Siamo nel pieno di queste festività natalizie, secondo gli astri e le stelle questo sarà un Natale di forza per il Toro e il Leone, che vivranno delle ore serene in compagnia delle persone più care. Al contrario il Cancro si sentirà un po’ malinconico, quasi fermo in ricordo del passato.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo di mercoledì 25 dicembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 25 dicembre segno per segno

Ariete: sarà una giornata positiva per il segno.

Le problematiche saranno messe in pausa e potrete tornare ad occuparvene durante le prossime giornate. Questo sarà un Natale sereno e spensierato per chi vive in coppia, anche in famiglia sarà possibile mettere una pietra sopra le controversie e godere a pieno dall’atmosfera festosa.

Toro: questo Natale vi regala soddisfazioni, allegria e soprattutto il coraggio di liberarvi delle persone o situazioni rivelatesi controproducenti o portatori di nulla. Durante queste feste potrete fare affidamento sulle persone a voi più care, capaci di supportarvi e valorizzarvi.

Durante il weekend potreste vivere dei momenti un po’ caotici, ma recupererete con l’inizio del 2020.

Gemelli: le ultime due giornate sono state un po’ pesanti per il segno e anche durante la giornata di mercoledì 25 dicembre i Gemelli potrebbero sentirsi stanchi e fuori forma. Le stelle vi consigliano di evitare un atteggiamento eccessivamente critico e polemico, potreste creare inutili contrasti in amore o in famiglia. Recupero durante il weekend.

Cancro: queste feste potrebbero portarvi un po’ di malinconia, richiamare alla mente ricordi o persone passate e rendervi la bocca un po’ amara. Le stelle sono in posizione vantaggiosa, il consiglio è di concentrarvi sul presente e sulle persone che avete intorno. Incontri per i single.

Leone: quella di mercoledì 25 dicembre sarà una giornata fortunata per il Leone.

Durante le prossime ore sarà possibile ricucire i legami interpersonali e recuperare in amore, dove nel corso del mese non sono mancate le problematiche. Incontri favoriti per i single. A livello fisico tuttavia potreste sentirvi un po’ spossati e accusare piccoli malesseri o fastidi.

Vergine: ci sono delle perplessità durante questa giornata, qualcuno potrebbe incontrare degli ostacoli o subire dei rallentamenti. Qualcosa potrebbe non andare come previsto, questo creerà malumore e nervosismo. Cercate di evitare le liti e i contrasti, non è il momento giusto. Recupero nel weekend.

Bilancia: questa giornata potrebbe portare delle preoccupazioni, potrebbe succedere qualcosa che non vi riguarda direttamente, ma interessa una persona a voi cara. Durante le prossime ore inizierà un recupero in amore e anche i single potrebbero fare incontri interessanti.

Attenzione alle spese, meglio non farsi prendere la mano.

Scorpione: sarà un Natale positivo e sereno, da condividere con le persone care. Quella di domani è la giornata ideale per cercare dei chiarimenti, soprattutto in ambito familiare, dove i contrasti non sono mancati. L’armonia delle feste vi renderà sereni, più inclini all’ascolto e al perdono.

Sagittario: è una settimana importante, Mercurio e Venere sono nel tuo segno. I nuovi progetti sono favoriti, prevarrà la voglia di fare nuove cose e mettersi in gioco. C’è armonia e serenità in amore, secondo il presagio degli astri anche i single vivranno una giornata di forti emozioni.

Insomma è proprio un Buon Natale.

Capricorno: sono giornate di bilancio per il segno, che durante le prossime ore potrà tirare le somme. Si recupera in amore, dove torna la serenità, il 25 dicembre porterà forti emozioni e qualche sorpresa inaspettata, come un ritorno dal passato. Weekend interessante per i single alla ricerca dell’anima gemella, trasformazioni in ambito lavorativo.

Acquario: sono giornate importanti per il segno, per pianificare qualcosa o organizzare un viaggio. Questo Natale trascorrerà in serenità, anche se forse non come avreste immaginato. Qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico ed accusare lievi fastidi fisici, come emicrania o mal di schiena.

Si recupera durante il weekend.

Pesci: sarà un Natale sereno e ricco di emozioni, da trascorrere con le persone care, ma in cui sono favoriti anche i nuovi incontri. Sono giornate vantaggiose per stringere nuovi legami o collaborazioni per quanto riguarda l’ambito lavorativo. I nativi del segno stanno attraversando un ottimo momento dal punto di vista fisico, si sentono in piena forma e le energie non mancano.