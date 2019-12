Il mese di dicembre sta per volgere al termine, ma prima di accogliere definitivamente il nuovo anno, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, venerdì 27 dicembre. Questa giornata sarà foriera di buone notizie per i Gemelli, grazie al favore della Luna, ma anche per l’Acquario, a causa del transito di Venere nel segno. Bene pure Pesci e Toro.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo della giornata di domani, venerdì 27 dicembre 2019, per tutti i segni da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno 27 dicembre segno per segno

Ariete: la giornata di venerdì si rivelerà leggermente sottotono per il segno, che potrebbe risentire di un calo fisico. All’interno del rapporto di coppia e nei rapporti interpersonali potrebbero nascere liti e discussioni. Già in serata inizierà però un vantaggioso recupero psicofisico, il weekend sarà un momento sereno e spensierato e potrete recuperare.

Toro: questa giornata potrebbe vedervi un po’ di cattivo umore, avrete voglia di starvene per conto vostro.

Prediligerete luoghi poco affollati, anche i single alla ricerca dell’anima gemella non sono avvantaggiati, fare nuovi incontri non sarà facile durante queste giornate. Con l’arrivo del weekend si recupera ottimismo, anche fisicamente vi sentirete meglio e in amore ci saranno dei chiarimenti.

Gemelli: con Luna e Venere favorevoli questa giornata sarà foriera di un weekend splendente e positivo. Ci sarà un recupero psicofisico, i nativi del segno recuperano le energie e la voglia di fare. Sono giornate vantaggiose a livello lavorativo, ideali per concludere un affare o intraprendere una trattativa. C’è serenità in amore e anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: venerdì 27 dicembre la Luna è opposta, Giove e Saturno sono contrari, quindi potreste sentirvi un po' fuori gioco. C’è un senso di precarietà e disagio legato all’ambito lavorativo e anche in amore non mancano i contrasti.

Ritagliatevi qualche momento di riposo per ricaricare le energie e ritrovare la voglia di stare con gli altri.

Leone: il weekend inizia in modo faticoso per il segno, potrebbero esserci delle problematiche da risolvere. Durante le prossime ore sarete concentrati nella risoluzione di tali problemi, questo potrebbe causarvi stress e stanchezza. Sabato e domenica dunque potreste avvertire un calo fisico e necessitare di un po’ di riposo.

Vergine: Giove e Saturno sono favorevoli ed imprimono una bella spinta positiva, è un momento interessante per fare progetti per il futuro, soprattutto riguardo l'amore e la vita di coppia. Durante questa giornata sentirete il bisogno di dire tutto ciò che pensate e questo potrebbe creare qualche polemica, soprattutto in ambito familiare, siate cauti.

Bilancia: questa giornata sarà più fortunata delle precedenti, inizierà nelle prossime ore un interessante momento di recupero, che coinvolgerà fisico quanto le questioni personali.

Sarà dunque possibile risolvere le problematiche nate all’interno della sfera sentimentale e in famiglia. Alti e bassi in ambito lavorativo.

Scorpione: la giornata di venerdì 27 dicembre potrebbe richiedere un po’ di coraggio, potrebbe esserci una scelta da prendere e potreste vivere dei momenti di indecisione. La vicinanza di persone di fiducia capaci di consigliarvi e indirizzarvi verso il cammino giusto, sarà essenziale per raggiungere l’obbiettivo.

Sagittario: con Venere e Luna favorevoli saranno giornate fortunate per l’amore e i rapporti interpersonali. All’interno dei rapporti di coppia si riaccende la passione e anche i single potrebbero fare incontri interessanti.

Anche in ambito lavorativo le stelle sono dalla vostra parte, é il momento ideale per agire, avanzare una proposta o presentare un progetto.

Capricorno: questa è la giornata giusta per dichiararsi alla persona amata o per cercare di ricucire un rapporto. Inizierà inoltre per il segno un buon recupero fisico, prevarrà la voglia di stare in movimento, di organizzare un viaggio o una gita fuori porta. Bene il lavoro.

Acquario: questa giornata è l’inizio di un fine settimana emozionante e spensierato. È il momento ideale per cercare dei chiarimenti in amore, avvicinare l persona dei sogni e dedicarsi alla compagnia delle persone care.

Sabato e domenica inizierà il transito di Luna e Venere nel segno, sarà un weekend vantaggioso anche dal punto di vista fisico.

Pesci: quella di venerdì 27 dicembre sarà una giornata positiva, è un momento vantaggioso per quanto riguarda il lavoro, anche durante queste giornate di festa, non mancano le opportunità e le soddisfazioni. Qualcuno potrebbe aver vissuto dei momenti sottotono in amore, ma potrà recuperare. Incontri favoriti per i single.