancia: in campo sentimentale è il momento giusto per dedicare la vostra attenzione al partner. Le stelle sono dalla vostra parte: dovrete sfruttarle per ottenere importanti risultati. Migliora il campo professionale.

Scorpione: questo è un buon momento di recupero in amore. Nella giornata di sabato 21 dicembre, dovrete mettere in chiaro delle questioni a livello professionale.

Sagittario: nel lavoro ci sono degli sviluppi importanti, delle situazioni daranno dei frutti che aspettavate da tempo.

Bene il campo amoroso, potreste riavvicinarvi ad una persona importante.

Capricorno: sono molti gli impegni che dovrete fronteggiare in questo weekend. Soprattutto in questa giornata, cercate di affrontare la situazione senza stressarvi più del dovuto, provate a rilassarvi, ne trarrete beneficio soprattutto a livello salutare.

Acquario: dopo un periodo di grande tensione, sentite un miglioramento. L'intero mese di gennaio sarà positivo per voi, riuscirete a recuperare anche in campo amoroso.

Pesci: giornata sottotono, cercate di reagire a questa sensazione, perché le stelle sono dalla vostra parte e potrete ottenere molto sia nel lavoro che in campo amoroso.